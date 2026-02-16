PIT za 2025 r.: Ile trzeba czekać na zwrot podatku? W ten sposób szybciej otrzymasz przelew

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są terminy składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok?

Jakie metody składania deklaracji PIT wpływają na szybkość otrzymania zwrotu podatku?

Jak można sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku?

PIT za 2025 rok można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Sposób, który wybierzemy będzie miał wpływ na to, kiedy otrzymamy ewentualny zwrot podatku. Urząd skarbowy ma określoną liczbę dni na jego dokonanie, a zainteresowani podatnicy mogą sprawdzić aktualny status przelewu.

Reklama Reklama

Zwrot podatku w 2026 r. Jak długo trzeba czekać na przelew?

Zwrot podatku należy nam się w przypadku, gdy z rocznego zeznania podatkowego wynika nadpłata. Urzędy skarbowe mają ustawowe terminy, w których powinny przekazać zwrot na konto podatnika. Osoby, które złożą deklarację w formie papierowej w urzędzie, muszą się liczyć z koniecznością oczekiwania na przelew nawet do trzech miesięcy. Urząd ma 90 dni na dokonanie zwrotu.

Znacznie szybciej otrzymają nadpłacony podatek dochodowy osoby, które rozliczą się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W tym przypadku obowiązuje 45-dniowy termin zwrotu. Grupą uprzywilejowaną są również osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Mogą one liczyć na zwrot podatku w ciągu maksymalnie 30 dni.