Aktualizacja: 14.10.2025 15:24 Publikacja: 14.10.2025 14:04
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, wyrok zapadł 6 października 2025 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał Joannę L. winną przywłaszczenia powierzonego mienia o łącznej wartości ponad 750 tysięcy złotych oraz o wyłudzenie mienia o wartości blisko 650 tysięcy złotych. Wymierzył oskarżonej łączną karę 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 50 zł każda (łącznie 15 tysięcy złotych).
Ponadto sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty blisko 1 miliona 200 tysięcy złotych, a także do pokrycia kosztów procesu w wysokości około 8 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny.
- Z ustaleń postępowania wynika, że Joanna L., prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Łańcucie, w okresie od kwietnia 2016 roku do lipca 2019 roku przywłaszczyła powierzone jej środki finansowe w wysokości 754 523,53 zł, należące do jej klientki, którą reprezentowała w sprawie o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego. Dodatkowo, w latach 2017–2022, zawierając ustne i pisemne umowy pożyczek, wyłudziła od 10 osób łącznie blisko 650 tysięcy złotych – informuje Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy prokuratury.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Legnicy skazał adwokata Zbigniewa Ś. na karę trzech lat więzienia za przywłaszczen...
To nie pierwsza taka sprawa w tym roku. W lutym przed lubelskim sądem stanęło troje radców prawnych: 76-letni Krzysztof P., 67-letnia Katarzyna P.-B. i 71-letnia Iwona K. Prokuratura oskarżyła ich, że wspólnie i w porozumieniu dokonali przywłaszczenia powierzonego im mienia wielkiej wartości 3 mln zł. Kwota ta miała trafić na konto Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako spadek. Pieniądze pochodziły z odszkodowania uzyskanego przez bezdzietne, starsze małżeństwo – klientów kancelarii - za bezprawnie przejętą kamienicę w w ścisłym centrum Lublina.
Trójka radców została skazana na 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Portal jawnylublin.pl zauważa, że dotkliwe są kary pieniężne. Sąd nakazał naprawienie wyrządzonej przez nich szkody poprzez zapłatę na rzecz KUL 2 mln 961 tys. zł. Orzekł również zakaz wykonywania zawodu radcy prawnego na 5 lat.
Czytaj więcej
Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko trójce radców prawnych w związku z...
W marcu opisywaliśmy sprawę radczyni prawnej Marty J.– S., prowadzącej w Warszawie kancelarię Certo. Prawniczka miała oszukać ponad 8 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 18 mln złotych. Obiecywała im szybkie pozbycie się długów. Kancelaria przyjmowała od klientów wpłaty przeznaczone na spłatę zadłużenia, ale nie przekazywała pieniędzy wierzycielom tych osób. Otrzymane pieniądze rozliczała jako koszty swoich pozorowanych działań - informowała prokuratura, która skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Marcie J.– S.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, wyrok zapadł 6 października 2025 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał Joannę L. winną przywłaszczenia powierzonego mienia o łącznej wartości ponad 750 tysięcy złotych oraz o wyłudzenie mienia o wartości blisko 650 tysięcy złotych. Wymierzył oskarżonej łączną karę 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 50 zł każda (łącznie 15 tysięcy złotych).
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
Skarbówka twierdzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uldze meldunkowej nie obowiązuje. I nie chce się zajmow...
Warszawski sąd okręgowy przyznał odszkodowanie pracownicy sklepu, która - wbrew zapewnieniom pracodawcy - po pow...
Zamieszany w tzw. aferę hejterską sędzia Jakub Iwaniec z Warszawy miał pod wpływem alkoholu wjechać w drzewo. Je...
Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas