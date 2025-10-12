– Jedynym faktem różnicującym stawkę powódki od stawek pracowników z tym samym stażem jest fakt, iż powódka na jeden dzień – niedzielę – rozwiązała stosunek pracy – argumentował Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, jako pierwszy rozpatrujący sprawę. – Przerwa ta nie zeruje doświadczenia pracownika, nabytego w toku dwudziestoletniego doświadczenia, które jest cenne i – do tej pory, w innych przypadkach – było doceniane przez pracodawcę w podwyżkach stawki, wynikającej z faktu długiego zatrudnienia – dodał.

Sprawa dotyczyła kasjerki sklepowej, która pracę w pozwanej potem spółce rozpoczęła już pod koniec lat 90. Po wielu latach przeszła na emeryturę. W wyniku zawartego z pracodawcą porozumienia miała ona jednak wrócić do aktywności zawodowej – na to samo stanowisko i na tych samych warunkach – już po jednym jej dniu.

Wbrew zapewnieniom, przygotowana dla niej umowa zgoła różniła się jednak od tej do tamtej pory ją obowiązującej, a oferowana jej stawka okazała się niższa o ponad 600 zł. Choć pracownica ostatecznie ją podpisała, kilkukrotnie próbowała rozmawiać z pracodawcą na temat zaistniałej sytuacji, wywołującej u niej silny stres i poczucie upokorzenia. W efekcie zarabiała bowiem mniej niż osoby na jej stanowisku i z podobnym doświadczeniem zawodowym.

Firma stała jednak na stanowisku, że o żadnej dyskryminacji nie ma mowy, bo doświadczona pracownica i tak dostała stawkę wyższą niż osoby na to samo stanowisko dopiero przyjęte. Skoro zaś sama przystała też na oferowane jej warunki, to znaczy, że musiała je zaakceptować. Do jej dotychczasowej pracy firma – jak przekonywała – miała zresztą zastrzeżenia, a to również wpłynęło na ukształtowanie pensji na konkretnym poziomie. Pracodawca podważał również wyliczenia, jakoby w wyniku podpisania nowej umowy utraciła ona aż kilkaset złotych.