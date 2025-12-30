Reklama
Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w listopadzie dalej wysoka. To rekordowy rok

W 2025 r. wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych przebije 100 mld zł. Największą zagadką pozostaje struktura kredytów – jak duża część to refinansowanie wcześniejszego długu, a nie środki na zakupy nieruchomości.

Publikacja: 30.12.2025 10:05

W 2025 r. wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych przebije 100 mld zł. Największą zagadką pozostaje struktura kredytów.

Adam Roguski

W listopadzie banki i SKOK-i udzieliły 19,7 tys. kredytów mieszkaniowych (na zakup nieruchomości lub refinansowanie wcześniejszej pożyczki) o wartości blisko 9 mld zł – wynika z szacunków Biura Informacji Kredytowej. To o odpowiednio 17,8 i 17 proc. mniej niż w październiku, który był miesiącem rekordowym. W relacji do wcześniejszych miesięcy 9 mld zł to wciąż bardzo dużo, obserwowany od początku roku trend wzmożonej sprzedaży pożyczek, ze znakomitym finiszem po wakacjach, jest więc zachowany.

Rok do roku liczba udzielonych pożyczek była o 23 proc. większa, a wartość o 30,7 proc. większa – taka dynamika nie dziwi, bo większość 2024 rok to okres schłodzenia popytu z powodu wysokich stóp procentowych.

W ciągu 11 miesięcy 2025 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów 216,4 tys. osób, a wartość pożyczek wyniosła prawie 96 mld zł. To o odpowiednio 11,5 i 18,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Obniżki stóp i wzrost wynagrodzeń napędzają apetyt na kredyty mieszkaniowe

– Sprzedaż na kwotę prawie 9 mld zł świadczy o nadal dobrych nastrojach na rynku kredytów mieszkaniowych. Średnia kwota udzielonego kredytu osiągnęła już prawie 456 tys. zł i jest to drugi poziom po sierpniu. Głównym powodem tak wysokiej aktywności jest zarówno rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych, jak i nadal realnie rosnące dochody. Dodatkowo mobilizuje dobra dla kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Wszystko wskazuje na to, że 2025 r. przejdzie do historii jako rok o największej wartości udzielonego finansowania. Po 11 miesiącach osiągnięto już prawie 96 mld zł. Warto na koniec jeszcze zwrócić uwagę, że w akcji kredytowej 2024 r. wartość 14,36 mld zł pochodziła z pożyczek udzielonych w ramach programu „Bezpieczny kredyt” – podsumował.

W grudniu Rada Polityki Pieniężnej dokonała kolejnego cięcia stóp procentowych – w sumie od maja stopa referencyjna skurczyła się z 5,75 do 4 proc. W kwietniu w dół poszły stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4 proc. WIBOR 6M wynosi 3,87 proc. wobec ponad 5,7 proc.

Ile kredytu w kredycie. Pieniądz na zakup nieruchomości i refinansowanie droższego długu

Największą zagadką pozostaje struktura finansowania. Kredytowa hossa nie przekłada się bowiem wprost na wzrost sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Część popytu pochodzi zatem od osób zamieniających wcześniej zaciągnięty, droższy kredyt, na nowy, z lepszym oprocentowaniem. Biuro Informacji Kredytowej nie ma szczegółowych danych o strukturze pożyczek.

– W dyskusji o kredytach hipotecznych nie podejmuje się tematu refinansowania. Jest to bardzo trudno uchwytne, ponieważ każdy kredyt udzielany na refinansowanie jest liczony jako nowy kredyt. Są różne opinie, niektórzy mówią, że to jest powyżej 30 proc. Spotkałem się z opiniami, że nawet 50 proc.– powiedział niedawno w programie „Prosto z Parkietu” Marcin Jańczuk, ekspert agencji Metrohouse. – Nikt tego tak naprawdę dokładnie nie liczy i myślę, że – jeszcze w powiązaniu z wysokimi cenami mieszkań – mamy do czynienia z pewną bańką na rynku kredytowym. Z jednej strony osób zainteresowanych kredytami w kolejnych kwartałach jest w statystykach bardzo dużo, ale nie jest to do końca zgodne z tym, co obserwujemy na rynku nieruchomości: popyt nie jest szczególnie wysoki w porównaniu do tego, jak duże kwoty udzielanych kredytów hipotecznych w ostatnim czasie obserwujemy – dodał. 

