Nie wszyscy sędziowie TK zapoznali się z aktami sprawy?

\W związku z tym Prokurator Generalny zwrócił się do TK o przekazania kopii protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, na którym był rozpoznawany wniosek immunitetowy. Z dokumentów przesłanych w odpowiedzi wynika, że w posiedzeniu, które odbyło się 15 października 2025 r., brało udział 11 sędziów, w tym Bogdan Święczkowski, który odniósł się do treści wniosku prokuratora.

Jak ujawnia rzeczniczka PG, w głosowaniu nad uchwałą o wyrażenie zgody na pociągnięcia sędziego Bogdana Świeczkowskiego do odpowiedzialności karnej uczestniczyło 10 sędziów Trybunału i wszyscy głosowali przeciw uchyleniu immunitetu. To oznacza, że Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie sędziego TK Bogdana Świeczkowskiego do odpowiedzialności karnej.

Anna Adamiak dodaje, że z treści protokołu ZO wynika, że wszyscy obecni na nim sędziowie potwierdzili, iż zapoznali się z treścią wniosku i stanem faktycznym. Problem w tym, że wniosek zawiera część niejawną, a część załączonego do niego materiału dowodowego (10 tomów akt) ma ten sam charakter.

"W tej sytuacji zapoznanie się z tymi dokumentami było możliwe wyłącznie w kancelarii tajnej Prokuratury Krajowej. Materiały te obejmują kluczowe dowody zgromadzone w sprawie. Tymczasem spośród dziesięciu sędziów jedynie trzech zapoznało się z aktami postępowania o charakterze niejawnym, przy czym żaden z nich nie zapoznał się z całym znajdującym się w tych aktach materiałem dowodowym” - informuje rzeczniczka PG.

"W tym kontekście należy stwierdzić, że nie wszyscy sędziowie podejmujący decyzję w przedmiocie immunitetu Bogdana Świeczkowskiego zapoznali się z pełnym materiałom dowodowym wspierającym wniosek prokuratora, a tym samym nie dochowali należytej staranności i rzetelności niezbędnych do podjęcia decyzji w sposób bezstronny i merytoryczny" - przekazała rzeczniczka.