Spośród partii tworzących koalicję rządzącą opozycję rzadziej niż rząd krytykują wyborcy Polski 2050 (26 proc. krytykuje rząd, 13 proc. opozycję, 12 proc. i rząd, i opozycję) oraz PSL (40 proc. krytykuje rząd, 14 opozycję, 46 proc. zarówno rząd, jak i opozycję). Spośród wyborców KO rząd krytykuje 4 proc., a rząd i opozycję - 12 proc. Z kolei wśród wyborców Nowej Lewicy rząd krytykuje 6 proc., a rząd i opozycję - 10 proc.

47 proc. wyborców Polski 2050 nie krytykuje ani rządu, ani opozycji – w żadnym innym elektoracie partyjnym odsetek osób, które nie krytykują polityków w rozmowach z bliskimi nie jest tak wysoki.

PSL i Polska 2050 do wyborów prezydenckich współtworzyły polityczny projekt pod nazwą Trzecia Droga, startując wspólnie w wyborach do Sejmu, wyborach samorządowych i wyborach do PE. Obie partie miały też wspólnego kandydata (Hołownię) w wyborach prezydenckich. Po wyborach prezydenckich partie zdecydowały o zakończeniu współpracy w tej formule.

Z badania wynika też, że w ciągu roku odsetek Polaków krytykujących rząd w rozmowach z bliskimi wzrósł o 14 punktów procentowych, krytykujących opozycję - o 8 punktów procentowych, odsetek osób nie krytykujących rządu ani opozycji spadł o 22 punkty procentowe, a krytykujących zarówno rząd, jak i opozycję o 7 punktów procentowych.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 lipca.

