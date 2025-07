Podwyższona pozostaje inflacja cen usług, m.in. z powodu większego przełożenia na nie wzrostu kosztów pracy, przy wciąż solidnym popycie konsumentów – acz w ostatnich miesiącach była w trendzie spadkowym, z 7,2 proc. r./r. w listopadzie 2024 r. do 6 proc. w maju. W czerwcu urosła do 6,3 proc., i to właśnie tutaj można widzieć główne przyczyny odbicia inflacji bazowej z 3,3 do 3,4 proc. Jak zauważają analitycy, to wina pojedynczych kategorii, m.in. wzrostu cen usług transportowych o 5,5 proc. miesiąc do miesiąca (czyli względem maja) oraz w turystyce zorganizowanej o 7,1 proc. m./m. „W innych segmentach nie dostrzegamy narastania presji inflacyjnej” – komentują analitycy PKO BP.

Płace hamują

W kierunku mozolnego spadku inflacji bazowej w kolejnych kwartałach powinna oddziaływać hamująca dynamika płac w gospodarce. W pierwszym kwartale była jeszcze dwucyfrowa (równo +10 proc. r./r.), acz wyraźnie niższa niż w 2024 r. Według nowej projekcji NBP (ale też np. prognoz ekonomistów PKO BP), w ostatnim kwartale 2025 r. płace w gospodarce narodowej będą o około 8 proc. wyższe niż rok wcześniej, a pod koniec 2026 r. o około 6 proc. wyższe rok do roku.