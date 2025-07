Sławomir Zawiślak to najbardziej zaskakujący z ostatnich transferów do partii Brauna. Od sześciu kadencji był posłem PiS.

– Wybory władz odbywają się co cztery lata. To wymóg statutowy i standardowa procedura – mówi nam Roman Fritz. Mimo to jedna ze zmian może zaskakiwać: na stanowisku rzecznika prasowego partii.

Funkcję tę pełniła Marta Czech, a zastąpił ją właśnie Roman Fritz. Czech opuściła też komitet polityczny partii. – Prezes Grzegorz Braun tłumaczył podczas kongresu, że byli członkowie komitetu politycznego są też przewodniczącymi swoich okręgów, co wiąże się z określonymi obowiązkami. Chcemy, by byli liderami list wyborczych i zostali posłami przyszłej kadencji Sejmu – mówi Roman Fritz.

Czy to na pewno powód odejścia Marty Czech? Wśród działaczy szeroko komentowane było jej zachowanie podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, gdy wrzuciła do mediów społecznościowych zdjęcie karty wyborczej, wskazujące, że oddała głos nieważny. Dopisała na karcie nazwisko Grzegorza Brauna, co z jednej strony można uznać za gest w stronę partyjnego lidera, jednak z drugiej – złamanie rekomendacji Brauna, by głosować na Nawrockiego.

To ostatnie odczytywane było zresztą jako zagranie Brauna, mogące umożliwić mu wejście w przyszłą koalicję rządową. Czy scenariusz Brauna z silną reprezentacją w Sejmie, współrządzącego Polską jest w ogóle realny? Póki co PiS oficjalnie zaprzecza. – To nie jest dobry pomysł. To my jesteśmy racjonalną prawicą – mówił kilka dni temu w Polsat News Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes PiS.