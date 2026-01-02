Z tego artykułu się dowiesz: Ile wynoszą ceny nowych mieszkań w największych miastach Polski

Jakie czynniki wpływają na stabilizację rynku mieszkaniowego

Jak ustawa o jawności cen wpływa na strategie deweloperów

Jakie są prognozy dotyczące cen mieszkań w nadchodzących miesiącach?

– Choć grudzień obfitował w wyjątkowo wiele dni wolnych, zainteresowanie zakupem mieszkań nie zmalało – wynika z danych barometru cen mieszkań opracowanego przez portal Tabelaofert.pl. Sprzedaż nowych lokali jest stabilna, w porównaniu z listopadem spadła zaledwie o 0,9 proc. Ceny praktycznie się nie zmieniły.

Ile kosztuje nowe mieszkanie

Średnia cena nowych mieszkań w dziesięciu największych miastach w ujęciu miesięcznym wzrosła symbolicznie o 0,03 proc., do 14 084 zł. – Jednocześnie zmalała skala zmian w cennikach deweloperów, co sugeruje, że ustawa o jawności cen przestała wpływać na bieżącą politykę cenową, strategie zostały już ustalone – komentują autorzy barometru. – Potwierdza to malejący odsetek mieszkań, których ceny były aktualizowane.

We wrześniu 2025 r., kiedy ustawa weszła w życie, zmiany objęły 27,95 proc. lokali. W październiku – 20,3 proc., w listopadzie 17,6 proc., a w grudniu już tylko 12,8 proc.