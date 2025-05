Oznacza to, że legitymacja studencka w mObywatelu od 1 lipca będzie powszechna i dostępna dla wszystkich studentów i studentek w Polsce. Minister Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał komunikat w tej sprawie.



Legitymacja studencka w formie dokumentu mobilnego potwierdza te same uprawnienia, co dotychczasowa karta elektroniczna. Chodzi między innymi o korzystanie z ulgowych biletów w pociągach czy autobusach, ale nie tylko. Legitymacja może na przykład uprawniać do niższych opłat w teatrach czy muzeach.

MC szacuje, że legitymacje studenckie w mObywatelu dostępne będą dla ponad miliona studentów i studentek w całej Polsce.

Co z dotychczasowymi legitymacjami studenckimi

Jak podkreślono w komunikacie, studenci nadal będą mogli korzystać z fizycznych kart procesorowych – na własny wniosek. Dotychczas wydane legitymacje, zarówno mobilne, jak i fizyczne, zachowują ważność do terminu wskazanego na dokumencie.