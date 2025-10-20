– Syryjczycy stale podnoszą sprawę (wydania) rodziny Asada, niektórych generałów, którzy też uciekli z kraju. Wszystkich razem wspominają. Bez tego nie mogą obejść się żadne oficjalne rozmowy (rosyjsko-syryjskie). Ale na razie udaje się omijać te drażliwe kwestie – opisywała rosyjska ekspertka Jelena Suponina dotychczasowe kontakty Kremla z nowym rządem Syrii.

Jeszcze w styczniu Damaszek zwracał się do Moskwy z formalnym żądaniem ich wydania. Do końca nie jest jasne, czy syryjski przywódca powtórzył to obecnie Putinowi. Jeśli tak, to na pewno usłyszał odmowę.

Od upadku ZSRR Moskwa nie wydaje sojuszniczych dyktatorów, którzy schronili się u niej. Kreml uważa, że to jego kapitał, którym może szantażować nowe władze krajów, z których pochodzą.

– (Asad) mieszka w trzech apartamentach w luksusowym wieżowcu z centrum handlowym na parterze. Czasami zachodzi tam, a resztę czasu spędza grając online w gry komputerowe – powiedział jeden z jego znajomych gazecie „Die Zeit”. Wieżowiec znajduje się w elitarnej dzielnicy biznesowej Moskwa-City.

Na początku października pojawiły się informacje, że Asada próbowano otruć i znalazł się w szpitalu. Ale przeżył i nic mu już nie grozi w rosyjskiej stolicy, przede wszystkim deportacja do Syrii.