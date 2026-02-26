Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Mariusz Załucki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Paweł Czubik i Aleksander Stępkowski – to sędziowie, których kandydatury zostały zgłoszone podczas czwartkowego zgromadzenia ogólnego sędziów SN.

Kto będzie nowym I prezesem Sądu Najwyższego? Głosowanie w piątek

Informację tę podał rzecznik SN Igor Zgoliński. – Dziś w zgromadzeniu wzięło udział 53 sędziów, co pozwoliło przystąpić do dalszych czynności. Zgromadzenie zostało otwarte, przystąpiliśmy do części dotyczącej zgłaszania kandydatur. Zostało zgłoszonych sześciu kandydatów na stanowisko I prezesa SN. Wszyscy potwierdzili chęć i wyrazili zgodę na kandydowanie – poinformował Zgoliński.

Mimo wymaganego ustawą kworum zgromadzenie ogólne nie przeszło jednak do właściwej procedury wyboru, czyli głosowania nad kandydatami. Powód? Jeden z sędziów, który kandyduje w wyborach, był w czwartek nieobecny w SN. Jak ustaliliśmy, chodzi o Mariusza Załuckiego.

Ostateczny wybór pięciu kandydatów, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi, ma nastąpić w piątek. – Chcąc zachować równe szanse dla wszystkich kandydatów, zgromadzenie zostało przerwane do jutra do godz. 8. Jutro odbędą się dalsze czynności w tym względzie. Przystąpimy do wysłuchania przemówień poszczególnych kandydatów, do fazy pytań, a następnie przystąpimy do głosowania – wyjaśniał Zgoliński.