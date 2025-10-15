Aktualizacja: 15.10.2025 16:22 Publikacja: 15.10.2025 16:07
Foto: Adobe Stock
Tak wynika ze środowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w kolejnej ważnej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych.
Spór został zainicjowany przez stomatologa. To on zaalarmował prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), że jedna ze spółek bezprawnie przetwarza jego dane osobowe. Dentysta tłumaczył, że firma umieściła w portalu internetowym informacje o jego praktyce. Konkretnie nazwę: prywatny gabinet stomatologiczny, adres prowadzenia działalności oraz numer telefonu. Zaznaczył, że w grudniu 2020 r. bezskutecznie zwrócił się do spółki o usunięcie jego danych. Choć nigdy nie zawierał z nią żadnej umowy i nie chce świadczyć usług medycznych za pośrednictwem jej portalu.
Inaczej sprawę widziała spółka. W jej ocenie nie przetwarza na portalu danych osobowych dentysty. W portalu nie pojawia się bowiem jego imię i nazwisko, a dane adresowe prowadzonego przez niego gabinetu, które są zgodne z informacjami zawartymi w rejestrach świadczeniodawców prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Na prowadzonym portalu przetwarza dane o miejscach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu. To jedynie informacje o nazwie i adresach miejsc ich udzielania oraz numery, które zostały podane jako kontaktowe dla pacjentów.
Czytaj więcej
Medycy pozywają o naruszenie dóbr osobistych portale, na których pacjenci oceniają negatywnie ich...
Spółka była więc przekonana, że żadne z publikowanych danych na temat gabinetu nie są danymi osobowymi medyka. A to dlatego, że dotyczą wyłącznie wykonywania przez niego funkcji związanej z pełnieniem zawodu publicznego oraz z zawarciem przez niego umowy na świadczenie usług w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
Ta argumentacja nie przekonała jednak prezesa UODO, bo nakazał usunięcie z portalu spornych informacji o gabinecie dentysty. Przypomniał, że dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Urzędnicy podkreślili, że sporne dane dotyczą adresu firmy, pod którym działalność prowadzi osoba fizyczna. I w ich ocenie bez najmniejszego problemu przy użyciu danych zawartych na stronie internetowej prowadzonej przez spółkę, tj. adresu oraz nazwy prywatny gabinet stomatologiczny można ustalić dane osobowe lekarza, w tym jego imię i nazwisko.
Spółka nie złożyła broni i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Zgodził się ze skarżącą, że umieszczane na portalu dane nie są tymi, które identyfikują jedną, konkretną osobę fizyczną. Tym samym nie powinny być objęte reżimem właściwym dla danych osobowych.
Sąd zauważył ponadto, że choć lekarze i pielęgniarki nie są funkcjonariuszami publicznymi, to podlegają wpisowi do właściwego rejestru i w konsekwencji nie mogą korzystać z ochrony zawartych w nim danych. Dlatego zdaniem WSA wykorzystanie przez spółkę danych osobowych, ujawnionych przez właściwe organy, tj. rejestry lekarzy czy podmiotów prowadzących działalłość leczniczą, ewentualnie z CEIDG było zgodne z przepisami RODO oraz prawem krajowym. Zwłaszcza, że skarżąca nie podała imienia i nazwiska dentysty.
NSA utrzymał korzystny dla spółki wyrok sądu pierwszej instancji, choć wprowadził dość istotną korektę do jego wykładni przepisów. Co do zasady zgodził się, że sporne informacje w postaci: prywatny gabinet stomatologiczny z adresem prowadzenia działalności oraz telefonem nie stanowią danych osobowych. Również odwołał się do definicji z art. 4 pkt. 1 RODO, zgodnie z którą dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. To znaczy takie, które pozwalają na pierwszy rzut oka zidentyfikować kogoś lub dokonać tego przy niewielkim nakładzie przez przeciętną osobę posługującą się dostępnymi informacjami.
NSA nie miał wątpliwości, że co do zasady sama nazwa prywatny gabinet stomatologiczny z adresem prowadzenia działalności oraz telefonem do umawiania wizyt to nie są informacje, które pozwalają od razu na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. I nie dopatrzył się, aby w spornym przypadku było to możliwe przy niewielkim nakładzie środków. Gabinet stomatologiczny nie był prowadzony w domu jednorodzinnym, a w budynku, gdzie mieści się kilka firm. Adres i numer telefonu w takiej sytuacji nie są od razu identyfikowalne, bo wymagałoby to dodatkowo znajomości mapy, umowy i szeregu innych informacji, które nie byłyby proste do ustalenia nie tylko dla zwykłej osoby, ale nawet bardziej zorientowanej.
Jak bowiem zauważył sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz, RODO wprost w art. 86 wskazuje, że dane osobowe zawarte w dokumentach osobowych, które posiada organ lub podmiot publiczny w celu wykonania zadań nadal podlegają ochronie danych osobowych. I przepisy o ponownym wykorzystaniu informacji nie stanowią jakiegoś lex specialis w stosunku do art. 86 RODO. Wprost przeciwnie, sąd wskazuje, że ujawniając informacje w określonym w niej trybie należy przestrzegać regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Zwłaszcza, że pierwotnym celem regulacji unijnych było to, żeby chronić przede wszystkim dane osobowe znajdujące się u publicznych podmiotów. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: III OSK 2357/22
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tak wynika ze środowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w kolejnej ważnej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych.
Spór został zainicjowany przez stomatologa. To on zaalarmował prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), że jedna ze spółek bezprawnie przetwarza jego dane osobowe. Dentysta tłumaczył, że firma umieściła w portalu internetowym informacje o jego praktyce. Konkretnie nazwę: prywatny gabinet stomatologiczny, adres prowadzenia działalności oraz numer telefonu. Zaznaczył, że w grudniu 2020 r. bezskutecznie zwrócił się do spółki o usunięcie jego danych. Choć nigdy nie zawierał z nią żadnej umowy i nie chce świadczyć usług medycznych za pośrednictwem jej portalu.
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
Skarbówka twierdzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uldze meldunkowej nie obowiązuje. I nie chce się zajmow...
Warszawski sąd okręgowy przyznał odszkodowanie pracownicy sklepu, która - wbrew zapewnieniom pracodawcy - po pow...
Wezwanie sędziów Sądu Najwyższego przez Waldemara Żurka do zaprzestania orzekania to groźba bezprawna – twierdzi...
51-letnia radca prawny z Łańcuta Joanna L. została skazana za przywłaszczenie pieniędzy swoich klientów i wyłudz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas