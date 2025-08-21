Nowość w aplikacji mObywatel. Przyda się komornikom, asesorom i aplikantom

Aktualizacja: 21.08.2025 14:25 Publikacja: 21.08.2025 11:14
Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych usług urzędowych
Foto: Adobe Stock
Dotychczas swoje uprawnienia z wykorzystaniem aplikacji mObywatel mogli potwierdzać m.in. lekarze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni. Teraz dołączają do nich komornicy.
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że identyfikator komornika sądowego to dokument, którym komornik potwierdza swoje uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania różnych czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią. Dokument wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą. Cyfrowa wersja identyfikatora dostępna jest dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego (asesora lub aplikanta komorniczego) i posługują się mDowodem. Co ważne, aby dodać dokument w aplikacji mObywatel, niezbędne jest posiadanie jego aktualnej, fizycznej wersji.
A co jeśli komornik pracuje w więcej niż jednej kancelarii (np. jako zastępca) i posiada kilka identyfikatorów? Wówczas w aplikacji mObywatel ma dostęp do każdego z nich osobno. Dokumenty mają swój indywidualny numer oraz nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację komornika.
Czytaj więcej
W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiły się dwa nowe dokumenty, dzięki którym radcy prawni i aplikanci...
Resort cyfryzacji podkreśla, że dzięki cyfrowej wersji identyfikatora komornicy sądowi, asesorzy i aplikanci mogą łatwo przełączać się pomiędzy dokumentami i nimi zarządzać, weryfikować dane, a w razie potrzeby usunąć wybrany identyfikator z aplikacji. Z kolei inni użytkownicy (np. strona postępowania egzekucyjnego, uczestnik, pełnomocnik) mogą zweryfikować autentyczność i ważność Identyfikatora komornika sądowego metodą kryptograficzną, czyli poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji.
Aby dodać Identyfikator komornika sądowego należy uruchomić aplikację mObywatel, a na głównym ekranie, w prawym górnym rogu, użytkownik powinien nacisnąć Dodaj. Z listy dostępnych dokumentów i uprawnień należy wybrać Identyfikator komornika sądowego.
Czytaj więcej
Nowa szata graficzna, układ dokumentów przypominający ułożenie kart w portfelu oraz usługi podzie...
Od 1 sierpnia dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel 4.64. Wraz z nią aplikacja zyskała nową szatę graficzną, układ dokumentów przypominający ułożenie kart w portfelu oraz usługi podzielone na kategorie.
Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, iż jeszcze w tym roku aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne, nowe usługi. We wrześniu udostępnione zostaną: mStłuczka oraz aplikacja dla dzieci i młodzieży mJunior, a pod koniec roku Wirtualny Asystent oparty na polskim modelu sztucznej inteligencji.
Przydatna dla kierowców usługa mStłuczka pozwoli na zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. Dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dotychczas swoje uprawnienia z wykorzystaniem aplikacji mObywatel mogli potwierdzać m.in. lekarze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni. Teraz dołączają do nich komornicy.
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że identyfikator komornika sądowego to dokument, którym komornik potwierdza swoje uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania różnych czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią. Dokument wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą. Cyfrowa wersja identyfikatora dostępna jest dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego (asesora lub aplikanta komorniczego) i posługują się mDowodem. Co ważne, aby dodać dokument w aplikacji mObywatel, niezbędne jest posiadanie jego aktualnej, fizycznej wersji.
Nie tylko sędziowie, byli członkowie KRS, są sondowani w sprawie reaktywacji Krajowej Rady Sądownictwa w składzi...
Spółka żądająca zasiedzenia służebności zakopanej instalacji musi wykazać, że właściciel działki mógł zaobserwow...
Nie wyobrażam sobie, żeby jacyś pracownicy ministerstwa grasowali po siedzibie KRS, bo nie jesteśmy organem podl...
Na przełomie września i października prezydent Karol Nawrocki powoła radę, która będzie pracowała nad projektem...
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas