PIT za 2025 r.: Ile trzeba czekać na zwrot podatku? W ten sposób szybciej otrzymasz przelew

PIT za 2025 rok można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Sposób, który wybierzemy będzie miał wpływ na to, kiedy otrzymamy ewentualny zwrot podatku. Urząd skarbowy ma określoną liczbę dni na jego dokonanie, a zainteresowani podatnicy mogą sprawdzić aktualny status przelewu.
Zwrot podatku należy nam się w przypadku, gdy z rocznego zeznania podatkowego wynika nadpłata. Urzędy skarbowe mają ustawowe terminy, w których powinny przekazać zwrot na konto podatnika. Osoby, które złożą deklarację w formie papierowej w urzędzie, muszą się liczyć z koniecznością oczekiwania na przelew nawet do trzech miesięcy. Urząd ma 90 dni na dokonanie zwrotu.
Znacznie szybciej otrzymają nadpłacony podatek dochodowy osoby, które rozliczą się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W tym przypadku obowiązuje 45-dniowy termin zwrotu. Grupą uprzywilejowaną są również osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Mogą one liczyć na zwrot podatku w ciągu maksymalnie 30 dni.
Niezależnie od tego, czy rozliczymy się z urzędem skarbowym online czy w formie papierowej, im szybciej złożymy rozliczymy PIT za 2025 rok, tym szybciej powinniśmy otrzymać zwrot nadpłaty. Warto również pamiętać, by dokładnie sprawdzić poprawność danych w deklaracji, ponieważ błędy mogą opóźnić zwrot podatku. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy w zeznaniu widnieje właściwy, aktualny numer naszego konta. W razie potrzeby należy go uaktualnić.
Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów zachęcają do rozliczeń online przez usługę Twój e-PIT. Rozliczenie PIT online jest nie tylko najszybszym rozwiązaniem. Za złożeniem rocznego zeznania podatkowego drogą elektroniczną przemawia również wygoda. Można to zrobić bez kolejek i bez wychodzenia z domu.
W usłudze Twój e-PIT deklaracje mogą złożyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Na podatników czekają tam już wstępnie wypełnione formularze. Udostępnione są zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ.
Aby złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2025 rok online, należy wejść na stronę usługi Twój e-PIT. Znajdziemy ją pod adresem: www.podatki.gov.pl/twoj-e-pit/. Do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować poprzez:
Usługa działa na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Można skorzystać również z aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego (e-US), gdzie usługa jest łatwo dostępna po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi.
W usłudze Twój e-PIT znajduje się wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2025 rok. Można je zweryfikować i zmodyfikować lub – jeśli wszystko się zgadza – zatwierdzić rozliczenie. Jeśli mamy prawo do ulg lub odliczeń - powinniśmy uzupełnić dane. Warto pamiętać również o przekazaniu 1,5 proc. podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego.
Zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia.
Przy pomocy usługi Twój e-PIT podatnicy mają również możliwość sprawdzenia statusu zwrotu nadpłaty. Można to zrobić po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego. Informacje na ten temat znajdziemy w zakładce "Zwroty podatków". Dowiemy się z niej na jakim etapie jest zwrot, sprawdzimy datę dokonania zwrotu lub informację o zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.
