Nowość w aplikacji mObywatel. Przyda się komornikom, asesorom i aplikantom

Dotychczas swoje uprawnienia z wykorzystaniem aplikacji mObywatel mogli potwierdzać m.in. lekarze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni. Teraz dołączają do nich komornicy.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że identyfikator komornika sądowego to dokument, którym komornik potwierdza swoje uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania różnych czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią. Dokument wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą. Cyfrowa wersja identyfikatora dostępna jest dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego (asesora lub aplikanta komorniczego) i posługują się mDowodem. Co ważne, aby dodać dokument w aplikacji mObywatel, niezbędne jest posiadanie jego aktualnej, fizycznej wersji.

A co jeśli komornik pracuje w więcej niż jednej kancelarii (np. jako zastępca) i posiada kilka identyfikatorów? Wówczas w aplikacji mObywatel ma dostęp do każdego z nich osobno. Dokumenty mają swój indywidualny numer oraz nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację komornika.

Jak dodać Identyfikator komornika sądowego do aplikacji mObywatel?

Resort cyfryzacji podkreśla, że dzięki cyfrowej wersji identyfikatora komornicy sądowi, asesorzy i aplikanci mogą łatwo przełączać się pomiędzy dokumentami i nimi zarządzać, weryfikować dane, a w razie potrzeby usunąć wybrany identyfikator z aplikacji. Z kolei inni użytkownicy (np. strona postępowania egzekucyjnego, uczestnik, pełnomocnik) mogą zweryfikować autentyczność i ważność Identyfikatora komornika sądowego metodą kryptograficzną, czyli poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji.