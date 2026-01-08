Aktualizacja: 08.01.2026 18:25 Publikacja: 08.01.2026 15:57
Osiem marketów Auchan w Polsce zmieni właściciela, ale mają kontynuować działalność
Jak informuje Property News, transakcja, której UOKiK dał właśnie zielone światło, obejmuje nieruchomości wraz z infrastrukturą oraz powiązane prawa i zobowiązania, które pozwalają prowadzić centra w trybie „operacyjnym” – z działającymi umowami najmu i bieżącym funkcjonowaniem obiektów. W praktyce oznacza to zmianę właściciela aktywów, przy zachowaniu ciągłości działania centrów.
Stronami transakcji są: Auchan Polska i Ceetrus Polska (podmiot związany z grupą Auchan, działający w segmencie nieruchomości i zarządzania aktywami handlowymi) oraz fundusz inwestycyjny Adventum Penta Fund SCA SICAV–RAIF. Sprzedaż ma mieć formułę sale–and–leaseback: Adventum ma zostać wynajmującym, a Auchan – najemcą w długoterminowej umowie na 15 lat z opcjami przedłużenia.
