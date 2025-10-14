Rzeczpospolita
Prawo
Radczyni prawna skazana za przywłaszczenie pieniędzy klientów. Ma oddać 1,2 mln zł

51-letnia radca prawny z Łańcuta Joanna L. została skazana za przywłaszczenie pieniędzy swoich klientów i wyłudzanie pożyczek. Okradła m.in. kobietę, którą reprezentowała w sprawie o odszkodowanie za wypadek drogowy.

Publikacja: 14.10.2025 14:04

Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, wyrok zapadł 6 października 2025 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał Joannę L. winną przywłaszczenia powierzonego mienia o łącznej wartości ponad 750 tysięcy złotych oraz o wyłudzenie mienia o wartości blisko 650 tysięcy złotych. Wymierzył oskarżonej łączną karę 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 50 zł każda (łącznie 15 tysięcy złotych). 

Ponadto sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty blisko 1 miliona 200 tysięcy złotych, a także do pokrycia kosztów procesu w wysokości około 8 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny. 

- Z ustaleń postępowania wynika, że Joanna L., prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Łańcucie, w okresie od kwietnia 2016 roku do lipca 2019 roku przywłaszczyła powierzone jej środki finansowe w wysokości 754 523,53 zł, należące do jej klientki, którą reprezentowała w sprawie o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego. Dodatkowo, w latach 2017–2022, zawierając ustne i pisemne umowy pożyczek, wyłudziła od 10 osób łącznie blisko 650 tysięcy złotych – informuje Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy prokuratury.

Czytaj więcej

Adwokat z Legnicy skazany na 3 lata więzienia za przywłaszczenie odszkodowań klientów
Zawody prawnicze
Adwokat z Legnicy skazany na 3 lata więzienia za przywłaszczenie odszkodowań klientów

Prawnicy z lubelskiej kancelarii przywłaszczyli pieniądze KUL

To nie pierwsza taka sprawa w tym roku. W lutym przed lubelskim sądem stanęło troje radców prawnych: 76-letni Krzysztof P., 67-letnia Katarzyna P.-B. i 71-letnia Iwona K. Prokuratura oskarżyła ich, że wspólnie i w porozumieniu dokonali przywłaszczenia powierzonego im mienia wielkiej wartości 3 mln zł. Kwota ta miała trafić na konto Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako spadek. Pieniądze pochodziły z odszkodowania uzyskanego przez bezdzietne, starsze małżeństwo – klientów kancelarii - za bezprawnie przejętą kamienicę w w ścisłym centrum Lublina.  

Trójka radców została skazana na 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Portal jawnylublin.pl zauważa, że dotkliwe są kary pieniężne. Sąd nakazał naprawienie wyrządzonej przez nich szkody poprzez zapłatę na rzecz KUL 2 mln 961 tys. zł. Orzekł również zakaz wykonywania zawodu radcy prawnego na 5 lat.

Czytaj więcej

radca w todze
Prawo karne
Radcowie prawni staną przed sądem. Mieli przywłaszczyć pieniądze KUL

W marcu opisywaliśmy sprawę radczyni prawnej Marty J.– S., prowadzącej w Warszawie kancelarię Certo. Prawniczka miała oszukać ponad 8 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 18 mln złotych. Obiecywała im szybkie pozbycie się długów. Kancelaria przyjmowała od klientów wpłaty przeznaczone  na spłatę zadłużenia, ale nie przekazywała pieniędzy wierzycielom tych osób.  Otrzymane pieniądze rozliczała jako koszty swoich pozorowanych działań - informowała prokuratura, która skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Marcie J.– S.

Źródło: rp.pl

Radcowie Prawni Prawo Karne

e-Wydanie