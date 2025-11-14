Reklama
mObywatel otworzy nam księgi wieczyste i KRS

Każdy właściciel nieruchomości będzie mógł samodzielnie pobrać dokumenty elektroniczne z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, które będą miały moc dokumentów wydanych przez sąd - przewiduje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości.

Publikacja: 14.11.2025 17:02

mObywatel otworzy nam księgi wieczyste i KRS

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie był poddany konsultacjom publicznym ani opiniowaniu, od razu trafił na Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Projekt wprowadza małą rewolucję w dostępie i trybie przeglądania ksiąg i KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Będzie to możliwe  po numerze PESEL i uwierzytelnieniu się jego posiadacza w aplikacji mObywatel.

Każdy użytkownik mObywatela będzie mógł ustalić numer księgi wieczystej, w której w dziale II ujawniony będzie jego nr PESEL. Wyszukiwanie takie będzie wolne od opłat. Obywatele zyskają także możliwość samodzielnego pobrania dokumentów elektronicznych z CIKW. Takie e-dokumenty będą mieć moc dokumentów wydawanych przez sąd, tj. odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. Obecnie taką moc mają tylko wydruki z systemu teleinformatycznego, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych
ksiąg wieczystych. 

Podobnie będzie można uzyskać dane z KRS i to zarówno z rejestru przedsiębiorców, jak i rejestrów stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wystarczy, że użytkownik powiązany poprzez PESEL z takim podmiotem zweryfikuje tożsamość mObywatelem.

Ustawa ma wejść w życie  31 marca 2026 r., ale przepisy dotyczące KRS poczekają dwa miesiące dłużej. Koszty wdrożenia nowych rozwiązań mają być pokryte ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

 

 

 

Nieruchomości Księgi Wieczyste mObywatel Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie był poddany konsultacjom publicznym ani opiniowaniu, od razu trafił na Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Projekt wprowadza małą rewolucję w dostępie i trybie przeglądania ksiąg i KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Będzie to możliwe  po numerze PESEL i uwierzytelnieniu się jego posiadacza w aplikacji mObywatel.

Księgę wieczystą swojej nieruchomości pobierzesz przez mObywatela

