Centrum handlowe Ferio Wawer w nowych rękach

Nowym właścicielem galerii w Warszawie została firma z Grupy Era Park.

Publikacja: 30.12.2025 13:53

Ferio Wawer w Warszawie to centrum łączące funkcje handlowe z usługowymi i rekreacyjnymi

Foto: mat.prasowe

Ferio Wawer w Warszawie to centrum łączące funkcje handlowe z usługowymi i rekreacyjnymi. Firma Strabag Real Estate Poland sprzedała obiekt spółce Era Park.

– Sprzedaż Ferio Wawer to zwieńczenie naszego planu inwestycyjnego. Stworzyliśmy obiekt, który mimo zmieniających się trendów rynkowych utrzymuje silną pozycję i lojalną grupę klientów – mówi cytowany w komunikacie Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółką deweloperską Strabag Real Estate Poland.

Rolę doradcy transakcyjnego pełniła firma doradcza Savills. Firma pozostaje zarządcą obiektu, będzie też wyłącznym doradcą leasingowym

– Sprzedaż Ferio Wawer pokazuje, że segment convenience pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Polsce. To przykład, jak aktywa oferujące zróżnicowaną ofertę handlową i usługową wpisują się w długoterminowe strategie inwestorów – komentuje Mark Richardson z firmy Savills. – Rynek handlowy w Polsce jest płynny dla obiektów o wysokiej jakości, a inwestorzy coraz częściej poszukują aktywów, które zapewniają przewidywalne wyniki i odporność na zmieniające się trendy konsumenckie – podkreśla.

Sklepy blisko domu

Nowy właściciel obiektu, firma Era Park, specjalizuje się w inwestowaniu w obiekty typu convenience. Stawia na miasta regionalne i dzielnice dużych miast, czego przykładem są parki handlowe w Iławie, Wieluniu, Radomsku czy warszawskim Rembertowie.

– Nasz nowy obiekt jest doskonałym uzupełnieniem posiadanego portfela. Wpisuje się w naszą strategię. Będziemy kontynuować monitoring rynku w poszukiwaniu kolejnych możliwości – komentuje Mariusz Stasiewicz, dyrektor ds. analizy rynku w spółce Era Park.

