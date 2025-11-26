Reklama
Nowa funkcja w mObywatelu. Można dodać kolejną legitymację

W aplikacji mObywatel pojawił się nowy dokument potwierdzający uprawnienia – legitymacja biegłego rewidenta. Uprawnione osoby mogą od teraz potwierdzać kwalifikacje zawodowe wyłącznie za pomocą smartfona, również bez dostępu do internetu.

Publikacja: 26.11.2025 16:05

W mObywatelu pojawiła się możliwość dodania cyfrowej legitymacji biegłego rewidenta

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Biegły rewident należy do grupy zawodów zaufania publicznego silnie związanych z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego i wiarygodnością informacji finansowej. Jego zadania obejmują m.in. badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz świadczenie innych usług atestacyjnych.

Legitymacja biegłego rewidenta w aplikacji mObywatel jest cyfrową wersją tradycyjnej legitymacji. Potwierdza uprawnienia w identycznym zakresie jak dotychczasowy dokument – może być okazywana podczas czynności kontrolnych, w kontaktach z instytucjami publicznymi czy w relacjach z klientami firm audytorskich.

Po dodaniu dokumentu do aplikacji użytkownik ma do niego stały dostęp na smartfonie, zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS. Legitymacja jest widoczna w sekcji „Dokumenty” obok innych dostępnych w mObywatelu elementów, takich jak mDowód. 

Nowy dokument w aplikacji mObywatel. Skorzysta z niego ponad 700 tys. osób

Kto może korzystać z Legitymacji biegłego rewidenta w mObywatelu?

Cyfrowa legitymacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób wpisanych do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz posiadających mDowód w aplikacji mObywatel, czyli cyfrową wersję dowodu osobistego. Użytkownik musi wcześniej potwierdzić tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu, a następnie dodać mDowód, który otwiera dostęp do kolejnych dokumentów w aplikacji.

Jak dodać legitymację do aplikacji mObywatel?

Po uruchomieniu aplikacji i zalogowaniu się należy przejść na ekran główny mObywatela. W sekcji „Dokumenty” widoczny jest przycisk „Dodaj” – po jego wybraniu aplikacja pokazuje listę dostępnych dokumentów.

Na tej liście znajduje się pozycja „Legitymacja biegłego rewidenta”. Użytkownik, który ma już mDowód oraz figuruje w rejestrze Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, może zatwierdzić dodanie dokumentu. Po krótkiej weryfikacji dane zostają pobrane z odpowiednich rejestrów i legitymacja pojawia się w aplikacji jako nowy dokument.

Potwierdzanie uprawnień za pomocą kodu QR

Ważnym elementem cyfrowej legitymacji jest możliwość potwierdzenia jej autentyczności przez podmiot sprawdzający. W aplikacji po uruchomieniu „Legitymacji biegłego rewidenta” dostępna jest funkcja „Potwierdź swoje dane”. Po jej wybraniu użytkownik zapoznaje się z krótką instrukcją, a następnie uruchamia proces weryfikacji. Następnie musi zeskanować kod QR (wygenerowany w aplikacji mObywatel) z urządzenia osoby, która chce potwierdzić uprawnienia rewidenta lub wpisać sześciocyfrowy kod znajdujący się poniżej kodu QR. Dzięki temu biegły rewident może sprawdzić komu przekaże swoje dane. Na końcu wystarczy nacisnąć „Udostępnij dane”. W przypadku utraty uprawnień lub wykreślenia z rejestru dokument w aplikacji zostaje unieważniony, a użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat.

Wprowadzenie cyfrowej legitymacji w mObywatelu wpisuje się w szerszy proces cyfryzacji dokumentów zawodowych w Polsce. Z tej możliwości mogą również korzystać komornicy sądowi, adwokaci, aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi, inżynierowie budownictwa, posłowie, radcy prawni, ratownicy i pracownicy TOPR, senatorzy, lekarze, lekarze-dentyści, pielęgniarki oraz położne.

Źródło: rp.pl

