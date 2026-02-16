Reklama
„Rzecz w tym": Trzy medale i wielkie emocje. Czy to już sukces?

Trzy medale i 20. miejsce w klasyfikacji generalnej – tak wygląda dotychczasowy bilans Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. To lepszy wynik niż cztery lata temu w Pekinie. Czy jednak mamy powody do pełnej satysfakcji?

Publikacja: 16.02.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Tomasz Wacławek

O kondycji polskich sportów zimowych, niespodziewanych bohaterach i sporach wokół igrzysk Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Tomaszem Wacławkiem z „Rzeczpospolitej”.

Już na początku rozmowy pada ważna diagnoza. – Ja będę jednak za tym, że jest to sukces – mówi Tomasz Wacławek, przypominając, że to najlepszy wynik od 2014 r.. Dwa srebra i brąz rozbudziły apetyty kibiców i przywróciły wiarę w przyszłość polskich sportów zimowych, a zwłaszcza skoków.

Tomasiak to bez wątpienia objawienie igrzysk. – Wyskoczył Kacper Tomasiak i nikt się tego totalnie nie spodziewał – podkreśla gość podcastu. Jeszcze rok temu był niemal anonimowy dla szerokiej publiczności, a dziś jest najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk. Co więcej, pierwotnym celem sezonu były dla niego mistrzostwa świata juniorów.

Jednak sport olimpijski to nie tylko medale. – Tam naprawdę decydują setne sekundy – przypomina Wacławek, nawiązując do czwartego miejsca Damiana Żurka. W łyżwiarstwie szybkim o podium przesądzają detale, a czwarte czy szóste miejsce na świecie to również ogromne osiągnięcie, choć często niedoceniane przez opinię publiczną.

– Jak nie ma medalu, to w oczach ogółu niestety od razu jest porażka – zauważa gorzko dziennikarz. Tymczasem szóste miejsce saneczkowej dwójki czy występy polskich łyżwiarek pokazują, że potencjał jest znacznie szerszy niż wskazuje medalowa tabela.

System, pieniądze i spóźnione wsparcie

Igrzyska odsłaniają jednak strukturalne problemy. – Ja myślę, że wszystkiego po trochu – odpowiada Wacławek na pytanie o przyczyny niedofinansowania sportów zimowych. Brakuje infrastruktury, sponsorów i systemowego wsparcia, które często pojawia się dopiero po sukcesie.

Jak przyznaje, w przypadku saneczkarstwa sytuacja jest szczególnie trudna: – Nie powinno to tak wyglądać, nawet jeśli to jest tylko saneczkarstwo. Brak toru i konieczność trenowania za granicą to realne bariery rozwoju. Ministerialne zapowiedzi wsparcia dają nadzieję, ale pytanie, czy będą trwałą zmianą.

W rozmowie pojawia się też temat srebra Władimira Semirunnija. Zawodnik, który po wybuchu wojny opuścił Rosję i otrzymał polskie obywatelstwo, budzi emocje. – To jest chłopak, którego nie da się nie lubić – mówi Wacławek. Podkreśla jego zaangażowanie, naukę języka i wdzięczność wobec Polski.

– Warto się z tego medalu cieszyć – dodaje, zaznaczając, że sportowiec przeszedł wnikliwą weryfikację i świadomie związał swoją przyszłość z Polską. Jego historia to przykład, jak sport splata się z polityką i dramatami osobistymi.

Igrzyska w cieniu polityki i dramatów

Polityczny kontekst igrzysk wybrzmiał także w sprawie ukraińskiego skeletonisty, któremu nie pozwolono wystartować w kasku upamiętniającym poległych rodaków. – Ta decyzja na pewno podzieliła świat – ocenia Wacławek. MKOl powołał się na Kartę Olimpijską, ale wielu uznało decyzję za zbyt restrykcyjną.

– Wydaje mi się, że rzeczywiście cały świat się tym zainteresował, stając właśnie jednak po jego stronie, a nie MKOl-u – dodaje. Paradoksalnie więc zakaz sprawił, że gest sportowca wybrzmiał jeszcze mocniej.

Wielkie emocje wzbudziła też dramatyczna historia Lindsey Vonn. – To jest kolejny przypadek, który podzielił opinię publiczną – mówi Wacławek. Start po zerwaniu więzadeł, kolejne operacje i ryzyko zdrowotne wywołały debatę o granicach sportowej ambicji.

Czy trzy medale to ostateczny bilans? – Jeśli będą to te trzy medale, to i tak uważam, że należy się cieszyć i że naprawdę można uznać te igrzyska za sukces – podsumowuje gość podcastu.

Igrzyska jeszcze trwają, emocje nie opadają, a sport – jak pokazuje ta rozmowa – to znacznie więcej niż tylko liczba medali w klasyfikacji.

