Te argumenty nie przekonały Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, który podkreślił, że sam fakt logowania z konta skarżącej nie został zakwestionowany i nie zostało uprawdopodobnione, aby dopuścił się tego ktoś inny. Niemniej w ocenie sądu nawet gdyby tak było, to musiałoby nastąpić udostępnienie przez skarżącą danych do logowania w systemie. A jest to raczej okoliczność obciążająca ją, a nie usprawiedliwiająca. WSA nie miał bowiem cienia wątpliwości, że to skarżąca jako lekarz korzysta z indywidualnego konta w systemie ZUS, a udostępnienie danych do logowania osobom trzecim – bez względu na przyczynę – obciąża ją jako administratora i generuje jej odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Czy lekarza można ukarać za ujawnienie danych pacjentów z jego konta w ZUS?

Ostatecznie racji lekarce nie przyznał NSA. Nie zgodził się, że jako lekarz nie była administratorem, bo świadcząc usługi na rzecz przychodni przetwarza dane jej pacjentów zgodnie z upoważnieniem z art. 29 RODO. Przesądzająca okazała się treść art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. NSA przypomniał, że zgodnie z tym przepisem ZUS uprawnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (w tym L-4) m.in. lekarza i dentystę, po złożeniu pisemnego lub elektronicznego oświadczenia. Medyk zobowiązuje się w nim do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z ustawy oraz o ochronie danych osobowych. ZUS udziela takiego upoważnienia w formie decyzji.

W ocenie NSA istotne jest to, że uprawnienie do wystawienia zaświadczeń lekarskich i związanego z tym przetwarzania danych osób ubezpieczonych przysługuje lekarzom, a nie zatrudniającym ich placówkom. Jak tłumaczył sąd, to lekarz jest uprawnionym do wystawienia zaświadczeń lekarskich, bo tylko on ma dostęp do indywidualnego konta przydzielanego przez ZUS. Następuje to bez udziału przychodni. I to lekarz ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dlatego, jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Ireneusz Dukiel, to skarżąca jest administratorem danych udostępnionych w systemie teleinformatycznym ZUS.

NSA nie przekonały też argumenty, że nie wyjaśniono wątpliwości, kto skorzystał z konta. Ustalono to tylko na podstawie wydruków z niego. Zdaniem sądu sam fakt logowania się z konta lekarki nie budzi wątpliwości. A ona sama wskazała na przypadki logowania się na cudze konta, gdy jest np. awaria systemu. Taka praktyka udostępniania dostępu do indywidualnego konta lekarskiego, który pozwala na dostęp do danych osobowych wszystkich pacjentów, nie może stanowić czynnika uwalniającego od odpowiedzialności. Kobieta, której dane naruszono nie była pacjentką lekarki. Doszło więc do nieuzasadnionego przetwarzania danych. Zwłaszcza że, jak podkreślił NSA, dostęp do konta PUE ZUS powinna mieć tylko lekarka i jako administrator nie zapewniła przetwarzania w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 2471/22