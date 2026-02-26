Sąd Najwyższy
Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Mariusz Załucki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Paweł Czubik i Aleksander Stępkowski – to sędziowie, których kandydatury zostały zgłoszone podczas czwartkowego zgromadzenia ogólnego sędziów SN.
Informację tę podał rzecznik SN Igor Zgoliński. – Dziś w zgromadzeniu wzięło udział 53 sędziów, co pozwoliło przystąpić do dalszych czynności. Zgromadzenie zostało otwarte, przystąpiliśmy do części dotyczącej zgłaszania kandydatur. Zostało zgłoszonych sześciu kandydatów na stanowisko I prezesa SN. Wszyscy potwierdzili chęć i wyrazili zgodę na kandydowanie – poinformował Zgoliński.
Mimo wymaganego ustawą kworum zgromadzenie ogólne nie przeszło jednak do właściwej procedury wyboru, czyli głosowania nad kandydatami. Powód? Jeden z sędziów, który kandyduje w wyborach, był w czwartek nieobecny w SN. Jak ustaliliśmy, chodzi o Mariusza Załuckiego.
Ostateczny wybór pięciu kandydatów, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi, ma nastąpić w piątek. – Chcąc zachować równe szanse dla wszystkich kandydatów, zgromadzenie zostało przerwane do jutra do godz. 8. Jutro odbędą się dalsze czynności w tym względzie. Przystąpimy do wysłuchania przemówień poszczególnych kandydatów, do fazy pytań, a następnie przystąpimy do głosowania – wyjaśniał Zgoliński.
Czwartkowe obrady zgromadzenia ogólnego to trzeci termin posiedzenia w sprawie wyboru następcy Małgorzaty Manowskiej. We wtorek i w środę nie udało się bowiem zebrać wymaganego kworum do przeprowadzenia procedury. Zgodnie z ustawą do skutecznego wyboru kandydatów na I prezesa SN wymagana jest – podczas pierwszego posiedzenia – obecność 84 członków zgromadzenia ogólnego. Jeżeli takiego kworum nie uda się zebrać, to wyznaczane jest kolejne posiedzenie, podczas którego wymagana jest już obecność co najmniej 75 sędziów SN. Jeśli i ta próba będzie nieskuteczna, to przy trzecim podejściu kworum niezbędne do ważności wyboru wyniesie jedynie 32 sędziów.
We wtorek w zgromadzeniu ogólnym uczestniczyło 48 z 91 sędziów, a w środę 51. Ta skąpa liczba uczestników związana jest z postawą tzw. starych sędziów SN, którzy w większości odmawiają wzięcia udziału w wyborach I prezesa SN. Złożyli oni w tej sprawie oświadczenie pisemne. W piśmie podpisanym przez 29 sędziów uzasadniono przyczyny ich nieobecności. Tzw. starzy sędziowie przekonują, że zgromadzenie ogólne zostało zwołane przez Małgorzatę Manowską, która ich zdaniem została powołana na urząd I prezesa SN z naruszeniem konstytucji i ustawy. Według nich udział tzw. neosędziów w obradach powoduje, że zgromadzenie ogólne nie stanowi organu SN.
Ostatnie słowo w sprawie wyboru I prezesa SN będzie należało jednak do Karola Nawrockiego. Zgodnie z procedurą, niezwłocznie po wyłonieniu kandydatur przez zgromadzenie ogólne są one przesyłane do prezydenta, który dokonuje ostatecznego wyboru. Co ważne, głowa państwa nie jest przy tym związana żadnym terminem na powołanie.
