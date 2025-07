Zanim pion śledczy IPN zakończy swoje prace, ma się zamknąć postępowanie, dotyczące m.in. wystawy LGBT w Sejmie. „Czynności niezbędne do podjęcia decyzji co do skierowania wniosku o uchylenie immunitetu wobec europosła Grzegorza Brauna są na końcowym etapie” – informuje nas Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Wnioski w sprawie uchylenia immunitetu formalnie kieruje prokurator generalny. Kiedy może to nastąpić w odniesieniu do Brauna? Karolina Staros nie podaje nam dokładnej daty. To jednak nie pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu tego polityka. Do Parlamentu Europejskiego wpłynęły wcześniej już dwa. W maju Europarlament uchylił już mu immunitet w związku m.in. ze śledztwem w sprawie zgaszenia świec chanukowych w Sejmie. Kolejny wniosek trafił na początku czerwca i dotyczy m.in. naruszenia nietykalności Gizeli Jagielskiej, ginekolożki wykonującej kontrowersyjne aborcje w szpitalu w Oleśnicy. Obserwując tempo prac prokuratury w tej ostatniej sprawie, można się spodziewać, że najnowszy wniosek o uchylenie immunitetu zostanie wysłany już w tym tygodniu.

Najnowszy wniosek ma obejmować zarzuty w czterech sprawach

Zaś z wcześniejszych komunikatów śledczych i informacji w mediach wynika, że nie chodzi tylko o zniszczenie wystawy LGBT, ale też inne głośne „interwencje polskie” Brauna.