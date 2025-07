„Wołodymyrze, czy możesz uderzyć w Moskwę? Czy możesz uderzyć też w Petersburg?” - miał zapytać amerykański prezydent. Ukraiński polityk miał zaś odpowiedzieć: ”oczywiście, możemy, jeżeli dacie nam broń".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że spotkał się z w Kijowie ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, Keithem Kelloggiem. Wśród tematów rozmowy wymienił wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy. Foto: PAP

Trump – jak podaje „FT” – miał poprzeć ten pomysł. „Prezydent Trump miał przekazać Zełenskiemu, że chce, aby Rosjanie poczuli ból, by zmusić Władimira Putina do przyjścia do stołu negocjacyjnego” - powiedziały gazecie cytowane źródła.

Jak zauważa „FT” do rozmowy między politykami doszło zaledwie dzień po rozmowie telefonicznej Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Amerykański prezydent określił ją później jako „złą”.

Trump zmienia taktykę wobec Rosji

Przez blisko pół roku od przejęcia władzy prezydent USA nie uruchomił żadnego nowego programu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Końca dobiegały jedynie te, które zainicjował jego poprzednik, Joe Biden. To już jednak przeszłość. – Wysyłamy broń NATO i NATO za tę broń płaci, 100 proc. A następnie NATO daje tę broń Ukrainie. I to NATO za to ostatecznie płaci – ujawnił w wywiadzie dla NBC amerykański przywódca.