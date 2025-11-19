Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowość w aplikacji mObywatel. Skorzystają z niej tysiące nauczycieli

Od 30 listopada 2025 roku nauczyciele będą mogli otrzymać nową legitymację w formie elektronicznej dostępnej w aplikacji mObywatel - ogłosiło w środę Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Publikacja: 19.11.2025 19:05

Aplikacja

Aplikacja

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Oznacza to, że nauczyciele oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, będą mogli mieć również legitymację w wersji cyfrowej na telefonie. 

Jak czytamy w komunikacie, elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Z kolei nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 r. otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia.

Dane potrzebne do wystawienia mLegitymacji będą przechowywane w systemie informacji oświatowej (SIO). Będą to między innymi: imię, nazwisko, numer PESEL nauczyciela, numer legitymacji, daty wydania i unieważnienia oraz dane szkoły, takie jak jej nazwa, adres, numer kontaktowy i nazwisko dyrektora. Zdjęcie do mLegitymacji nauczyciela będzie pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych.

707,6 tys.

Tylu nauczycieli pracuje w polskim systemie oświaty

MEN podaje również, iż nowe rozporządzenie wprowadza zmianę we wzorze legitymacji. Na jej odwrocie pojawi się napis „Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the employer’s registered office”. Numer legitymacji będzie nanoszony zgodnie z numerem mLegitymacji lub w szczególnych przypadkach (np. nauczyciele w szkołach działających przy placówkach dyplomatycznych), ustalany przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Reklama
Reklama

Nowe rozporządzenie wprowadza też zmianę we wzorze legitymacji wydawanej w postaci karty – napis na rewersie „Nazwa i adres siedziby pracodawcy/Name and address of the emplyer’s registered office” został zastąpiony napisem „Nazwa i adres siedziby szkoły/Name and address of the school”.

Czytaj więcej

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us
W sądzie i w urzędzie
Nowość w mObywatelu. To ułatwienie dla nawet 4 milionów osób w Polsce

Co z dotychczasowymi legitymacjami

Jak podkreśla MEN, tradycyjne legitymacje w formie kart będą wciąż wydawane przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela i zachowują ważność do momentu wydania nowych dokumentów, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ich ważności. Procedury unieważnienia i zwrotu starszych legitymacji pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

Od lipca legitymacje studenckie domyślnie w mObywatelu
Prawo w Polsce
Nadchodzi ważna zmiana dla studentów w Polsce. Ministerstwo podało datę

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Nauczyciele mObywatel

Oznacza to, że nauczyciele oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, będą mogli mieć również legitymację w wersji cyfrowej na telefonie. 

Jak czytamy w komunikacie, elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Z kolei nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 r. otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce prowadzącego posiedzenie Trybunału Stanu sędziego Piotra Andrzejewskiego (L) na sali rozpraw
Sądy i trybunały
Awantura w Trybunale Stanu. Jest śledztwo ws. naruszenia nietykalności cielesnej
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Prawo drogowe
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Sądy i trybunały
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Nieruchomości
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama