Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Konflikt rodzinny zakończył się odwołaniem z funkcji ławnika

Brak wykonywania prawomocnych postanowień sądu jest wystarczającą przesłanką do odwołania ławnika - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Chodziło o uniemożliwianie kontaktów dziecka z ojcem.

Publikacja: 26.02.2026 12:51

Prezes sądu uznał, że zachowania związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i kontaktów dziecka z

Prezes sądu uznał, że zachowania związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i kontaktów dziecka z ojcem nie dają się pogodzić z powagą sądu i wykonywaniem mandatu ławnika.

Foto: rp.pl / Mateusz Adamski

Mateusz Adamski

Kanwą orzeczenia była uchwała rady miasta o odwołaniu A.K. z funkcji ławnika. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że prezes sądu zwrócił się z wnioskiem w tej sprawie w związku z zachowaniem ławnika godzącym w powagę sądu. W swoim piśmie wskazał, że w sądzie toczy się kilkanaście spraw z udziałem A.K. dotyczących kontaktów z dzieckiem, w których sąd nakazywał jej umożliwienie ojcu dziecka wykonywania kontaktów z małoletnim, do których to nie stosowała się, wobec czego były jej wymierzane kary pieniężne. Pomimo nakazów i kar pieniężnych kobieta nadal uniemożliwiała kontakty dziecka z jego ojcem.

Prezes sądu uznał, że zachowania związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i kontaktów dziecka z ojcem nie dają się pogodzić z powagą sądu i wykonywaniem mandatu ławnika.

W uzasadnieniu powołano się na opinię prawną dotyczącą art. 166 § 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z nią, to rada gminy, która wybrała ławnika, może go odwołać na wniosek prezesa właściwego sądu, w razie: niewykonywania obowiązków ławnika, zachowania godzącego w powagę sądu, niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika..

Czytaj więcej

W sądach brakuje tysięcy ławników. Co powinien zrobić Waldemar Żurek?
Sądy i trybunały
W sądach brakuje tysięcy ławników. Co powinien zrobić Waldemar Żurek?

Konflikt rodzinny a ustawowa przesłanka odwołania ławnika

W skardze A.K. domagała się uchylenia uchwały, wskazując na brak związku między jej sytuacją rodzinną a pełnieniem przez nią mandatu ławnika. Wskazała, że zasadniczym motywem wynikającym z treści uzasadnienia uchwały był „konflikt rodzinny”, który nie może być utożsamiany z ustawową przesłanką odwołania ławnika. Podniosła, że okoliczności związane z jej sytuacją rodzinną nie dają podstaw do przyjęcia, że miały one jakikolwiek bezpośredni wpływ na wykonywanie obowiązków ławnika. Jak dodała, jej sytuacja życiowa i istniejący konflikt rodzinny znane były w momencie jej powołania zarówno radzie miasta, jak i prezesowi sądu.

Reklama
Reklama

Co więcej, jako niezasadne wskazała powoływanie się przez obecnego prezesa na „ilość spraw Pani ławnik w tut. Sądzie” bez analizy jakościowej tych spraw oraz rozróżnienia z czyjej inicjatywy zostały one wszczęte, czy też w których występuje jako poszkodowana lub uczestnik. Podniosła również, że przesłanka „zachowania godzącego w powagę Sądu” powinna być interpretowana wąsko i odnosić się jedynie do sfery pełnienia funkcji publicznej, a nie do sporów rodzinnych czy decyzji podejmowanych w związku z ochroną dobra dziecka. 

Pełnomocnik rady miasta wniósł o oddalenie skargi. Argumentował, że skoro skarżąca nie wykonuje prawomocnych postanowień sądu, którego jest ławnikiem, to jawnie godzi to w powagę sądu, co stanowiło podstawę do jej odwołania.

Czytaj więcej:

Losowanie ławników, czyli ślepy los zamiast polityki
Sądy i Prokuratura
Losowanie ławników, czyli ślepy los zamiast polityki

Pro

Prezes sądu to osoba najlepiej zorientowana w pracy ławnika

Rozpatrujący skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, że odwołanie się w uchwale do stanowiska prezesa sądu jako osoby najlepiej zorientowanej w pracy ławnika i zdolności bądź jej braku do wykonywania tych obowiązków, stanowiło wystarczającą przesłankę dla podjętego rozstrzygnięcia, która nie przekracza granic uznania przyznanego radzie gminy.

WSA podzielił również argumentację zawartą w odpowiedzi na skargę, że przez zachowanie godzące w powagę sądu należy rozumieć „wszelkie zachowania w czasie wykonywania obowiązków ławnika, ale także zachowania w życiu publicznym lub prywatnym, które nie licują z powagą sądu i sędziego (ławnika), narażają sąd na utratę autorytetu lub powagi wymaganej przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”. Jak podkreślono, za takie zachowanie zostało uznane niewykonywanie postanowień sądu rodzinnego w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i nakładanie przez sąd kar grzywny w prywatnych sprawach z udziałem ławnika. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama