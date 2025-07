Kilka dni wcześniej do sąsiadującego z Potočari Bratunaca swoim zwyczajem przyjechał też Milorad Dodik. Prezydent Republiki Serbskiej od dłuższego czasu przekracza kolejne granice prowokacji, do tego stopnia, że prokuratura Bośni i Hercegowiny wydała nakaz jego aresztowania. Służby federalne jednak miesiącami nie potrafiły go doprowadzić na przesłuchanie. Sporo to mówi o sprawczości władz centralnych. W ostatnich dniach nastąpiła jednak deeskalacja. Sąd nie przychylił się do decyzji o areszcie Dodika, a ten stawił się na przesłuchanie w towarzystwie adwokata. Sprawa dotyczy łamania porządku konstytucyjnego BiH, a przede wszystkim politycznych deklaracji i ustawodawstwa urabiającego de facto grunt do secesji RS.

5 lipca w Bratunacu Dodik przypominał o zabitych w tym regionie Serbach. Chwalił ambasadora Rosji, a także zanegował, po raz kolejny, że w Srebrenicy doszło do ludobójstwa. Choć nie zaprzeczył, że to była straszna zbrodnia. „Pozwólmy im przeżywać ich żałobę 11 lipca” – powiedział. I faktycznie, obyło się bez żadnych incydentów ze strony serbskiej. W przeszłości się takie zdarzały (np. tablice sławiące zbrodniarzy serbskich). Teraz to m.in. policjanci z RS oprócz żołnierzy odpowiadali za ruch drogowy i porządek na uroczystościach w Potočari 11 lipca.

To ważne tym bardziej, że ten dzień ma dla muzułmanów w Bośni charakter niezwykle podniosły. Ludzie zjeżdżają tam z całego kraju i podobnie jak w przypadku Marszu Pokoju organizowane są bezpłatne przejazdy autokarów.

Srebrenica i Potočari. Uroczystości nie tylko dla rodzin

W Sarajewie o 5 rano podstawiono dwa autokary, jak się okazało – o dwa za mało. Policjanci w cywilu szybko ten problem rozwiązali i po chwili grupa ruszyła, by zdążyć na miejsce na godzinę 9. Wszyscy rozgadani i pozdrawiający się, jakby co roku spotykali się w tym samym gronie. Starsze kobiety i mężczyźni, młodzież, a czasem całe rodziny. Jedni uśmiechnięci, drudzy zamyśleni, ale wszyscy trochę niepewni.