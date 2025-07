Jakub Banaszek: Podział środków w samorządach cały czas budzi wątpliwości

Jakub Banaszek: Podział środków w samorządach jest niesprawiedliwy

Prezydent Chełma mówił także o tym, jak widzi się sprawy samorządu z perspektywy miasta średniej wielkości. Odniósł się do tego, że 1 stycznia 2025 roku weszła w życie reforma finansowania samorządów. Za główne źródło dochodów samorządów służą dochody podatkowe, a nie subwencje z budżetu państwa – te mają być jedynie uzupełniające.

- Mówiłem wielokrotnie, że rzeczywiście jest więcej środków na działania bieżące, to jest fakt. Aczkolwiek podział tych środków cały czas budzi wątpliwości. Zresztą mówią o tym coraz częściej samorządowcy różnych opcji politycznych, także tych związanych z koalicją rządzącą - powiedział Jakub Banaszek. - Ustawa zagwarantowała samorządom większe środki – choć tutaj należy zauważyć, że również poprzednie rozwiązania zakładały, że z roku na rok, z uwagi na większe wpływy do budżetu z tytułu podatku PIT, my te środki będziemy otrzymywać w stopniu znacznym. Niemniej jednak, uczciwie trzeba powiedzieć, że tak też stało się dzięki tej ustawie – dodał. Zaznaczył jednak, że „jest to niesprawiedliwe, patrząc na ogół wszystkich samorządów”. - Samorządy w różnej wielkości otrzymują różne środki w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nie mówimy tu o dotacjach na inwestycje, czyli środkach często konkursowych czy z programów, w których trzeba ubiegać się i starać o środki, tylko mówimy o sztywnym podziale środków na zadania bieżące, co prowadzi do dysproporcji – dodał. - Są samorządy podobnej wielkości, w zasadzie nie różniące się ilością mieszkańców. Jeden z tych samorządów otrzymuje o 30 mln więcej, o 30 mln mniej, mimo że mają podobną liczbę mieszkańców i potem ciężej jest stoczyć równą – nazwijmy to umownie – walkę - zaznaczył Banaszek.