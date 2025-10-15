Ta argumentacja nie przekonała jednak prezesa UODO, bo nakazał usunięcie z portalu spornych informacji o gabinecie dentysty. Przypomniał, że dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Urzędnicy podkreślili, że sporne dane dotyczą adresu firmy, pod którym działalność prowadzi osoba fizyczna. I w ich ocenie bez najmniejszego problemu przy użyciu danych zawartych na stronie internetowej prowadzonej przez spółkę, tj. adresu oraz nazwy prywatny gabinet stomatologiczny można ustalić dane osobowe lekarza, w tym jego imię i nazwisko.

Czy portal dla pacjenta może podać numer telefonu do lekarza?

Spółka nie złożyła broni i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Zgodził się ze skarżącą, że umieszczane na portalu dane nie są tymi, które identyfikują jedną, konkretną osobę fizyczną. Tym samym nie powinny być objęte reżimem właściwym dla danych osobowych.

Sąd zauważył ponadto, że choć lekarze i pielęgniarki nie są funkcjonariuszami publicznymi, to podlegają wpisowi do właściwego rejestru i w konsekwencji nie mogą korzystać z ochrony zawartych w nim danych. Dlatego zdaniem WSA wykorzystanie przez spółkę danych osobowych, ujawnionych przez właściwe organy, tj. rejestry lekarzy czy podmiotów prowadzących działalłość leczniczą, ewentualnie z CEIDG było zgodne z przepisami RODO oraz prawem krajowym. Zwłaszcza, że skarżąca nie podała imienia i nazwiska dentysty.

NSA utrzymał korzystny dla spółki wyrok sądu pierwszej instancji, choć wprowadził dość istotną korektę do jego wykładni przepisów. Co do zasady zgodził się, że sporne informacje w postaci: prywatny gabinet stomatologiczny z adresem prowadzenia działalności oraz telefonem nie stanowią danych osobowych. Również odwołał się do definicji z art. 4 pkt. 1 RODO, zgodnie z którą dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. To znaczy takie, które pozwalają na pierwszy rzut oka zidentyfikować kogoś lub dokonać tego przy niewielkim nakładzie przez przeciętną osobę posługującą się dostępnymi informacjami.

Jakie informacje o prywatnych praktykach lekarskich nie naruszają RODO?

NSA nie miał wątpliwości, że co do zasady sama nazwa prywatny gabinet stomatologiczny z adresem prowadzenia działalności oraz telefonem do umawiania wizyt to nie są informacje, które pozwalają od razu na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. I nie dopatrzył się, aby w spornym przypadku było to możliwe przy niewielkim nakładzie środków. Gabinet stomatologiczny nie był prowadzony w domu jednorodzinnym, a w budynku, gdzie mieści się kilka firm. Adres i numer telefonu w takiej sytuacji nie są od razu identyfikowalne, bo wymagałoby to dodatkowo znajomości mapy, umowy i szeregu innych informacji, które nie byłyby proste do ustalenia nie tylko dla zwykłej osoby, ale nawet bardziej zorientowanej.