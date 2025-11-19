Aktualizacja: 19.11.2025 19:24 Publikacja: 19.11.2025 19:05
Oznacza to, że nauczyciele oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, będą mogli mieć również legitymację w wersji cyfrowej na telefonie.
Jak czytamy w komunikacie, elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Z kolei nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 r. otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia.
Dane potrzebne do wystawienia mLegitymacji będą przechowywane w systemie informacji oświatowej (SIO). Będą to między innymi: imię, nazwisko, numer PESEL nauczyciela, numer legitymacji, daty wydania i unieważnienia oraz dane szkoły, takie jak jej nazwa, adres, numer kontaktowy i nazwisko dyrektora. Zdjęcie do mLegitymacji nauczyciela będzie pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych.
MEN podaje również, iż nowe rozporządzenie wprowadza zmianę we wzorze legitymacji. Na jej odwrocie pojawi się napis „Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the employer’s registered office”. Numer legitymacji będzie nanoszony zgodnie z numerem mLegitymacji lub w szczególnych przypadkach (np. nauczyciele w szkołach działających przy placówkach dyplomatycznych), ustalany przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Nowe rozporządzenie wprowadza też zmianę we wzorze legitymacji wydawanej w postaci karty – napis na rewersie „Nazwa i adres siedziby pracodawcy/Name and address of the emplyer’s registered office” został zastąpiony napisem „Nazwa i adres siedziby szkoły/Name and address of the school”.
Jak podkreśla MEN, tradycyjne legitymacje w formie kart będą wciąż wydawane przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela i zachowują ważność do momentu wydania nowych dokumentów, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ich ważności. Procedury unieważnienia i zwrotu starszych legitymacji pozostają bez zmian.
