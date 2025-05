W środę 30 kwietnia Grzegorz Braun – jeden z kandydatów na prezydenta – spotkał się ze swoimi wyborcami w Białej Podlaskiej. Podczas wydarzenia jego uczestnicy poprosili polityka o pomoc w zdjęciu flagi Ukrainy z balkonu ratusza. – Chętnie pomogę – stwierdził Grzegorz Braun i zaapelował o „zorganizowanie jakiegoś sprzętu”.

Reklama

Biała Podlaska: Wyborcy Grzegorza Brauna zdjęli z ratusza flagę Ukrainy. „Na moje polecenie”

Pod budynkiem urzędu miasta w Białej Podlaskiej niedługo później przyniesiona została drabina, co doprowadziło do przepychanki z policją.

Na nagraniach, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych, widać mężczyznę wspinającego się po drabinie i zdejmującego flagę Ukrainy a następnie wręczającego ją Braunowi. Polityk uścisnął rękę mężczyzny i powiedział, że flaga zostanie przekazana do ukraińskiego konsulatu. - Biorę wszystkich państwa na świadków, że pan Kacper jako mój asystent przybrany do czynności polskiego posła do Parlamentu Europejskiego na moją prośbę i moje wyraźne polecenie uczynił to, co uczynił. A zatem to moja odpowiedzialność – stwierdził Braun. W międzyczasie zebrany na miejscu zdarzenia tłum skandował nazwisko polityka i śpiewał hymn narodowy.

Flaga Ukrainy zdjęta z budynku ratusza. Władze Białej Podlaskiej o incydencie: Skandal

Flaga Ukrainy, która została zdjęta podczas wiecu Brauna, wisiała na budynku ratusza od 25 lutego 2022 roku. Był to symbol wsparcia dla Ukrainy.