Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie był poddany konsultacjom publicznym ani opiniowaniu, od razu trafił na Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Projekt wprowadza małą rewolucję w dostępie i trybie przeglądania ksiąg i KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Będzie to możliwe po numerze PESEL i uwierzytelnieniu się jego posiadacza w aplikacji mObywatel.
Każdy użytkownik mObywatela będzie mógł ustalić numer księgi wieczystej, w której w dziale II ujawniony będzie jego nr PESEL. Wyszukiwanie takie będzie wolne od opłat. Obywatele zyskają także możliwość samodzielnego pobrania dokumentów elektronicznych z CIKW. Takie e-dokumenty będą mieć moc dokumentów wydawanych przez sąd, tj. odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. Obecnie taką moc mają tylko wydruki z systemu teleinformatycznego, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych
ksiąg wieczystych.
Podobnie będzie można uzyskać dane z KRS i to zarówno z rejestru przedsiębiorców, jak i rejestrów stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wystarczy, że użytkownik powiązany poprzez PESEL z takim podmiotem zweryfikuje tożsamość mObywatelem.
Ustawa ma wejść w życie 31 marca 2026 r., ale przepisy dotyczące KRS poczekają dwa miesiące dłużej. Koszty wdrożenia nowych rozwiązań mają być pokryte ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
