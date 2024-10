Jarosław Gwizdak: Rozważamy podwyżki dla ławników

Jak wzmocnić pozycję ławnika? Jakie zmiany będzie pan forsował jako pełnomocnik ministra?

Zamierzam przypominać zarówno politykom jak i sędziom, że ławnik to też sędzia, to społeczny członek składu sędziowskiego i jego funkcję należy docenić. Chcemy, żeby jeszcze w tym roku zebrała się tzw. drużyna ławników, czyli swoiste ciało doradcze, które włączy ławników do dyskusji o reformie i do procesu zmiany wymiaru sprawiedliwości. Są oni przecież jego częścią i absolutnie na to zasługują. Zamierzamy też doprowadzić do tego, żeby część szkoleń dla ławników była prowadzona przez KSSiP.

Przypomnijmy, że obecnie sędziowie społeczni występują w sprawach karnych, niektórych sprawach z zakresu prawa pracy oraz niektórych sprawach rodzinnych. Czy zamierzacie poszerzyć zakres spraw rozstrzyganych z udziałem ławników?

Uważam, że ławników brakuje w istotnych sprawach cywilnych. Mam na myśl np. procesy o zadośćuczynienie, gdzie wartość sporu przekracza milion zł. Przykładem może być sprawa Tomasza Komendy. Udział ławników w takich procesach byłby bardzo pożądany, podobnie jak w większym zakresie spraw rodzinnych. Poza tym warto byłoby włączyć ławników do składu kolegium sądu okręgowego, bez głosu decydującego, ale jako istotny element doradczy. Ławnicy monitorowaliby pracę kolegium i wnosili czynnik społeczny w zarządzanie sądami.

Jak sędziowie traktują ławników? Jak niemal równorzędnych sobie sędziów społecznych, czy jak zło konieczne i dekorację sali?