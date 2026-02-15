To sedno orzeczenia Sądu Najwyższego, wskazujące na ryzyka tych umów, zarówno przy ich zawieraniu, jak i wykonywaniu.
Kwestia ta wynikła w sprawie kobiety w podeszłym wieku, która wystąpiła o sądowe rozwiązanie umowy dożywocia, jaką zawarła ze swoim siostrzeńcem, przekazując mu na własność dom jednorodzinny. Siostrzeniec po pewnym czasie przestał jednak wypełniać swoje obowiązki zapisane w umowie notarialnej dożywocia. Na dodatek jego rodzice, choć mieszkali z kobietą, na tle jakiegoś konfliktu praktycznie zerwali z nią kontakty. Na starszą kobietę spadł więc obowiązek utrzymania i remontowania domu; na dodatek została praktycznie samotna, bez kontaktów z krewnymi z sąsiedztwa.
Jako podstawę prawną żądania kobieta wskazała art. 913 par. 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że w wypadkach wyjątkowych sąd może, na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości (a tu tak było), rozwiązać umowę o dożywocie.
Niższe instancje, w tym Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, nie uwzględniły tego żądania, wskazując, że choć pozwany siostrzeniec nie wywiązywał się ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy dożywocia łączącej strony, to było to wynikiem jego ustnych ustaleń z dożywotniczką co do sposobu wykonywania umowy. Ponadto do czasu powstania konfliktu z rodzicami siostrzeńca, starsza kobieta nie zgłaszała zastrzeżeń co do wywiązywania się siostrzeńca z jego obowiązków przewidzianych umową.
W konsekwencji powódka nie wykazała wystąpienia przesłanki „wyjątkowego wypadku” (art. 913 par. 2 k.c.), uzasadniającego rozwiązanie umowy dożywocia.
Powódka nie dała za wygraną i odwołała się do SN. Jej pełnomocnik, adwokat Andrzej Malicki, kwestionował, że SA nie zakwalifikował jako „wyjątkowego wypadku” nierealizowania umowy dożywocia, zostawienia w podeszłym wieku dożywotniczki samej z obowiązkami utrzymania domu i jego remontowania oraz bez normalnego kontaktu z siostrzeńcem i jego rodziną.
Przy takiej wykładni artykuł 913 par. 2 k.c. przestaje zabezpieczać prawa dożywotnika – wskazywał adwokat Malicki.
Sąd Najwyższy nie zmienił werdyktu niższych instancji, wskazując, że wspólną cechą wszystkich zaszłości kwalifikujących wypadek z art. 913 par. 2 k.c. jako „wyjątkowy” jest krzywdzenie dożywotnika, agresja i zła wola po stronie jego kontrahenta, gdy zachowanie zobowiązanego wobec dożywotnika jest szczególnie naganne. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie wynika zaś, by taka sytuacja wystąpiła w tej sprawie.
Z kolei zmiana pierwotnie umówionych wzajemnych obowiązków stron umowy o dożywocie nie wymusza formalnego potwierdzenia w drodze notarialnej czynności zmiany zakresu obowiązków wynikających z umowy o dożywocie – wskazał sędzia Mariusz Łodko.
Sygnatura akt I CSK 683/24
