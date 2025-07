Opracowanie nowej podstawy programowej MEN powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Jak stwierdził jego wicedyrektor Tomasz Gajderowicz, zespoły pracujące nad podstawami do poszczególnych przedmiotów przekazały już swoje „pierwsze szkice”, które trafiły do ekspertów zgłaszających następnie uwagi.

– W tej chwili jesteśmy na etapie, kiedy poszczególne zespoły podstaw programowych implementują te poprawki – powiedział Gajderowicz.

Według zapowiedzi, zmienione podstawy przedmiotów mają ze sobą korelować, a jednocześnie zapewniać dużą dozę autonomii nauczycielom. Nowacka zapowiedziała, że reforma będzie kontynuowana „bez względu na to, kto będzie ministrem po rekonstrukcji”. Szczegóły reformy opisane zostały na uruchomionej przez ministerstwo stronie internetowej - https://reforma26.men.gov.pl/.

Przyroda od wcześniejszych klas, inna formuła dla techniki

Według jednej z zapowiedzi, które poznaliśmy na konferencji, przedmiot przyroda wróci do klas IV-VI szkół podstawowych, gdzie był już przed likwidacją gimnazjów. Jak zapowiada wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, mają to być trzy godziny przyrody tygodniowo – szkoły będą zachęcane do organizowania tych zajęć w trzygodzinnych blokach, co ułatwi np. przeprowadzanie eksperymentów.

Z kolei technika ma być przedmiotem nastawionym na większą praktykę.