W listopadzie banki i SKOK-i udzieliły 19,7 tys. kredytów mieszkaniowych (na zakup nieruchomości lub refinansowanie wcześniejszej pożyczki) o wartości blisko 9 mld zł – wynika z szacunków Biura Informacji Kredytowej. To o odpowiednio 17,8 i 17 proc. mniej niż w październiku, który był miesiącem rekordowym. W relacji do wcześniejszych miesięcy 9 mld zł to wciąż bardzo dużo, obserwowany od początku roku trend wzmożonej sprzedaży pożyczek, ze znakomitym finiszem po wakacjach, jest więc zachowany.

Rok do roku liczba udzielonych pożyczek była o 23 proc. większa, a wartość o 30,7 proc. większa – taka dynamika nie dziwi, bo większość 2024 rok to okres schłodzenia popytu z powodu wysokich stóp procentowych.

W ciągu 11 miesięcy 2025 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów 216,4 tys. osób, a wartość pożyczek wyniosła prawie 96 mld zł. To o odpowiednio 11,5 i 18,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Obniżki stóp i wzrost wynagrodzeń napędzają apetyt na kredyty mieszkaniowe

– Sprzedaż na kwotę prawie 9 mld zł świadczy o nadal dobrych nastrojach na rynku kredytów mieszkaniowych. Średnia kwota udzielonego kredytu osiągnęła już prawie 456 tys. zł i jest to drugi poziom po sierpniu. Głównym powodem tak wysokiej aktywności jest zarówno rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych, jak i nadal realnie rosnące dochody. Dodatkowo mobilizuje dobra dla kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Wszystko wskazuje na to, że 2025 r. przejdzie do historii jako rok o największej wartości udzielonego finansowania. Po 11 miesiącach osiągnięto już prawie 96 mld zł. Warto na koniec jeszcze zwrócić uwagę, że w akcji kredytowej 2024 r. wartość 14,36 mld zł pochodziła z pożyczek udzielonych w ramach programu „Bezpieczny kredyt” – podsumował.