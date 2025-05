Prezes TK Bogdan Święczkowski skierował wczoraj do Prokuratury Krajowej pismo informujące „o niestawiennictwie na przesłuchaniu przez prokuratora Andrzeja Rybaka w charakterze świadka w dniu 7 maja 2025 roku na wniosek nieistniejącej tzw. sejmowej Komisji Śledczej". Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. W tym czasie Bogdan Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego, pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Prezes TK Bogdan Święczkowski wniósł o usprawiedliwienie nieobecności

Prezes TK wyjaśnił powód swojej decyzji: jego zdaniem o przeprowadzenie czynności procesowej przesłuchania go jako świadka wystąpił do Prokuratora Generalnego podmiot nieuprawniony. Święczkowski wniósł też o uznanie nieobecności za usprawiedliwioną.

„Stawiennictwo Bogdana Święczkowskiego stanowiłoby legitymizację nielegalnych działań grupy posłów, faktycznie kontynuujących prace nieistniejącej tzw. Komisji Śledczej ds. Pegasusa, mimo wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie o sygn. U 4/24” - czytamy na stronie TK.

To już kolejne niestawiennictwo Bogdana Święczkowskiego na przesłuchaniu ws. Pegasusa. Na początku lutego także wydał on oświadczenie, w którym uzasadnia niestawienie się na posiedzenie komisji tak samo, jak teraz: wyrokiem TK z 10 września 2024 roku ws. niezgodności z konstytucją uchwały Sejmu powołującej sejmową komisję śledczą.