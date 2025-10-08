Aktualizacja: 08.10.2025 13:48 Publikacja: 08.10.2025 11:44
Kolejka po usługi medyczne
Foto: PAP/Wojciech Pacewicz
Serwis sprawdził , jak bilansują się wpływy ze składek od obywateli Ukrainy i koszty ich leczenia po tym, jak 30 września weszła w życie ustawa ograniczająca korzystanie z opieki medycznej przez Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Chodzi o nowelę specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Obecnie obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 18 lat, nie mają prawa do korzystania na terytorium Polski z wielu świadczeń opieki zdrowotnej, które były do października pokrywane z budżetu państwa (a nie z budżetu NFZ, jak sądzi wiele osób), m.in. programów lekowych i zdrowotnych, leków refundowanych wydawanych na receptę, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego, leczenia stomatologicznego, zabiegów wszczepienia endoprotez i usunięcia zaćmy. Dzieci są nadal uprawnione do takich świadczeń.
Rynek Zdrowia postanowił sprawdzić, czy ukraińscy pacjenci obciążają budżet zdrowotny kosztem polskich pacjentów, jak twierdzi wielu polityków, w tym prezydent Karol Nawrocki. Dane, które otrzymali dziennikarze z ZUS i NFZ, wskazują, że jest odwrotnie.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek ustawę ws. obywateli Ukrainy w Polsce. Przedłuża ona l...
Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia przypomniało w odpowiedzi na pytania Rynku Zdrowia, że „Opieka medyczna dla osób ubezpieczonych z Ukrainy, tj. opłacających składkę zdrowotną, finansowana jest na tych samych zasadach jak dla obywateli Polski”. Oznacza to, że osoby, które w Polsce pracują, mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej najbliższej rodziny, np. dzieci albo niepracujących małżonków.
MZ wyjaśniło również, że koszty dostępu do opieki medycznej dla obywateli Ukrainy od 24 lutego 2022 r. są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z Funduszu Pomocy. Jest on zasilany wpłatami z budżetu państwa, ale także środkami unijnymi oraz darowiznami, w tym z zagranicy.
Czytaj więcej
Lekarze rodzinni mają wątpliwości, czy uchodźcy wojenni z Ukrainy w wieku do 18. oraz po 65. roku...
Z danych, jakie Rynek Zdrowia otrzymał od ZUS, wynika, że suma składek zdrowotnych od pracujących w Polsce Ukraińców, znacznie przewyższa koszty ich leczenia. Co więcej, jest także wyższa od łącznych kosztów leczenia Ukraińców ubezpieczonych i nieubezpieczonych. W 2023 r. od ubezpieczonych wpłynęło ze składek 3,1 mld zł, a w 2024 r. – 3,8 mld zł. Większość pochodziła od zatrudnionych na umowę o pracę (1,9 mld zł w 2023 r. oraz 2,3 mld zł w 2024 r.). Pozostałe od osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (odpowiednio – 0,8 mld zł i 0,9 mld zł) oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą (0,2 mld zł i 0,4 mld zł).
Natomiast zsumowane koszty leczenia Ukraińców w Polsce (uchodźców oraz pozostałych) wyniosły 848 mln zł za 2023 r. i ok. 2,2 mld zł za 2024 r. W 2025 r. od stycznia do lipca było to 1,38 mld zł (434 mln zł za leczenie pacjentów objętych specustawą, czyli uchodźców oraz 946 mln zł za leczenie pracujących Ukraińców). Rynek Zdrowia uzyskał także dane pokazujące, ile kosztowały poszczególne rodzaje świadczeń dla obywateli Ukrainy.
Czytaj więcej
Narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością...
Specustawa w obecnym kształcie będzie obowiązywać do 4 marca 2026 r. i do tego czasu niepracujący obywatele Ukrainy mają zagwarantowane okrojone świadczenia medyczne w Polsce. Nie wiadomo, co dalej, bo zależy to także od przepisów w Unii Europejskiej.
Z zapowiedzi Kancelarii Prezydenta wynika jednak, że we wrześniu Karol Nawrocki po raz ostatni podpisał ustawę dotyczącą szczególnej pomocy obywatelom Ukrainy.
– Żadnej innej już nie podpisze, bo nie ma obecnie podstaw, żeby tego rodzaju działania kontynuować. Musimy przejść na normalne warunki, czyli traktowanie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej w taki sam sposób, jak wszystkich innych obcokrajowców – przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Wcześniej prezydent przedstawił własny projekt ustawy, która całkowicie pozbawiała prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej nieubezpieczonych Ukraińców.
Czytaj więcej
Zmniejszenie finansowania może dotyczyć umów zawartych przez Mazowiecki Oddział NFZ ze szpitalami...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Serwis sprawdził , jak bilansują się wpływy ze składek od obywateli Ukrainy i koszty ich leczenia po tym, jak 30 września weszła w życie ustawa ograniczająca korzystanie z opieki medycznej przez Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Chodzi o nowelę specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Obecnie obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 18 lat, nie mają prawa do korzystania na terytorium Polski z wielu świadczeń opieki zdrowotnej, które były do października pokrywane z budżetu państwa (a nie z budżetu NFZ, jak sądzi wiele osób), m.in. programów lekowych i zdrowotnych, leków refundowanych wydawanych na receptę, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego, leczenia stomatologicznego, zabiegów wszczepienia endoprotez i usunięcia zaćmy. Dzieci są nadal uprawnione do takich świadczeń.
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak zaszycie w ministerialnym rozporządzeniu przepisu skrojonego pod dosłownie kilka o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Sędziowie będący członkami komisji kodyfikacyjnych będą mieć zmniejszony przydział spraw nawet o 95 proc., mimo...
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby...
Rzecznik praw pacjenta poinformował w środę o przełomowym wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas