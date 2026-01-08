Z jego analiz wynika, że w całym 2025 r. na rynkach siedmiu największych miast pojawiło się ok. 52,3 tys. mieszkań, czyli aż o jedną piątą mniej niż w 2024 r. Najmocniej hamowali deweloperzy w Poznaniu (minus 34 proc.), we Wrocławiu (minus 28 proc.), w Krakowie i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (minus 21 proc.) i w Warszawie (minus 20 proc.). W Trójmieście podaż była taka sama jak rok wcześniej, a w Łodzi minimalnie wzrosła (1 proc.).

Foto: mat.prasowe

– Z perspektywy potencjalnych nabywców mieszkań ważne jest jednak przede wszystkim to, czy malejąca podaż zaspokoiła rosnący popyt. W większości metropolii tak. Tylko w Warszawie i Poznaniu w całym 2025 r. deweloperzy wprowadzili mniej lokali niż sprzedali. Jednak nawet tam oferta jest większa niż rok temu, bo zasilały ją mieszkania, z których nabywcy zrezygnowali – mówi Marek Wielgo. – Ponadto obowiązek publikowania cen spowodował, że w ofercie pojawiły się lokale, których wcześniej nie było w oficjalnym obiegu - głównie luksusowe apartamenty, które rzadko trafiały do portali ogłoszeniowych.

Pod koniec grudnia w Warszawie w ofercie było ok. 17,5 tys. lokali, czyli o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W Łodzi oferta wzrosła o 26 proc. (11,9 tys.), co dało jej pozycję wicelidera pod względem wielkości rynku. Kraków zanotował wzrost o 21 proc. (11,5 tys.), podobnie Trójmiasto (8,7 tys.). W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oferta wzrosła o 18 proc. (11,2 tys.), we Wrocławiu o 13 proc. (10,2 tys.), a w Poznaniu o 6 proc. (8,2 tys.). Przy czym w Poznaniu i Krakowie w czwartym kwartale oferta minimalnie się skurczyła.

Zakamuflowane promocje na rynku pierwotnym

– Dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na zakup nowego M, sytuacja jest komfortowa. Tym bardziej, że wzrosła podaż lokali adresowanych do klientów kredytowych – zwykle tańszych. Wprawdzie w statystykach nie widać spadków cen ofertowych, ale to nie znaczy, że przecen nie było – mówi Marek Wielgo. – Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji – przypomina.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że najbardziej stabilną cenowo metropolią w 2025 r. była Łódź. Średnia cena metra kwadratowego w grudniu była tam niemal taka sama jak rok wcześniej. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Kraków (wzrost o 1 proc.), a na trzecim Warszawa i Wrocław (4 proc.). W Poznaniu zmiana wyniosła 5 proc., a w Trójmieście aż 10 proc.