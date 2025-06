6,34 proc. wywalczył Grzegorz Braun w wyborach prezydenckich

Zbiegło się to z kłopotami organizacyjnymi Korwin-Mikkego, który – jak ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej” – straci swoją partię KORWiN z powodu błędu skarbnika, który przeoczył termin na złożenie sprawozdania finansowego w Państwowej Komisji Wyborczej. To wszystko wzmacnia pozycję negocjacyjną Brauna, a osłabia Korwin-Mikkego. Jednak nie przekreśla ich wspólnego projektu politycznego. – Rozważamy różne koncepcje, jak zwiększyć poparcie 6 proc. do 12 proc. – mówi nam Janusz Korwin-Mikke.

Pod jaką nazwą? W ostatnich tygodniach Braun promuje sformułowanie „szeroki front gaśnicowy”. Kilkakrotnie użył go np. w niedzielę 18 maja po ogłoszeniu pierwszy sondażowych wyników wyborów. – Ten szeroki front gaśnicowy właśnie się niniejszym zdefiniował, ujawnił się. Wyszliśmy z lasu na pole, oby to było pole grunwaldzkie dla nas, a dla przeciwnika oby to się właśnie tak skończyło, jak pod Grunwaldem – mówił.

To jest front, który idzie odzyskać niepodległość Grzegorz Braun podczas swojego wieczowu wyborczego

Czy to może być nazwa nowego ugrupowania? Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że jest to mało prawdopodobne. – To jest określenie ruchu, a nie jego nazwa – przyznaje. Z naszych informacji wynika, że nazwa nie została jeszcze ustalona, a ludzie Brauna i Korwin-Mikkego zebrali trzy komplety 1000 podpisów pod różnymi wnioskami o rejestrację partii politycznej.

W partii Grzegorza Brauna trwają już przepychanki odnośnie do kształtu lisy wyborczych w 2027 r.

I choć nazwy jeszcze nie ma, trwają już przymiarki do obsadzenia jedynek na listach wyborczych. – Grzegorz Braun na pewno wystartuje w Rzeszowie, gdzie dwukrotnie, w latach 2019 i 2023, zdobywał mandat posła – zauważa jeden z działaczy. Przypomina, że w 2021 r. w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa zajął tam czwarte miejsce z wynikiem 9,1 proc. – Choć jest europosłem, będzie musiał zrezygnować z tej posady i wesprzeć swoją listę w walce o mandaty w Sejmie – dodaje działacz.