Jak informuje Property News, transakcja, której UOKiK dał właśnie zielone światło, obejmuje nieruchomości wraz z infrastrukturą oraz powiązane prawa i zobowiązania, które pozwalają prowadzić centra w trybie „operacyjnym” – z działającymi umowami najmu i bieżącym funkcjonowaniem obiektów. W praktyce oznacza to zmianę właściciela aktywów, przy zachowaniu ciągłości działania centrów.

Stronami transakcji są: Auchan Polska i Ceetrus Polska (podmiot związany z grupą Auchan, działający w segmencie nieruchomości i zarządzania aktywami handlowymi) oraz fundusz inwestycyjny Adventum Penta Fund SCA SICAV–RAIF. Sprzedaż ma mieć formułę sale–and–leaseback: Adventum ma zostać wynajmującym, a Auchan – najemcą w długoterminowej umowie na 15 lat z opcjami przedłużenia.

