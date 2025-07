Resort rozpoczął od nietrafionej akcji promocyjnej „Paprotka”, która miała odczarować stereotyp ławnika. Minister powołał także pełnomocnika ds. otwartego wymiaru sprawiedliwości, byłego sędziego Jarosława Gwizdaka, którego misja zakończyła się jednak po kilku miesiącach. Wydano poradnik dla ławników i nieznacznie wzrosła z 187 zł do 212 zł dzienna rekompensata za ich orzekanie. Resort powołał także Radę ds. Ławników, na której czele stanął wiceprezydent European Network of Associations of Lay Judges prof. Piotr W. Juchacz i zawarł porozumienie z władzami kilku miast dotyczące promocji funkcji ławnika.

Prawie 7 tys. wakatów ławniczych nieobsadzonych. Co robi ministerstwo sprawiedliwości?

Czy działania te wyprowadziły sądy z zapaści kadrowej ławników? Z najnowszych danych resortu przekazanych „Rzeczpospolitej” wynika, że pozostaje nadal 6 611 wakatów. Oznacza to, że w Polsce brakuje niemal połowy wymaganej kadry ławniczej. W trwającej kadencji wybrano bowiem 7 143 ławników i to przy uwzględnieniu wyborów uzupełniających. Co istotne, 56 proc. ławników stanowią osoby z najstarszej grupy wiekowej (od 56 do 70 lat). Z kolei najmłodsi ławnicy, w wieku do 36 lat, to jedynie 3 proc. kadry.

– Wiele udało się już zrobić. Przygotowano odpowiedni grunt pod reformę, a teraz czas przejść do konkretnych działań, czyli zmian legislacyjnych – komentuje dotychczasowe działania resortu prof. Piotr W. Juchacz, przewodniczący Rady ds. Ławników przy MS.

Jego zdaniem niezwykle cenne jest zauważenie sędziów społecznych i docenienie ich roli w wymiarze sprawiedliwości. – Uważam, że podjęte dotychczas działania były w znakomitej większości trafne. Mam na myśli m.in. przygotowanie specjalnego poradnika dla ławników, zorganizowanie specjalnej konferencji w Warszawie, podpisywanie umów o współpracy z władzami miast czy wreszcie powołanie przy ministerstwie Rady ds. Ławników – mówi prof. Juchacz.

Stwierdza przy tym, że doprowadzenie do zakładanej poprawy sytuacji ławników w sądach wymaga jeszcze sporo pracy. – Przede wszystkim należy zbudować kompleksowy system szkoleń dla ławników. Dziś zajmują się tym sądy i wygląda to niestety bardzo różnie. Szkolenia takie powinna przygotowywać i przeprowadzać Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Do tego jednak potrzebna jest odpowiednia nowelizacja ustawy o KSSiP, którą jako Rada zaproponowaliśmy – informuje ekspert.