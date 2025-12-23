Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Będzie nowa usługa w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął projekt ustawy

Elektroniczne dokumenty z ksiąg wieczystych, takie jak odpisy, wyciągi oraz zaświadczenia dotyczące zamknięcia księgi będą miały taką samą moc prawną, jak dokumenty wydane przez sąd. Przez aplikację mObywatel w ramach tzw. subskrypcji będzie można uzyskać dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Publikacja: 23.12.2025 19:05

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych usług urzędowych.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który we wtorek przyjął rząd. To część pakietu deregulacyjnego. 

– Mamy dziś bardzo wiele dokumentów w formie elektronicznej, ale w postępowaniach dotyczących ksiąg wieczystych honorowano tylko formę papierową. Ta ustawa pozwala honorować także i nadać odpowiednią rangę dokumentowi w formie elektronicznej, który będzie miał taką samą moc jak dokument papierowy. Mamy wreszcie powiązanie z aplikacją mObywatel. Obywatel będzie mógł przez tę aplikację sprawdzać Krajowy Rejestr Sądowy – powiedział minister Waldemar Żurek po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Plik elektroniczny z mocą urzędową

Jak możemy przeczytać w ocenie skutków regulacji (OSR), Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o wydanie tych dokumentów. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego.

Przyjęta we wtorek nowelizacja przewiduje nadanie mocy dokumentów wydanych przez sąd odpisom ksiąg wieczystych, wyciągom z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeniom o zamknięciu ksiąg wieczystych sporządzanym nie tylko w formie wydruków, ale również w formie dokumentów elektronicznych generowanych przez system teleinformatyczny.

Czytaj więcej

Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku
Nieruchomości
Wkrótce księgę wieczystą znajdziemy w aplikacji mObywatel
Reklama
Reklama

W projekcie zapisano, że dokumenty udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych do samodzielnego wydruku przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Newsletter KRS w aplikacji mObywatel

Nowelizacja wprowadza także rozwiązanie umożliwiające użytkownikom aplikacji mObywatel dostęp do informacji z tzw. newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu użytkownicy będą mogli otrzymywać aktualne informacje dotyczące podmiotów wpisanych do KRS za pośrednictwem aplikacji. Co istotne, dostęp do danych z KRS za pośrednictwem mObywatela będzie ograniczony do danych podmiotów, z którymi konkretny użytkownik aplikacji jest powiązany przez PESEL. 

Nowe przepisy mają wejść w życie 31 marca 2026 r., a te dotyczące KRS 31 maja 2026 r.

Czytaj więcej

Księgi wieczyste będą dostępne przez aplikację mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Księgi wieczyste będą dostępne przez aplikację mObywatel

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Księgi Wieczyste mObywatel Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Budimex nie zgadza się z orzeczeniem.
Prawo w Polsce
Zmowa przetargowa Budimexu. Wyrok może utrudnić walkę o kolejne kontrakty
Oskarżony Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
Prawo karne
Zapadł wyrok w sprawie afery SKOK Wołomin. 14 lat więzienia za wypranie blisko 350 mln zł
Kiedy jest dobry moment, by przejść na emeryturę w 2026 roku?
Praca, Emerytury i renty
Planujesz przejść na emeryturę w 2026 roku? Ekspert ZUS wskazuje dwa najlepsze terminy
Sąd Najwyższy: to, że kierowca zapłaci za wypadek, nie zwalnia ubezpieczyciela
Ubezpieczenia i odszkodowania
Sąd Najwyższy: to, że kierowca zapłaci za wypadek, nie zwalnia ubezpieczyciela
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Radosław Baszuk: Jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich aresztowań, ale to nie przypadek Ziobry
Prawo karne
Radosław Baszuk: Jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich aresztowań, ale to nie przypadek Ziobry
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama