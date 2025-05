Pod koniec kwietnia kandydat Konfederacji na prezydenta i prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen wziął udział w wiecu we Wrocławiu. Ocenił, że państwo budowane przez polityków PO i PiS „jest z kartonu i na trytytki”. – Prawdziwi eksperci i specjaliści, ludzie z wiedzą i doświadczeniem, którzy mogliby coś zmienić, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton – ocenił Mentzen.

Reklama

Polityk przedstawia się często jako fachowiec i specjalista od procedur. W tym kontekście zadziwiać może to, że jego partia Nowa Nadzieja ma zostać zdelegalizowana z powodu zaskakującego błędu: niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Czas na złożenie sprawozdania Nowa Nadzieja miała do 31 marca

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych wszystkie zarejestrowane ugrupowania mają na to czas do końca marca. Za niedopełnienie obowiązku grozi drastyczna sankcja: „Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji”, a sąd jest zobowiązany uwzględnić wniosek. Przepisy nie zostawiają żadnego pola do manewru i nakazują wykreślenie partii, które spóźniły się ze sprawozdaniem choćby o dzień.