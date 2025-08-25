Aktualizacja: 27.08.2025 13:14 Publikacja: 25.08.2025 18:11
"Smog jest tu" - akcja w Gliwicach, mająca zwrócić uwagę społeczeństwa na zanieczyszczenie powietrza
Foto: PAP/Andrzej Grygiel
Jak pisaliśmy niedawno na łamach „Rz”, programy ochrony powietrza teoretycznie można zaskarżyć, jak inne akty prawa miejscowego (przyjmuje je sejmik województwa). Problem w tym, że skarżący musi wykazać interes prawny, by skarga była dopuszczalna. A sądy administracyjne interpretują to pojęcie bardzo wąsko – i jeśli sam akt nie nakłada na jednostkę czy organizację obowiązków, albo nie przyznaje jej praw do zaskarżania programów ochrony powietrza, to skargę odrzucają. Taki stan rzeczy został w lipcu uznany za niezgodny z Konwencją w Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w prawach dotyczących środowiska (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706). W czerwcu Komisja Europejska wniosła skargę na nasz kraj do unijnego Trybunału w Luksemburgu.
Wszystko to zmobilizowało rząd do przygotowania projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska, która w poniedziałek pojawiła się w RCL. W uzasadnieniu projektu wprost wskazano, że jej celem jest dostosowanie polskich przepisów do wspomnianej konwencji oraz do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/2881 z 23 października 2024 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Przyznano też, że „zarzuty Komisji Europejskiej opierają się na trudnych, wręcz niemożliwych do podważenia argumentach”, a „zapewnienie zgodności z prawem UE wymaga zmian ustawowych”.
„Aby uwzględnić zarzuty Komisji należałoby, w zakresie dotyczącym programów ochrony powietrza, wprowadzić (...) możliwość wnoszenia skarg dla osób mających interes związany z przyjmowaniem tych dokumentów (interes faktyczny, a nie tylko prawny – tj. osób, które zamieszkują strefę lub aglomerację, w odniesieniu do której powinien zostać przyjęty program ochrony powietrza i które mogą być dotknięte naruszeniem prawa w tym zakresie) oraz dla organizacji ekologicznych” – czytamy z kolei w ocenie skutków regulacji.
Faktycznie, proponowana regulacja przyznaje wprost, że skargę ws. programu ochrony powietrza wnieść będzie mogła: osoba fizyczna mieszkająca na objętym nim obszarze, jednostka organizacyjna prowadząca działalność na tym obszarze albo organizacja ekologiczna działająca na rzecz ochrony środowiska lub zdrowia ludzkiego, jeśli istnieje co najmniej od roku. Termin na wniesienie skargi wynosić zaś będzie 6 miesięcy od opublikowania uchwały sejmiku.
– To wyjątkowo długo oczekiwana zmiana. Przez ostatnie siedem lat Fundacja ClientEarth forsowała tę zmianę, by umożliwić ludziom walkę o czyste powietrze przed polskimi sądami. Niestety, w obliczu bezczynności kolejnych rządów koniecznym okazało się szukanie wsparcia przed międzynarodowymi organami, co w tym roku ostatecznie zaowocowało jasnym komunikatem ze strony aż trzech takich instytucji – mówi Ewa Dąbrowska, prawniczka fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.
Dodaje, że Polska należy do krajów UE o najgorszej jakości powietrza, głównie ze względu na wysokie zużycie węgla oraz emisje spalin.
– Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych czynników ryzyka środowiskowego dla ludzkiego zdrowia – powoduje wzrost hospitalizacji i przedwczesne zgony z powodu chorób serca, płuc, udaru, raka płuc i infekcji układu oddechowego. Szacuje się, że około 250 tysięcy przedwczesnych zgonów w Polsce można by uniknąć, gdyby powietrze w Polsce spełniało unijne normy – tłumaczy ekspertka.
Etap legislacyjny: Rządowe Centrum Legislacji
