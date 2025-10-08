Rzeczpospolita
Prawo
Polski budżet zdrowotny nie traci, ale wręcz „zarabia” na leczeniu Ukraińców

Narodowy Fundusz Zdrowia „zarabia” rocznie ponad 1,5 mld zł z tytułu leczenia obywateli Ukrainy. Koszty świadczeń medycznych dla osób pracujących i niepracujących zza wschodniej granicy pokrywane są w całości ze składek od pracujących Ukraińców - wynika z analizy serwisu Rynek Zdrowia.

Publikacja: 08.10.2025 11:44

Kolejka po usługi medyczne

Kolejka po usługi medyczne

Foto: PAP/Wojciech Pacewicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadza nowela specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?
  • W jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia zarabia na leczeniu obywateli Ukrainy?
  • Jakie są zasady finansowania opieki zdrowotnej dla Ukraińców w Polsce?
  • Jakie są różnice w uprawnieniach do świadczeń medycznych dla pracujących i niepracujących Ukraińców?
  • W jaki sposób wpływy ze składek zdrowotnych od Ukraińców przewyższają koszty ich leczenia?
  • Jak wygląda przyszłość specustawy dotyczącej opieki zdrowotnej dla Ukraińców w Polsce?

Serwis sprawdził , jak bilansują się wpływy ze składek od obywateli Ukrainy i koszty ich leczenia po tym, jak 30 września weszła w życie ustawa ograniczająca korzystanie z opieki medycznej przez Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Chodzi o nowelę specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Obecnie obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 18 lat, nie mają prawa do korzystania na terytorium Polski z wielu świadczeń opieki zdrowotnej, które były do października pokrywane z budżetu państwa (a nie z budżetu NFZ, jak sądzi wiele osób), m.in. programów lekowych i zdrowotnych, leków refundowanych wydawanych na receptę, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego, leczenia stomatologicznego, zabiegów wszczepienia endoprotez i usunięcia zaćmy.  Dzieci są nadal uprawnione do takich świadczeń. 

Rynek Zdrowia postanowił sprawdzić, czy ukraińscy pacjenci obciążają budżet zdrowotny kosztem polskich pacjentów, jak twierdzi wielu polityków, w tym prezydent Karol Nawrocki. Dane, które otrzymali dziennikarze z ZUS i NFZ, wskazują, że jest odwrotnie.

Prezydent RP Karol Nawrocki
Cudzoziemcy
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę o pomocy Ukraińcom

Ukraińcy, którzy pracują i płacą składki, mają takie samo prawo do leczenia, jak Polacy

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia przypomniało w odpowiedzi na pytania Rynku Zdrowia, że „Opieka medyczna dla osób ubezpieczonych z Ukrainy, tj. opłacających składkę zdrowotną, finansowana jest na tych samych zasadach jak dla obywateli Polski”. Oznacza to, że osoby, które w Polsce pracują, mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej najbliższej rodziny, np. dzieci albo niepracujących małżonków. 

MZ wyjaśniło również, że koszty dostępu do opieki medycznej dla obywateli Ukrainy od 24 lutego 2022 r. są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z Funduszu Pomocy. Jest on zasilany wpłatami z budżetu państwa, ale także środkami unijnymi oraz darowiznami, w tym z zagranicy. 

Czy uchodźcy z Ukrainy mają prawo do bezpłatnych leków?
Ochrona zdrowia
Czy uchodźcy z Ukrainy mają prawo do bezpłatnych leków?

Ukraińcy leczą się w Polsce za swoje składki zdrowotne

Z danych, jakie Rynek Zdrowia otrzymał od ZUS, wynika, że suma składek zdrowotnych od pracujących w Polsce Ukraińców, znacznie przewyższa koszty  ich leczenia. Co więcej, jest także wyższa od łącznych kosztów leczenia Ukraińców ubezpieczonych i nieubezpieczonych.  W 2023 r. od ubezpieczonych wpłynęło ze składek 3,1 mld zł, a w 2024 r.  – 3,8 mld zł. Większość pochodziła od zatrudnionych na umowę o pracę (1,9 mld zł w 2023 r. oraz 2,3 mld zł w 2024 r.). Pozostałe od osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (odpowiednio – 0,8 mld zł i 0,9 mld zł) oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą (0,2 mld zł i 0,4 mld zł).

Natomiast zsumowane koszty leczenia Ukraińców w Polsce (uchodźców oraz pozostałych) wyniosły 848 mln zł za 2023 r. i ok. 2,2 mld zł za 2024 r. W 2025 r. od stycznia do lipca było to 1,38 mld zł (434 mln zł za leczenie pacjentów objętych specustawą, czyli uchodźców oraz 946 mln zł za leczenie pracujących Ukraińców). Rynek Zdrowia uzyskał także dane pokazujące, ile kosztowały poszczególne rodzaje świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Pacjenci z Ukrainy nie mogą być przyjmowani poza kolejnością
Ochrona zdrowia
Pacjenci z Ukrainy nie mogą być przyjmowani poza kolejnością

Bezpłatne leczenie dla niepracujących Ukraińców. Co zrobi prezydent Nawrocki?

Specustawa w obecnym kształcie będzie obowiązywać do 4 marca 2026 r. i do tego czasu niepracujący obywatele Ukrainy mają zagwarantowane okrojone świadczenia medyczne w Polsce. Nie wiadomo, co dalej, bo zależy to także od przepisów w Unii Europejskiej.

Z zapowiedzi Kancelarii Prezydenta wynika jednak, że we wrześniu Karol Nawrocki po raz ostatni podpisał ustawę dotyczącą szczególnej pomocy obywatelom Ukrainy.

– Żadnej innej już nie podpisze, bo nie ma obecnie podstaw, żeby tego rodzaju działania kontynuować. Musimy przejść na normalne warunki, czyli traktowanie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej w taki sam sposób, jak wszystkich innych obcokrajowców – przekazał  szef KPRP  Zbigniew Bogucki. 

Wcześniej prezydent przedstawił własny projekt ustawy, która całkowicie pozbawiała prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej nieubezpieczonych Ukraińców.

Cięcia kontraktów przełożą się na mniej świadczeń dla pacjentów; to, o ile mniej w praktyce będzie z
Ochrona zdrowia
Szpitale na Mazowszu zagrożone cięciem kontraktów. Kolejki do lekarzy mogą się wydłużyć

Źródło: rp.pl

Zdrowie Składka zdrowotna Ukraińcy

