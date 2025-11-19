Oznacza to, że nauczyciele oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, będą mogli mieć również legitymację w wersji cyfrowej na telefonie.

Jak czytamy w komunikacie, elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Z kolei nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 r. otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia.

Dane potrzebne do wystawienia mLegitymacji będą przechowywane w systemie informacji oświatowej (SIO). Będą to między innymi: imię, nazwisko, numer PESEL nauczyciela, numer legitymacji, daty wydania i unieważnienia oraz dane szkoły, takie jak jej nazwa, adres, numer kontaktowy i nazwisko dyrektora. Zdjęcie do mLegitymacji nauczyciela będzie pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych.

707,6 tys. Tylu nauczycieli pracuje w polskim systemie oświaty

MEN podaje również, iż nowe rozporządzenie wprowadza zmianę we wzorze legitymacji. Na jej odwrocie pojawi się napis „Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the employer’s registered office”. Numer legitymacji będzie nanoszony zgodnie z numerem mLegitymacji lub w szczególnych przypadkach (np. nauczyciele w szkołach działających przy placówkach dyplomatycznych), ustalany przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.