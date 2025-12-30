Aktualizacja: 30.12.2025 14:41 Publikacja: 30.12.2025 13:53
Ferio Wawer w Warszawie to centrum łączące funkcje handlowe z usługowymi i rekreacyjnymi
Foto: mat.prasowe
Ferio Wawer w Warszawie to centrum łączące funkcje handlowe z usługowymi i rekreacyjnymi. Firma Strabag Real Estate Poland sprzedała obiekt spółce Era Park.
Czytaj więcej
Polski rynek parków handlowych wciąż rośnie. Zyskują mniejsze miasta i lokalni najemcy. Takie obi...
– Sprzedaż Ferio Wawer to zwieńczenie naszego planu inwestycyjnego. Stworzyliśmy obiekt, który mimo zmieniających się trendów rynkowych utrzymuje silną pozycję i lojalną grupę klientów – mówi cytowany w komunikacie Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółką deweloperską Strabag Real Estate Poland.
Rolę doradcy transakcyjnego pełniła firma doradcza Savills. Firma pozostaje zarządcą obiektu, będzie też wyłącznym doradcą leasingowym
Czytaj więcej
Polski rynek nieruchomości handlowych w ostatnich latach został zdominowany przez parki handlowe....
– Sprzedaż Ferio Wawer pokazuje, że segment convenience pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Polsce. To przykład, jak aktywa oferujące zróżnicowaną ofertę handlową i usługową wpisują się w długoterminowe strategie inwestorów – komentuje Mark Richardson z firmy Savills. – Rynek handlowy w Polsce jest płynny dla obiektów o wysokiej jakości, a inwestorzy coraz częściej poszukują aktywów, które zapewniają przewidywalne wyniki i odporność na zmieniające się trendy konsumenckie – podkreśla.
Nowy właściciel obiektu, firma Era Park, specjalizuje się w inwestowaniu w obiekty typu convenience. Stawia na miasta regionalne i dzielnice dużych miast, czego przykładem są parki handlowe w Iławie, Wieluniu, Radomsku czy warszawskim Rembertowie.
– Nasz nowy obiekt jest doskonałym uzupełnieniem posiadanego portfela. Wpisuje się w naszą strategię. Będziemy kontynuować monitoring rynku w poszukiwaniu kolejnych możliwości – komentuje Mariusz Stasiewicz, dyrektor ds. analizy rynku w spółce Era Park.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Krótkoterminowy najem mieszkań w blokach ma być mocno ograniczony, ale nie przez nadanie uprawnień wspólnotom –...
Według rządowego projektu gminy będą mogły wyznaczać strefy wolne od krótkiego najmu. Wspólnoty będą mogły tylko...
Wymarzony dom? To nie są wyłącznie cztery ściany w określonym metrażu i lokalizacji. Polacy, jak nigdy dotąd, św...
Kompaktowe budynki, proste konstrukcje. To był najczęstszy wybór inwestorów w mijającym roku – wynika z danych O...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Popyt na mieszkania na wynajem powinien odbić w kolejnych tygodniach. Najdroższe lokale są w Warszawie, najtańsz...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas