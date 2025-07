We wtorek opublikowano również szereg danych gospodarczych z Chin za czerwiec. Wynika z nich m.in., że wzrost sprzedaży detalicznej spowolnił w zeszłym miesiącu do 4,8 proc. rok do roku, z 6,4 proc. w maju. Średnio prognozowano zwyżkę o 5,4 proc. Sprzedaż w sektorze gastronomicznym, obejmująca żywność i napoje, wzrosła zaledwie o 0,9 proc., co jest najgorszym wynikiem od grudnia 2022 roku, kiedy kraj zmagał się z ustępującą pandemią. Produkcja przemysłowa wzrosła o 6,8 proc., podczas gdy prognozowano jej zwyżkę o 5,7 proc. Stopa bezrobocia w miastach utrzymała się na poziomie 5 proc. w czerwcu, po osiągnięciu najwyższego poziomu od dwóch lat, czyli 5,4 proc. w lutym. Inwestycje w środki trwałe zwiększyły się o 2,8 proc. w pierwszej połowie tego roku, a spodziewano się wzrostu o 3,6 proc. Spadek inwestycji w nieruchomości pogłębił się, osiągając 11,2 proc. w pierwszej połowie roku, w porównaniu do spadku o 10,7 proc. w pierwszych pięciu miesiącach, podczas gdy inwestycje w infrastrukturę i przemysł również spowolniły. – Rynek nieruchomości wciąż znajduje się w fazie osiągania dna – powiedział Laiyun Sheng, zastępca komisarza NBS, wzywając do „silniejszego wsparcia” w celu stabilizacji sektora.

Jak wojna handlowa z USA wpływa na gospodarkę Chin?

W kwietniu prezydent USA Donald Trump podniósł taryfy na chiński import do poziomu 145 proc., co skłoniło Pekin do wprowadzenia szeregu środków stymulacyjnych, w tym wsparcia finansowego dla eksporterów mających trudności z realizacją zamówień, subsydiów dla firm zatrudniających absolwentów oraz ciągłego rozszerzania programu wymiany dóbr konsumpcyjnych w celu zwiększenia popytu. Obie strony osiągnęły rozejm w maju, zgadzając się na wycofanie większości karnych ceł, a w czerwcu podpisały wstępne porozumienie handlowe. Termin na wypracowanie bardziej szczegółowego układu mija 12 sierpnia.

– Jeśli zagrożenie wojną handlową zmaleje, przynajmniej w krótkim okresie, szansa na duży bodziec fiskalny w Chinach również się zmniejszy – prognozuje Zhiwei Zhang, prezydent i główny ekonomista w Pinpoint Asset Management.

– Perspektywy gospodarcze na resztę roku pozostają trudne. Przy wysokich cłach i wyczerpującej się amunicji fiskalnej, wzrost prawdopodobnie jeszcze bardziej spowolni w drugiej połowie roku. Podsumowując, oczekujemy, że gospodarka wzrośnie zaledwie o 3,5 proc. w tym roku (według naszego Wskaźnika Aktywności Chin). Jednak presja polityczna na osiągnięcie rocznych celów wzrostu, nawet jeśli tylko na papierze, oznacza, że opublikowany wzrost PKB będzie wyższy – wskazuje Zichun Huang.