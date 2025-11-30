Gdzie wyrzucać stare ubrania? Od 1 stycznia nie wszyscy będą musieli wozić je na PSZOK

Zbiórka zużytej odzieży nie tylko w PSZOK-ach

Po objęciu tekstyliów i odzieży selektywną zbiórką odpadów większość miast i gmin zdecydowała się na zrobienie minimum wymaganego przez przepisy, czyli na uruchomienie zbiórki w PSZOK-ach (ewentualnie wprowadzając udogodnienie w postaci zbiórki ubrań w mobilnych PSZOK-ach). Niektóre samorządy zdecydowały się jednak iść o krok dalej.

Przykładem z ostatnich dni jest Słupsk. Miejski radny Adam Sędziński kilka dni temu poinformował, że od stycznia 2026 r. miasto będzie odbierało tekstylia bezpośrednio od mieszkańców. „(…) mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą mogli oddawać tekstylia raz w miesiącu, podczas gdy w zabudowie jednorodzinnej odbiór odbywał się będzie raz na kwartał. Odzież i tekstylia będą gromadzone w specjalnie oznaczonych, odrębnych pojemnikach, które zostaną dostarczone mieszkańcom” – napisał w mediach społecznościowych. W poście czytamy, że problem dostarczenia odzieży i odpadów tekstylnych do PSZOK miasta Słupsk był przedmiotem interpelacji radnych i wniosków mieszkańców, którzy zauważyli, że specjalne pojemniki Caritasu zniknęły z ulic miasta, „a dostarczanie worków z odzieżą do PSZOK na Bałtyckiej wiąże się z dużymi utrudnieniami szczególnie dla osób starszych i korzystających tylko z komunikacji miejskiej”.

Od przyszłego roku nowy system odbioru odpadów tekstylnych zacznie obowiązywać również w Gliwicach. „Od nowego roku gliwiczanie skorzystają z prostszego sposobu pozbywania się zużytej odzieży – spod domów, wygodnie i regularnie. Kluczowym elementem tego systemu będą fioletowe worki na odpady tekstylne i fioletowe pojemniki. Ich wprowadzenie to odpowiedź na sygnały mieszkańców, a jednocześnie próba uporządkowania chaosu, jaki często pojawia się przy zapełnionych kontenerach firm zbierających zużytą odzież, zamieniających się w dzikie wysypiska. To także sposób na zastopowanie bezmyślnego porzucania starych ubrań czy butów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwłaszcza w parku czy lesie” – czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Od 2026 r. mieszkańcy domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gliwic otrzymywać będą fioletowe worki na tekstylia, które będą odbierane raz w miesiącu w systemie „worek za worek”. W przypadku zabudowy wielorodzinnej w porozumieniu z zarządcami nieruchomości zostaną ustawione fioletowe pojemniki, które będą opróżniane co dwa tygodnie.

Podobne rozwiązanie obowiązuje już w Kielcach. W listopadzie br. w ramach miejskiej zbiórki odzieży do wspólnot mieszkaniowych i zabudowy jednorodzinnej trafiły fioletowe worki na niepotrzebną odzież. Dodatkowo po Kielcach kursuje „Odrzutowóz”, który odbiera niechciane ubrania bezpośrednio od mieszkańców.