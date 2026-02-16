Reklama
PIT za 2025 r.: Ile trzeba czekać na zwrot podatku? W ten sposób szybciej otrzymasz przelew

Od 15 lutego można składać roczne zeznania podatkowe za 2025 rok. Na spełnienie obowiązku mamy czas do końca kwietnia. Osoby, którym zależy na szybkim zwrocie podatku, nie powinny jednak z tym zwlekać. Im wcześniej złożą PIT, tym prędzej pieniądze trafią na ich konta.

Publikacja: 16.02.2026 16:12

Ile czasu urząd skarbowy ma na zwrot podatku? Jak sprawdzić status przelewu?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są terminy składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok?
  • Jakie metody składania deklaracji PIT wpływają na szybkość otrzymania zwrotu podatku?
  • Jak można sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku?

PIT za 2025 rok można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Sposób, który wybierzemy będzie miał wpływ na to, kiedy otrzymamy ewentualny zwrot podatku. Urząd skarbowy ma określoną liczbę dni na jego dokonanie, a zainteresowani podatnicy mogą sprawdzić aktualny status przelewu. 

Czytaj więcej

Wystartowała akcja PIT 2025. Co nowego w zeznaniach podatkowych?
Podatki
Wystartowała akcja PIT 2025. Co nowego w zeznaniach podatkowych?

Zwrot podatku w 2026 r. Jak długo trzeba czekać na przelew?

Zwrot podatku należy nam się w przypadku, gdy z rocznego zeznania podatkowego wynika nadpłata. Urzędy skarbowe mają ustawowe terminy, w których powinny przekazać zwrot na konto podatnika. Osoby, które złożą deklarację w formie papierowej w urzędzie, muszą się liczyć z koniecznością oczekiwania na przelew nawet do trzech miesięcy. Urząd ma 90 dni na dokonanie zwrotu.

Znacznie szybciej otrzymają nadpłacony podatek dochodowy osoby, które rozliczą się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W tym przypadku obowiązuje 45-dniowy termin zwrotu. Grupą uprzywilejowaną są również osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Mogą one liczyć na zwrot podatku w ciągu maksymalnie 30 dni.

Niezależnie od tego, czy rozliczymy się z urzędem skarbowym online czy w formie papierowej, im szybciej złożymy rozliczymy PIT za 2025 rok, tym szybciej powinniśmy otrzymać zwrot nadpłaty. Warto również pamiętać, by dokładnie sprawdzić poprawność danych w deklaracji, ponieważ błędy mogą opóźnić zwrot podatku. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy w zeznaniu widnieje właściwy, aktualny numer naszego konta. W razie potrzeby należy go uaktualnić.

W ten sposób najszybciej rozliczysz PIT za 2025 r. Usługa Twój e-PIT

Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów zachęcają do rozliczeń online przez usługę Twój e-PIT. Rozliczenie PIT online jest nie tylko najszybszym rozwiązaniem. Za złożeniem rocznego zeznania podatkowego drogą elektroniczną przemawia również wygoda. Można to zrobić bez kolejek i bez wychodzenia z domu.

W usłudze Twój e-PIT deklaracje mogą złożyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Na podatników czekają tam już wstępnie wypełnione formularze.  Udostępnione są zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Aby złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2025 rok online, należy wejść na stronę usługi Twój e-PIT. Znajdziemy ją pod adresem: www.podatki.gov.pl/twoj-e-pit/. Do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować poprzez:

  • aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-dowód lub profil zaufany
  • dane podatkowe: PESEL lub NIP i kwotę przychodów

Usługa działa na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Można skorzystać również z aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego (e-US), gdzie usługa jest łatwo dostępna po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi.

W usłudze Twój e-PIT znajduje się wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2025 rok. Można je zweryfikować i zmodyfikować lub – jeśli wszystko się zgadza – zatwierdzić rozliczenie. Jeśli mamy prawo do ulg lub odliczeń - powinniśmy uzupełnić dane.  Warto pamiętać również o przekazaniu 1,5 proc. podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego.

Zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia.

Jak sprawdzić status zwrotu podatku?

Przy pomocy usługi Twój e-PIT podatnicy mają również możliwość sprawdzenia statusu zwrotu nadpłaty. Można to zrobić po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego. Informacje na ten temat znajdziemy w zakładce "Zwroty podatków". Dowiemy się z niej na jakim etapie jest zwrot, sprawdzimy datę dokonania zwrotu lub informację o zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

