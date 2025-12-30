– Sprzedaż Ferio Wawer pokazuje, że segment convenience pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Polsce. To przykład, jak aktywa oferujące zróżnicowaną ofertę handlową i usługową wpisują się w długoterminowe strategie inwestorów – komentuje Mark Richardson z firmy Savills. – Rynek handlowy w Polsce jest płynny dla obiektów o wysokiej jakości, a inwestorzy coraz częściej poszukują aktywów, które zapewniają przewidywalne wyniki i odporność na zmieniające się trendy konsumenckie – podkreśla.

Sklepy blisko domu

Nowy właściciel obiektu, firma Era Park, specjalizuje się w inwestowaniu w obiekty typu convenience. Stawia na miasta regionalne i dzielnice dużych miast, czego przykładem są parki handlowe w Iławie, Wieluniu, Radomsku czy warszawskim Rembertowie.

– Nasz nowy obiekt jest doskonałym uzupełnieniem posiadanego portfela. Wpisuje się w naszą strategię. Będziemy kontynuować monitoring rynku w poszukiwaniu kolejnych możliwości – komentuje Mariusz Stasiewicz, dyrektor ds. analizy rynku w spółce Era Park.