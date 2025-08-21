Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowość w aplikacji mObywatel. Przyda się komornikom, asesorom i aplikantom

W aplikacji mObywatel pojawił się nowy dokument - identyfikator komornika sądowego. Dzięki jego cyfrowej wersji swoje uprawnienia zawodowe potwierdzi nie tylko komornik sądowy, ale również asesor i aplikant komorniczy.

Publikacja: 21.08.2025 11:14

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych usług urzędowych

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Dotychczas swoje uprawnienia z wykorzystaniem aplikacji mObywatel mogli potwierdzać m.in. lekarze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni. Teraz dołączają do nich komornicy. 

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że identyfikator komornika sądowego to dokument, którym komornik potwierdza swoje uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania różnych czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią. Dokument wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą. Cyfrowa wersja identyfikatora dostępna jest dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego (asesora lub aplikanta komorniczego) i posługują się mDowodem. Co ważne, aby dodać dokument w aplikacji mObywatel, niezbędne jest posiadanie jego aktualnej, fizycznej wersji.

A co jeśli komornik pracuje w więcej niż jednej kancelarii (np. jako zastępca) i posiada kilka identyfikatorów? Wówczas w aplikacji mObywatel ma dostęp do każdego z nich osobno. Dokumenty mają swój indywidualny numer oraz nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację komornika.

Czytaj więcej

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiły się 2 nowe dokumenty: Legitymacja radcy prawnego i Legitymacja ap
Zawody prawnicze
Nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Skorzysta z nich 60 tys. prawników

Jak dodać Identyfikator komornika sądowego do aplikacji mObywatel?  

Resort cyfryzacji podkreśla, że dzięki cyfrowej wersji identyfikatora komornicy sądowi, asesorzy i aplikanci mogą łatwo przełączać się pomiędzy dokumentami i nimi zarządzać, weryfikować dane, a w razie potrzeby usunąć wybrany identyfikator z aplikacji. Z kolei inni użytkownicy (np. strona postępowania egzekucyjnego, uczestnik, pełnomocnik) mogą zweryfikować autentyczność i ważność Identyfikatora komornika sądowego metodą kryptograficzną, czyli poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji. 

Reklama
Reklama

Aby dodać Identyfikator komornika sądowego należy uruchomić aplikację mObywatel, a na głównym ekranie, w prawym górnym rogu, użytkownik powinien nacisnąć Dodaj. Z listy dostępnych dokumentów i uprawnień należy wybrać Identyfikator komornika sądowego. 

Czytaj więcej

Nowy wygląd mObywatela jest dostępny dla użytkowników od 30 lipca 2025 roku. Aktualizacja wdrażana b
W sądzie i w urzędzie
Aplikacja mObywatel w nowej odsłonie. Oto, co się zmienia

Od 1 sierpnia dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel 4.64. Wraz z nią aplikacja zyskała nową szatę graficzną, układ dokumentów przypominający ułożenie kart w portfelu oraz usługi podzielone na kategorie. 

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, iż jeszcze w tym roku aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne, nowe usługi. We wrześniu udostępnione zostaną: mStłuczka oraz aplikacja dla dzieci i młodzieży mJunior, a pod koniec roku Wirtualny Asystent oparty na polskim modelu sztucznej inteligencji.

Przydatna dla kierowców usługa mStłuczka pozwoli na zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. Dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Komornicy mObywatel

Dotychczas swoje uprawnienia z wykorzystaniem aplikacji mObywatel mogli potwierdzać m.in. lekarze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni. Teraz dołączają do nich komornicy. 

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że identyfikator komornika sądowego to dokument, którym komornik potwierdza swoje uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania różnych czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią. Dokument wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą. Cyfrowa wersja identyfikatora dostępna jest dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego (asesora lub aplikanta komorniczego) i posługują się mDowodem. Co ważne, aby dodać dokument w aplikacji mObywatel, niezbędne jest posiadanie jego aktualnej, fizycznej wersji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Sądy i trybunały
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Nieruchomości
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Przewodnicząca KRS: Sędzia Ulman nie znalazł czasu, by osobiście pojawić się w KRS
Sądy i trybunały
Przewodnicząca KRS: Sędzia Ulman nie znalazł czasu, by osobiście pojawić się w KRS
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki chce zmienić ustrój. Są nieoficjalne informacje o nowej konstytucji
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie