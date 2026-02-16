28 min. 0 sek.

„Rzecz w tym": Trzy medale i wielkie emocje. Czy to już sukces?

Trzy medale i 20. miejsce w klasyfikacji generalnej – tak wygląda dotychczasowy bilans Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. To lepszy wynik niż cztery lata temu w Pekinie. Czy jednak mamy powody do pełnej satysfakcji?

O kondycji polskich sportów zimowych, niespodziewanych bohaterach i sporach wokół igrzysk Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Tomaszem Wacławkiem z „Rzeczpospolitej”.

Już na początku rozmowy pada ważna diagnoza. – Ja będę jednak za tym, że jest to sukces – mówi Tomasz Wacławek, przypominając, że to najlepszy wynik od 2014 r.. Dwa srebra i brąz rozbudziły apetyty kibiców i przywróciły wiarę w przyszłość polskich sportów zimowych, a zwłaszcza skoków.

Tomasiak to bez wątpienia objawienie igrzysk. – Wyskoczył Kacper Tomasiak i nikt się tego totalnie nie spodziewał – podkreśla gość podcastu. Jeszcze rok temu był niemal anonimowy dla szerokiej publiczności, a dziś jest najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk. Co więcej, pierwotnym celem sezonu były dla niego mistrzostwa świata juniorów.

Jednak sport olimpijski to nie tylko medale. – Tam naprawdę decydują setne sekundy – przypomina Wacławek, nawiązując do czwartego miejsca Damiana Żurka. W łyżwiarstwie szybkim o podium przesądzają detale, a czwarte czy szóste miejsce na świecie to również ogromne osiągnięcie, choć często niedoceniane przez opinię publiczną.