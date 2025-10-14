Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, wyrok zapadł 6 października 2025 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał Joannę L. winną przywłaszczenia powierzonego mienia o łącznej wartości ponad 750 tysięcy złotych oraz o wyłudzenie mienia o wartości blisko 650 tysięcy złotych. Wymierzył oskarżonej łączną karę 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 50 zł każda (łącznie 15 tysięcy złotych).

Reklama Reklama

Ponadto sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty blisko 1 miliona 200 tysięcy złotych, a także do pokrycia kosztów procesu w wysokości około 8 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny.

- Z ustaleń postępowania wynika, że Joanna L., prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Łańcucie, w okresie od kwietnia 2016 roku do lipca 2019 roku przywłaszczyła powierzone jej środki finansowe w wysokości 754 523,53 zł, należące do jej klientki, którą reprezentowała w sprawie o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego. Dodatkowo, w latach 2017–2022, zawierając ustne i pisemne umowy pożyczek, wyłudziła od 10 osób łącznie blisko 650 tysięcy złotych – informuje Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy prokuratury.

Prawnicy z lubelskiej kancelarii przywłaszczyli pieniądze KUL

To nie pierwsza taka sprawa w tym roku. W lutym przed lubelskim sądem stanęło troje radców prawnych: 76-letni Krzysztof P., 67-letnia Katarzyna P.-B. i 71-letnia Iwona K. Prokuratura oskarżyła ich, że wspólnie i w porozumieniu dokonali przywłaszczenia powierzonego im mienia wielkiej wartości 3 mln zł. Kwota ta miała trafić na konto Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako spadek. Pieniądze pochodziły z odszkodowania uzyskanego przez bezdzietne, starsze małżeństwo – klientów kancelarii - za bezprawnie przejętą kamienicę w w ścisłym centrum Lublina.