Rzeczpospolita
Prawo
Gdzie wyrzucać stare ubrania? Od 1 stycznia nie wszyscy będą musieli wozić je na PSZOK

Od 1 stycznia 2025 r. odzież i tekstylia są objęte selektywną zbiórką odpadów, więc nie powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Realizacja tego zadania okazała się jednak sporym wyzwaniem i dla zwykłego Kowalskiego, i dla samorządów. Jak sobie z nim radzą?

Publikacja: 30.11.2025 13:32

Przeciętny Europejczyk rocznie produkuje 11 kg odpadów tekstylnych. Problemem jest ich zagospodarowa

Przeciętny Europejczyk rocznie produkuje 11 kg odpadów tekstylnych. Problemem jest ich zagospodarowanie

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów obejmują tekstylia i odzież od 2025 roku?
  • Gdzie obecnie można oddawać zużyte ubrania i tekstylia, oprócz PSZOK-ów?
  • Jakie problemy napotkały samorządy i organizacje po wprowadzeniu nowych zasad zbiórki tekstyliów?
  • Jakie inicjatywy podejmują polskie miasta, aby ułatwić mieszkańcom oddawanie zużytych tekstyliów?

Do tekstyliów i odzieży objętych selektywną zbiórką odpadów zalicza się m.in. zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki czy dywany. Obecnie żadnego z tych artykułów nie powinno się wyrzucać do kosza na odpady zmieszane.

Selektywna zbiórka odzieży i tekstyliów. Co na ten temat mówią przepisy?

Obowiązek selektywnego zbierania tekstyliów, odzieży i obuwia wynika z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. Nasz kraj wprowadził ją w 2019 r. przyjmując Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Art. 14 tej ustawy wprowadził obowiązek przyjmowania tekstyliów i odzieży przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zapis ten wszedł w życie 1 stycznia 2025 r.

Jak w praktyce wyglądają nowe zasady wyrzucania zużytych ubrań, butów itp.?

Z przepisów obowiązujących od początku tego roku wynika, że:

  • Nie wolno wyrzucać tekstyliów i odzieży do odpadów zmieszanych. 
  • Samorządy muszą przyjmować tekstylia w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka w punktach powinna odbywać się „w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy” (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
  • Prowadzenie zbiórki tekstyliów w PSZOK-ach to cel minimum. Samorządy mogą również wprowadzać inne rozwiązania (równolegle do PSZOK-ów), np. ustawiając dodatkowe kontenery w wybranych lokalizacjach, odbierając tekstylia bezpośrednio z domów czy traktując tekstylia jako dodatkową frakcję i odbierając je na podobnych zasadach jak na przykład odbierane są odpady gabarytowe.

Jakie problemy związane ze zbiórką tekstyliów pojawiły się po wprowadzeniu nowych obowiązków?

Jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad dotyczących odpadów tekstylnych eksperci ostrzegali, że mogą one pozostać tylko na papierze. Tłumaczono to tym, że wiele osób, zniechęconych koniecznością zawożenia ubrań do PSZOK-ów, będzie tak, jak do tej pory, wyrzucać je do kontenerów na odpady zmieszane. To zaś może skończyć się nakładaniem kar.

O takich przypadkach, póki co, nie słychać. Po 1 stycznia 2025 r. natomiast dosyć szybko zrobiło się głośno o innym zjawisku – przepełnionych kontenerach na odzież, za pomocą których prowadziły swoje zbiórki organizacje takie jak PCK czy Caritas. Informacje o tekstyliach wprost wylewających się z kontenerów zaczęły docierać z różnych części Polski. Latem tego roku okazało się, że problem ma charakter systemowy. PCK ogłosił, że do końca 2025 r. zlikwiduje aż 28 tysięcy kontenerów. Firma zajmująca się odzieżą, z którą PCK współpracował do tej pory, wypowiedziała jej umowę. Powodem było przede wszystkim zwiększenie ilości odzieży trafiającej do kontenerów, przy jednoczesnym drastycznym spadku jej jakości. To znacząco zwiększyło koszty utylizacji i sprawiło, że całe przedsięwzięcie przestało być opłacalne.

Zbiórka zużytej odzieży nie tylko w PSZOK-ach

Po objęciu tekstyliów i odzieży selektywną zbiórką odpadów większość miast i gmin zdecydowała się na zrobienie minimum wymaganego przez przepisy, czyli na uruchomienie zbiórki w PSZOK-ach (ewentualnie wprowadzając udogodnienie w postaci zbiórki ubrań w mobilnych PSZOK-ach). Niektóre samorządy zdecydowały się jednak iść o krok dalej.

Przykładem z ostatnich dni jest Słupsk. Miejski radny Adam Sędziński kilka dni temu poinformował, że od stycznia 2026 r. miasto będzie odbierało tekstylia bezpośrednio od mieszkańców. „(…) mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą mogli oddawać tekstylia raz w miesiącu, podczas gdy w zabudowie jednorodzinnej odbiór odbywał się będzie raz na kwartał. Odzież i tekstylia będą gromadzone w specjalnie oznaczonych, odrębnych pojemnikach, które zostaną dostarczone mieszkańcom” – napisał w mediach społecznościowych. W poście czytamy, że problem dostarczenia odzieży i odpadów tekstylnych do PSZOK miasta Słupsk był przedmiotem interpelacji radnych i wniosków mieszkańców, którzy zauważyli, że specjalne pojemniki Caritasu zniknęły z ulic miasta, „a dostarczanie worków z odzieżą do PSZOK na Bałtyckiej wiąże się z dużymi utrudnieniami szczególnie dla osób starszych i korzystających tylko z komunikacji miejskiej”.

Od przyszłego roku nowy system odbioru odpadów tekstylnych zacznie obowiązywać również w Gliwicach. „Od nowego roku gliwiczanie skorzystają z prostszego sposobu pozbywania się zużytej odzieży – spod domów, wygodnie i regularnie. Kluczowym elementem tego systemu będą fioletowe worki na odpady tekstylne i fioletowe pojemniki. Ich wprowadzenie to odpowiedź na sygnały mieszkańców, a jednocześnie próba uporządkowania chaosu, jaki często pojawia się przy zapełnionych kontenerach firm zbierających zużytą odzież, zamieniających się w dzikie wysypiska. To także sposób na zastopowanie bezmyślnego porzucania starych ubrań czy butów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwłaszcza w parku czy lesie” – czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Od 2026 r. mieszkańcy domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gliwic otrzymywać będą fioletowe worki na tekstylia, które będą odbierane raz w miesiącu w systemie „worek za worek”. W przypadku zabudowy wielorodzinnej w porozumieniu z zarządcami nieruchomości zostaną ustawione fioletowe pojemniki, które będą opróżniane co dwa tygodnie.

Podobne rozwiązanie obowiązuje już w Kielcach. W listopadzie br. w ramach miejskiej zbiórki odzieży do wspólnot mieszkaniowych i zabudowy jednorodzinnej trafiły fioletowe worki na niepotrzebną odzież. Dodatkowo po Kielcach kursuje „Odrzutowóz”, który odbiera niechciane ubrania bezpośrednio od mieszkańców.

Dodatkowe zbiórki odzieży i tekstyliów prowadzone są równolegle z PSZOK-ami. Z informacji podawanych przez samorządy nie wynika, by dodatkowe usługi wiązały się ze wzrostem opłat za odbiór śmieci podnoszonych przez mieszkańców.

Nie tylko zbiórka jest problemem. Co z recyklingiem lub utylizacją?

Przed wprowadzeniem selektywnej zbiórki zużytej odzieży i tekstyliów wielu ekspertów wskazywało, że rozwiązuje ona tylko część problemu. Głównym celem unijnych przepisów jest zwiększenie poziomu recyklingu i ponownego użycia tekstyliów. A to może być wyzwanie. Problemem są tu przede wszystkim koszty, ale też jakość zebranych materiałów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że obserwowane obecnie trudności z zagospodarowaniem tekstyliów są efektem nakładania się wielu czynników m.in. gospodarczych i rynkowych, w tym: 

  • ograniczenia eksportu używanej odzieży do krajów m.in. afrykańskich,
  • spadku wartości rynkowej odzieży z drugiego obiegu,
  • nadpodaży taniej odzieży importowanej przede wszystkim z Azji,
  • wzrostu kosztów pracy, energii i transportu.

Według szacunków Parlamentu Europejskiego przeciętny Europejczyk kupuje rocznie 26 kg ubrań i wytwarza 11 kg odpadów tekstylnych.

Kolejna dyrektywa zwiększy odpowiedzialność producentów odzieży

Kolejną próbą rozwiązania problemów z zagospodarowaniem, recyklingiem i utylizacją odzieży i tekstyliów w UE jest przyjęta we wrześniu br. Dyrektywa (UE) 2025/1892, która zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) dla tekstyliów najpóźniej do 17 czerwca 2027 r. „Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi obecnie działania przygotowawcze, aby Polska mogła terminowo wdrożyć ten obowiązek” – czytamy w materiałach informacyjnych MKiŚ.

Resort wyjaśnia, że system ten zapewni finansowanie selektywnej zbiórki, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i działań edukacyjnych oraz pomoże ograniczyć nadprodukcję taniej, niskiej jakości odzieży. „W związku z tym podjęte zostaną działania, aby dotrzymać wskazanego terminu” – podkreśla resort.

Źródło: rp.pl

Samorządy Klimat Recykling

