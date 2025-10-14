Rzeczpospolita
Prawo
Jak karać za utrudnianie kontaktów z dziećmi

Trzyosobowy skład SN skierował na szerszy skład Izby Cywilnej rozstrzygnięcie, czy w razie zmiany przez sąd rodzinny warunków kontaktów z dziećmi można nadal egzekwować kary za niedopełnianie tych obowiązków.

Publikacja: 14.10.2025 16:33

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Marek Domagalski

Kontakty z małoletnimi dziećmi to jedna z najboleśniejszych kwestii w sprawach rodzinnych i – ze względu na rangę tej kwestii – trójka sędziów SN: Agnieszka Jurkowska-Chocyk, Ewa Stefańska i Kamil Zaradkiewicz postanowiła we wtorek przekazać ją składowi siedmioosobowemu.

Czytaj więcej

Czy matka musi zapłacić ojcu, gdy dziecko nie chce go widywać? Ważna uchwała SN
Prawo rodzinne
Czy matka musi zapłacić ojcu, gdy dziecko nie chce go widywać? Ważna uchwała SN

Przepisy przewidują karę dla tego kto utrudnia kontakty z dziećmi 

Zgodnie z obowiązującymi od szeregu lat przepisami (art. 59815 – 59822 k.p.c.), gdy jeden z rodziców, pod którego pieczą jest dziecko, utrudnia kontakty z drugim rodzicem, mimo że zasady tych kontaktów określono w wyroku lub ugodzie sądowej, to sąd rodzinny może zagrozić takiemu opiekunowi nakazem zapłaty sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do kontaktów. Jeśli ostrzeżenie nie pomaga, to w kolejnym etapie sąd zasądza określoną kwotę. Nierzadko tych naruszeń jest wiele i naturalnie te kwoty znacząco rosną.

Ojciec domagał się kary 100 tys. zł dla matki, która utrudniała mu kontakty z dziećmi 

W sprawie, którą zajmował się SN, ojciec dwójki małoletnich dzieci domagał się od ich matki – i jego byłej żony – najpierw 42 tys. zł, a potem zwiększał co kilka miesięcy żądanie do ponad 100 tys. zł za niedopełnienie przez nią obowiązków związanych z kontaktami ojca z dziećmi, określonymi przez sąd. Matka dzieci nie uznawała tych zarzutów.

Zmienił się zakres kontaktów. Co z wcześniejszą karą?

Po kilku miesiącach jednak sąd okręgowy, w ramach zabezpieczenia w ich sprawie rozwodowej, zmienił zakres kontaktów i na tej podstawie sąd rodzinny umorzył postępowanie co do kary dla matki, wskazując, że po zmianie kontaktów przestało obowiązywać pierwsze orzeczenie, na podstawie którego ojciec domaga się dla matki kary.

Czytaj więcej

Czy matkę obciąża niechęć dziecka do kontaktów z ojcem?
Prawo rodzinne
Czy matkę obciąża niechęć dziecka do kontaktów z ojcem?

Pytanie prawne w sprawie kontaktów z dziećmi 

Rozpatrując zażalenia ojca, Sąd Okręgowy w Krakowie (sędzia Agnieszka Rejman) powziął wątpliwości, jak należy postępować z taką karą, i zawarł je w pytaniu prawnym do SN:

– Czy po zmianie orzeczenia regulującego kontakty z dzieckiem możliwe jest nakazanie zapłaty za niewykonanie przez osobę sprawującą pieczę nad dzieckiem obowiązków wynikających z nieobowiązującego już orzeczenia regulującego kontakty z dzieckiem, odnośnie do kontaktów, jakie miały być zrealizowane w okresie, kiedy dane orzeczenie obowiązywało?

W uzasadnieniu pytania sędzia – autorka pytania – przywołuje m.in. stanowisko prof. Jacka Gutowskiego, sędziego SN w stanie spoczynku, że w sytuacji, gdy orzeczenie o nałożeniu kary pieniężnej dla rodzica niewykonującego kontaktów z dziećmi traci przymiot wykonalności, gdyż zostało zmienione innym orzeczeniem regulującym te kontakty, to egzekwowanie poprzedniego traci podstawę prawną. Sędzia w zasadzie przychyla się do tego stanowiska, ale wskazuje, że z drugiej strony wtedy nie byłoby sankcji za niewykonywanie obowiązków wynikających z sądowego orzeczenia, a osoba mająca ustalone przez sąd prawo do kontaktów z dziećmi utraciłaby zadośćuczynienie.

Sygnatura akt: III CZP 23/25

