Odkrywka Turów, zgodnie z obowiązującą koncesją, ma działać do 2044 roku. My wiemy, PGE wie i rząd także, że jej utrzymanie po 2035 roku będzie nieopłacalne. Jednoznaczne ogłoszenie, że węgla w Turowie po 2035 roku wydobywać się nie da to być albo nie być dla regionu turoszowskiego. Samorząd i mieszkańcy chcą znać prawdę, bo tylko dzięki niej będą mogli opracować adekwatny plan sprawiedliwej transformacji i wykorzystać miliardy euro z europejskiego Funduszu… Sprawiedliwej Transformacji.

Groźba zapaści społeczno-gospodarczej

Te pieniądze czekają. Są miejsca w Polsce, gdzie są wydawane z sukcesem (na przykład w odchodzących od węgla brunatnego regionach konińskimi i bełchatowskim). Nie wiedzieć czemu, rząd nie chce, by podobnie stało się w regionie turoszowskim, gdzie kompleks górniczo-energetyczny Turów wciąż zatrudnia ok. 3600 osób, mimo że – co jak co – odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i bloki go spalające nie mają żadnej przyszłości. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że do wyznaczonego terminu, do kiedy rząd będzie do Turowa dopłacał w ramach zagwarantowanego finansowania z rynku mocy, czyli do 2035 roku, dotrwa już tylko jeden blok.

To słynny ze swojej awaryjności i częstych przestojów blok siódmy, oddany do (nie)użytku w 2021 roku za 4,3 miliardy złotych. Pozostałe bloki dochodzą stopniowo do swego technologicznego kresu i będą planowo wygaszane w najbliższych latach. Zatem najpóźniej w 2035 roku na podtrzymywanie schyłkowej działalności Turowa zabraknie pieniędzy podatnika i regionowi zagrozi niekontrolowane zamknięcie kompleksu i zapaść społeczno-gospodarcza, podobna do tej, jaka przed laty dotknęła region wałbrzyski.

Samorządy liczą na decyzję rządu

Jest też drugi powód nieuchronności zamknięcia Turowa. Mianowicie, jednostki opalane węglem są najmniej elastyczne ze wszystkich konwencjonalnych aktywów wytwórczych. A – jak sama PGE głosi – ich strategia zakłada, że przyszłe jednostki opalane paliwami kopalnymi mają służyć jako komplementarne dla bezemisyjnych źródeł energii. I mają być maksymalnie elastyczne. Elastyczność to zresztą ulubione słowo autorów strategii PGE. Turów jest zaprzeczeniem elastyczności. Wszyscy to wiemy.

W kwantowe współistnienie eksploatacji i nieeksploatacji kompleksu górniczo-energetycznego Turów nie wierzą władze gmin regionu i powiatu zgorzeleckiego i domagają się od rządu realistycznej daty odejścia od węgla. Region potrzebuje jednoznacznej, formalnej decyzji w sprawie zakończenia wydobycia i spalania węgla w Turowie, aby móc przygotować plan sprawiedliwej transformacji i wziąć na niego miliardy złotych z UE. Jednak z nowej strategii PGE wynika, że koncern ma w nosie prorozwojowe aspiracje i kalkulacje samorządów, liczących na unijne pieniądze. PGE zakłada, że na podtrzymywanie przy życiu nierentownego kompleksu po prostu dostanie od rządu pieniądze z kieszeni polskich podatników.