Cięcia kontraktów przełożą się na mniej świadczeń dla pacjentów; to, o ile mniej w praktyce będzie zależało od podejścia dyrektorów szpitali.
Trudna sytuacja Narodowego Funduszu Zdrowia zmusza publicznego płatnika do poszukiwania oszczędności. Jak poinformował na początku października wiceprezes NFZ Jakub Szulc, luka w budżecie Funduszu na ten rok to 14 mld zł, a w przyszłym roku – na starcie – będzie to 23 mld zł w stosunku do planu finansowego NFZ na 2026 r.
Sposobem na poszukiwanie oszczędności na ten rok okazuje się zmniejszenie finansowania na świadczenia pozaryczałtowe, na jakie Mazowiecki Odział NFZ zawarł umowy ze szpitalami. W przypadku każdej placówki katalog takich świadczeń jest inny, ale ich wspólny mianownik to limitowany charakter. Za to, co szpital wykona poza ustalony w umowie limit, teoretycznie NFZ nie musi zapłacić. W praktyce płaci tyle, na ile go stać, a kwotę finansowania ustala ze szpitalem podczas rozliczania tzw. nadwykonań limitowanych.
Jak ustaliła w szpitalach „Rzeczpospolita”, cięcia kontraktów miały dotyczyć świadczeń na IV kwartał tego roku. – W ten sposób NFZ chce skredytować się na szpitalach – mówi dyrektor jednego z warszawskich szpitali, który chce pozostać anonimowy. Jak wyjaśnia, to, co szpitale wykonają ponad przycięty przez NFZ limit, wejdzie w skład nadwykonań limitowanych, a te będą rozliczane już w nowym roku, po tym, jak Fundusz zbilansuje wszystkie zrealizowane i niezrealizowane świadczenia. Tym sposobem NFZ przerzuci koszty z ostatnich trzech miesięcy 2025 r. do budżetu na przyszły rok. – Z perspektywy zarządczej, na ich miejscu zrobiłbym to samo – dodaje nasz rozmówca.
– System jest już teraz na granicy wydolności – mówi dyrektor jednego z dużych szpitali w mieście wojewódzkim. – Wykonanie tego ruchu wspomogłoby ratowanie sytuacji finansowej NFZ, ale kosztem cofnięcia nas kilka lat – dodaje.
O plany dotyczące cięcia kontraktów zapytaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia. – Po rozmowach minister zdrowia z ministrem finansów środki dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na październik br. zostaną zabezpieczone. Nie będzie więc konieczności proponowania placówkom medycznym niższych kontraktów, co oznacza także gwarancję utrzymania dostępności do świadczeń dla pacjentów – przekazała „Rzeczpospolitej” centrala NFZ. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Fundusz wciąż czeka na pieniądze na listopad i grudzień. Urzędnicy liczą, że minister finansów Andrzej Domański dotrzyma słowa i do końca roku przekaże NFZ nowe środki w ramach dotacji z budżetu państwa.
– Brak dotacji dla NFZ z budżetu państwa sprawi, że będą ograniczane przyjęcia pacjentów i dostęp do opieki zdrowotnej – wskazuje Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia. – To stoi w sprzeczności z zapowiedziami uwolnienia limitów w szpitalnictwie, a przypomnę, że to był jeden ze 100 konkretów na 100 dni rządu Koalicji Obywatelskiej – uzupełnia.
Na podobne skutki cięć wskazuje jeden z naszych rozmówców związany z sektorem ochrony zdrowia. – Szpitale muszą ograniczać liczbę procedur, aby nie generować niezapłaconych nadwykonań, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie kolejek i pogorszenie dostępu pacjentów do opieki – wskazuje. Jak dodaje, redukcja kontraktów NFZ dla szpitali w ostatnim kwartale oznaczałaby też pogłębienie kryzysu płynności, a to może przełożyć się na opóźnienia w wypłatach dla personelu oraz zwiększenie i tak już ogromnych zaległości w płatnościach wobec kontrahentów, np. dostawców leków, materiałów medycznych i mediów. W ostateczności zmniejszenie finansowania może doprowadzić nawet do zamykania oddziałów.
– W najgorszej sytuacji są szpitale posiadające Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Prawo nie zezwala na odmówienie świadczeń ratujących życie, a NFZ nie płaci za nadwykonania. Jednocześnie wszelkie deficyty systemu jak w soczewce ogniskują się w SOR-ach, do których będzie trafiać więcej pacjentów nieotrzymujących opieki w trybie planowym w związku z wyczerpaniem limitów – komentuje rozmówca „Rzeczpospolita”.
To, w jaki sposób cięcia kontraktów mogą przełożyć się na zmniejszenie świadczeń dla pacjentów, w dużej mierze będzie zależało od dyrektorów szpitali. – W takiej sytuacji każdy przyjmie swoją strategię postępowania. Jedna z krańcowych jest taka, że osoba kierująca placówką ograniczy liczbę świadczeń do wysokości nowego niższego limitu, a druga – że nie zmieni się nic – mówi dyrektor jednego ze szpitali powiatowych w Małopolsce. Realizacja świadczeń na niezmienionym poziomie oznacza jednak ryzyko, że nie wszystko, co szpital wykonał ponad limit, zostanie sfinansowane przez NFZ w nowym roku budżetowym. – Jest jeszcze szereg rozwiązań pośrednich, np. częściowe ograniczenie liczby świadczeń. Wiele zależy od sytuacji konkretnej placówki, rodzaju świadczeń, których będzie dotyczył limit i ich dochodowości dla szpitala – komentuje nasz rozmówca.
