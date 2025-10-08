Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadza nowela specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

W jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia zarabia na leczeniu obywateli Ukrainy?

Jakie są zasady finansowania opieki zdrowotnej dla Ukraińców w Polsce?

Jakie są różnice w uprawnieniach do świadczeń medycznych dla pracujących i niepracujących Ukraińców?

W jaki sposób wpływy ze składek zdrowotnych od Ukraińców przewyższają koszty ich leczenia?

Jak wygląda przyszłość specustawy dotyczącej opieki zdrowotnej dla Ukraińców w Polsce?

Serwis sprawdził , jak bilansują się wpływy ze składek od obywateli Ukrainy i koszty ich leczenia po tym, jak 30 września weszła w życie ustawa ograniczająca korzystanie z opieki medycznej przez Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Chodzi o nowelę specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Obecnie obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 18 lat, nie mają prawa do korzystania na terytorium Polski z wielu świadczeń opieki zdrowotnej, które były do października pokrywane z budżetu państwa (a nie z budżetu NFZ, jak sądzi wiele osób), m.in. programów lekowych i zdrowotnych, leków refundowanych wydawanych na receptę, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego, leczenia stomatologicznego, zabiegów wszczepienia endoprotez i usunięcia zaćmy. Dzieci są nadal uprawnione do takich świadczeń.

Rynek Zdrowia postanowił sprawdzić, czy ukraińscy pacjenci obciążają budżet zdrowotny kosztem polskich pacjentów, jak twierdzi wielu polityków, w tym prezydent Karol Nawrocki. Dane, które otrzymali dziennikarze z ZUS i NFZ, wskazują, że jest odwrotnie.

Ukraińcy, którzy pracują i płacą składki, mają takie samo prawo do leczenia, jak Polacy

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia przypomniało w odpowiedzi na pytania Rynku Zdrowia, że „Opieka medyczna dla osób ubezpieczonych z Ukrainy, tj. opłacających składkę zdrowotną, finansowana jest na tych samych zasadach jak dla obywateli Polski”. Oznacza to, że osoby, które w Polsce pracują, mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej najbliższej rodziny, np. dzieci albo niepracujących małżonków.