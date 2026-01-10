Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zmiany w księgach wieczystych i nowa usługa w mObywatelu. Sejm przyjął ustawę

Elektroniczne dokumenty z ksiąg wieczystych będą miały taką samą moc prawną, jak dokumenty wydane przez sąd. Przez aplikację mObywatel będzie można uzyskać dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ramach subskrypcji.

Publikacja: 10.01.2026 12:50

Zmiany w księgach wieczystych i nowa usługa w mObywatelu. Sejm przyjął ustawę

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Takie zmiany przewiduje przyjęty w piątek przez Sejm projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. To część pakietu deregulacyjnego. 

Dokumenty elektroniczne z ksiąg wieczystych będą ważne tak samo jak wydruki

Jak możemy przeczytać w ocenie skutków regulacji (OSR), obecnie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o wydanie tych dokumentów. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego.

Czytaj więcej

mObywatel otworzy nam księgi wieczyste i KRS
W sądzie i w urzędzie
mObywatel otworzy nam księgi wieczyste i KRS

Projekt przewiduje nadanie mocy dokumentów wydanych przez sąd odpisom ksiąg wieczystych, wyciągom z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeniom o zamknięciu ksiąg wieczystych sporządzanym nie tylko w formie wydruków, ale również w formie dokumentów elektronicznych generowanych przez system teleinformatyczny.

Newsletter KRS w aplikacji mObywatel

Nowelizacja wprowadza także rozwiązanie umożliwiające użytkownikom aplikacji mObywatel dostęp do informacji z tzw. newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu użytkownicy będą mogli otrzymywać aktualne informacje dotyczące podmiotów wpisanych do KRS za pośrednictwem aplikacji. Co istotne, dostęp do danych z KRS za pośrednictwem mObywatela będzie ograniczony do danych podmiotów, z którymi konkretny użytkownik aplikacji jest powiązany przez PESEL. 

Reklama
Reklama

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Czytaj więcej

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us
W sądzie i w urzędzie
Rząd zdecydował: będzie nowa usługa w aplikacji mObywatel

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Księgi Wieczyste mObywatel
Od 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać zmiany w podatku od spadków i darowizn
Podatki
Od 7 stycznia nowe zasady rozliczania podatku od spadków i darowizn
Jedna z ważniejszych zmian wchodzącej w życie nowelizacji dotyczy odwołań od decyzji o pozwoleniu na
Nieruchomości
Trudniej będzie zablokować sąsiadowi budowę. Wchodzą w życie nowe przepisy
Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile wyniosą opłaty?
Prawo dla Ciebie
Abonament RTV w górę. Tyle zapłacimy w 2026 r.
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Nieruchomości
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama