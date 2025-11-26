Nowa funkcja w mObywatelu. Można dodać kolejną legitymację

Biegły rewident należy do grupy zawodów zaufania publicznego silnie związanych z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego i wiarygodnością informacji finansowej. Jego zadania obejmują m.in. badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz świadczenie innych usług atestacyjnych.

Legitymacja biegłego rewidenta w aplikacji mObywatel jest cyfrową wersją tradycyjnej legitymacji. Potwierdza uprawnienia w identycznym zakresie jak dotychczasowy dokument – może być okazywana podczas czynności kontrolnych, w kontaktach z instytucjami publicznymi czy w relacjach z klientami firm audytorskich.

Po dodaniu dokumentu do aplikacji użytkownik ma do niego stały dostęp na smartfonie, zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS. Legitymacja jest widoczna w sekcji „Dokumenty” obok innych dostępnych w mObywatelu elementów, takich jak mDowód.

Kto może korzystać z Legitymacji biegłego rewidenta w mObywatelu?

Cyfrowa legitymacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób wpisanych do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz posiadających mDowód w aplikacji mObywatel, czyli cyfrową wersję dowodu osobistego. Użytkownik musi wcześniej potwierdzić tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu, a następnie dodać mDowód, który otwiera dostęp do kolejnych dokumentów w aplikacji.