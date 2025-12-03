Aktualizacja: 03.12.2025 20:38 Publikacja: 03.12.2025 20:00
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Foto: PAP/Marcin Obara
- Otwiera to drogę do ponownego skierowania wniosku o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego spełniającego wymogi konstytucyjne i ustawowe - – przekazała rzeczniczka PG prokurator Anna Adamiak.
Chodzi o wniosek przekazany do TK pod koniec września. Prokurator Generalny wystąpił do Trybunału o zgodę na pociągnięcie prezesa Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej w śledztwie dotyczącym stosowania programu szpiegowskiego Pegasus. Głosowanie nad wnioskiem odbyło się w połowie października. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odmówiło wówczas wyrażenia zgody na uchylenie immunitetu prezesa Święczkowskiego, co uniemożliwia przedstawienie mu zarzutów prokuratorskich.
"Z uwagi na charakter takiej decyzji, która w praktyce może prowadzić do bezkarności sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zasadne jest dokonanie oceny, czy uchwała została podjęta zgodnie z przepisami regulującymi organizację i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a także czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmujący decyzję zachowali standardy rzetelności i bezstronności" - podkreśla Anna Adamiak.
Czytaj więcej
Zgromadzanie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego nie zgodziło się na pociągnięcie do odpowiedzialnoś...
\W związku z tym Prokurator Generalny zwrócił się do TK o przekazania kopii protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, na którym był rozpoznawany wniosek immunitetowy. Z dokumentów przesłanych w odpowiedzi wynika, że w posiedzeniu, które odbyło się 15 października 2025 r., brało udział 11 sędziów, w tym Bogdan Święczkowski, który odniósł się do treści wniosku prokuratora.
Jak ujawnia rzeczniczka PG, w głosowaniu nad uchwałą o wyrażenie zgody na pociągnięcia sędziego Bogdana Świeczkowskiego do odpowiedzialności karnej uczestniczyło 10 sędziów Trybunału i wszyscy głosowali przeciw uchyleniu immunitetu. To oznacza, że Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie sędziego TK Bogdana Świeczkowskiego do odpowiedzialności karnej.
Anna Adamiak dodaje, że z treści protokołu ZO wynika, że wszyscy obecni na nim sędziowie potwierdzili, iż zapoznali się z treścią wniosku i stanem faktycznym. Problem w tym, że wniosek zawiera część niejawną, a część załączonego do niego materiału dowodowego (10 tomów akt) ma ten sam charakter.
"W tej sytuacji zapoznanie się z tymi dokumentami było możliwe wyłącznie w kancelarii tajnej Prokuratury Krajowej. Materiały te obejmują kluczowe dowody zgromadzone w sprawie. Tymczasem spośród dziesięciu sędziów jedynie trzech zapoznało się z aktami postępowania o charakterze niejawnym, przy czym żaden z nich nie zapoznał się z całym znajdującym się w tych aktach materiałem dowodowym” - informuje rzeczniczka PG.
"W tym kontekście należy stwierdzić, że nie wszyscy sędziowie podejmujący decyzję w przedmiocie immunitetu Bogdana Świeczkowskiego zapoznali się z pełnym materiałom dowodowym wspierającym wniosek prokuratora, a tym samym nie dochowali należytej staranności i rzetelności niezbędnych do podjęcia decyzji w sposób bezstronny i merytoryczny" - przekazała rzeczniczka.
Czytaj więcej
Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował Prokuraturę Krajową, że nie stawi się na zaplanowanym...
Anna Adamiak zwróciła uwagę, że członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego „nie uznali za zasadne” zaprosić na posiedzenie prokuratora, który złożył wniosek immunitetowy, choć Regulamin TK taką możliwość przewiduje.
„Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie Trybunał Konstytucyjny bez uzasadnionych przyczyn odstąpił od przyjętej w postępowaniach dotyczących uchylenia immunitetów zasady udziału wnioskodawcy w posiedzeniu, co pozwala na uzyskanie uzupełniających informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania. Zaniechanie to, przy jednoczesnym niezapoznaniu się z pełnym materiałom dowodowym, pozbawiło członków Zgromadzenia realnej możliwości uzyskania obiektywnych i niezbędnych informacji koniecznych do podjęcia decyzji” - twierdzi rzeczniczka PG.
Prokurator nie otrzymał także informacji o terminie posiedzenia TK, co – według PG – uniemożliwiło mu „zainicjowanie działań zmierzających do zagwarantowania prawidłowego składu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, uprawnionego do podejmowania zgodnych z prawem i mających moc wiążącą uchwał”. Tymczasem w ocenie PG, w Zgromadzeniu Ogólnym brały udział dwie osoby nieuprawnione do zajmowania stanowiska w tej sprawie, co powoduje, że decyzja ws. braku zgody na uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego została podjęta przez Zgromadzenie w składzie "niespełniającym kryteriów konstytucyjnych i ustawowych".
Czytaj więcej
Jest ryzyko, że prezydent Karol Nawrocki zablokuje zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjne...
Rzeczniczka wyjaśnia o co chodzi: TK składa się z 15 sędziów, a Zgromadzenie Ogólne sędziów TK podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału, chyba że ustawa stanowi inaczej. I taki ustawowy przepis stosuje się w przypadku wyrażania zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego TK. Art. 23 ust. 1 ustawy o statusie sędziów TK wymaga do uchylenia immunitetu uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej bezwzględną większością głosów sędziów Trybunału uczestniczących w Zgromadzeniu.
Aktualnie Trybunał Konstytucyjny składa się z dziewięciu sędziów. Status dwóch pozostałych został zakwestionowany z uwagi na nieprawidłowość ich wyboru. To tzw. dublerzy, którzy w TK zajęli miejsca obsadzone już wcześniej. Zdaniem PG, w tej sytuacji nie jest możliwe ukształtowanie składu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, który mógłby podejmować uchwały dotyczące uchylenia immunitetu sędziowskiego. Konieczne było więc odrodzenie wydania uchwały ws. immunitetu Bogdana Święczkowskiego do czasu uzupełnienia składu sędziowskiego TK do co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów. Natomiast „ciało kolegialne", które taką uchwałę podjęło nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w rozumieniu Konstytucji RP.
"W konsekwencji uchwała podjęta przez takie gremium nie wywołuje skutków prawnych. (...) w obrocie prawnym nie istnieje uchwała w przedmiocie uchylenia immunitetu sędziemu Bogdanowi Świeczkowskiemu, a zatem postępowanie w tym przedmiocie nie zostało prawomocnie zakończone" - przekazała rzeczniczka PG.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wtorek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu trzech ustaw oraz zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchow...
Praktyka sądów stwierdzających zasiedzenie przez firmę służebności przesyłu przed 3 sierpnia 2008 r. jest niekon...
Czy to koniec ze sprawdzaniem majątków sędziów w internecie? Trybunał Konstytucyjny uznał jawność sędziowskich o...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Do wynajmowania mieszkania na doby potrzebna ma być zgoda wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej – proponuje Po...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas