Będzie nowa usługa w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął projekt ustawy

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych usług urzędowych.
Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który we wtorek przyjął rząd. To część pakietu deregulacyjnego.
– Mamy dziś bardzo wiele dokumentów w formie elektronicznej, ale w postępowaniach dotyczących ksiąg wieczystych honorowano tylko formę papierową. Ta ustawa pozwala honorować także i nadać odpowiednią rangę dokumentowi w formie elektronicznej, który będzie miał taką samą moc jak dokument papierowy. Mamy wreszcie powiązanie z aplikacją mObywatel. Obywatel będzie mógł przez tę aplikację sprawdzać Krajowy Rejestr Sądowy – powiedział minister Waldemar Żurek po wtorkowym posiedzeniu rządu.
Jak możemy przeczytać w ocenie skutków regulacji (OSR), Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o wydanie tych dokumentów. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego.
Przyjęta we wtorek nowelizacja przewiduje nadanie mocy dokumentów wydanych przez sąd odpisom ksiąg wieczystych, wyciągom z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeniom o zamknięciu ksiąg wieczystych sporządzanym nie tylko w formie wydruków, ale również w formie dokumentów elektronicznych generowanych przez system teleinformatyczny.
W projekcie zapisano, że dokumenty udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych do samodzielnego wydruku przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
Nowelizacja wprowadza także rozwiązanie umożliwiające użytkownikom aplikacji mObywatel dostęp do informacji z tzw. newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu użytkownicy będą mogli otrzymywać aktualne informacje dotyczące podmiotów wpisanych do KRS za pośrednictwem aplikacji. Co istotne, dostęp do danych z KRS za pośrednictwem mObywatela będzie ograniczony do danych podmiotów, z którymi konkretny użytkownik aplikacji jest powiązany przez PESEL.
Nowe przepisy mają wejść w życie 31 marca 2026 r., a te dotyczące KRS 31 maja 2026 r.
