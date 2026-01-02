Rzeczpospolita

Duża oferta nowych mieszkań blokuje wzrost cen. Na razie

Ceny nowych mieszkań w pierwszej połowie 2026 r. mogą się stabilizować. W kolejnych miesiącach część lokali może zdrożeć – prognozują eksperci portalu Tabelaofert.pl.

Publikacja: 02.01.2026 10:03

Sprzedaż nowych mieszkań jest stabilna

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile wynoszą ceny nowych mieszkań w największych miastach Polski
  • Jakie czynniki wpływają na stabilizację rynku mieszkaniowego
  • Jak ustawa o jawności cen wpływa na strategie deweloperów
  • Jakie są prognozy dotyczące cen mieszkań w nadchodzących miesiącach?

– Choć grudzień obfitował w wyjątkowo wiele dni wolnych, zainteresowanie zakupem mieszkań nie zmalało – wynika z danych barometru cen mieszkań opracowanego przez portal Tabelaofert.pl. Sprzedaż nowych lokali jest stabilna, w porównaniu z listopadem spadła zaledwie o 0,9 proc. Ceny praktycznie się nie zmieniły.

Foto: mat.prasowe

Ile kosztuje nowe mieszkanie

Średnia cena nowych mieszkań w dziesięciu największych miastach w ujęciu miesięcznym wzrosła symbolicznie o 0,03 proc., do 14 084 zł. – Jednocześnie zmalała skala zmian w cennikach deweloperów, co sugeruje, że ustawa o jawności cen przestała wpływać na bieżącą politykę cenową, strategie zostały już ustalone – komentują autorzy barometru. – Potwierdza to malejący odsetek mieszkań, których ceny były aktualizowane.

We wrześniu 2025 r., kiedy ustawa weszła w życie, zmiany objęły 27,95 proc. lokali. W październiku – 20,3 proc., w listopadzie 17,6 proc., a w grudniu już tylko 12,8 proc.

Foto: mat.prasowe

Jak mówią analitycy portalu Tabelaofert.pl, o stabilizacji rynku świadczy też sytuacja na poszczególnych rynkach lokalnych. Miesięczne zmiany cen nowych mieszkań były minimalne. W Bydgoszczy, Krakowie i Łodzi serwis odnotował wzrost o 0,1 proc., w Szczecinie o 0,01 proc. W Poznaniu odnotowano spadek średnich cen nowych mieszkań o 0,1 proc.

Najwyższe wzrosty zanotowano w Warszawie – o 0,5 proc. W Trójmieście przeciętne ceny mieszkań deweloperskich poszły w górę o 0,3 proc. Spadki odnotowano m.in. we Wrocławiu (o 1 proc.), Aglomeracji Śląskiej (0,3 proc.) i w Lublinie (0,2 proc.).

W ujęciu rocznym mieszkania nadal są droższe – średnio o 1,6 proc. – Przy inflacji na poziomie 2,4 proc. oznacza to jednak realny spadek – zaznaczają autorzy raportu.

Deweloperzy konkurują o klienta

W ciągu roku mieszkania najbardziej podrożały w Trójmieście – o 7,9 proc. W Poznaniu średnie ceny nowych lokali poszły w górę o 7,9 proc., w Bydgoszczy o 2,9 proc. – Wzrosty cen, ale poniżej inflacji, mieliśmy w Łodzi (2,4 proc.), Warszawie (1,5 proc.), Lublinie (1,9 proc.) i w Szczecinie (0,8 proc.) – podają eksperci.

Spadki cen w skali roku odnotowano m.in. we Wrocławiu (o 1,2 proc.), w Krakowie (o 0,7 proc.) i w aglomeracji śląskiej (0,3 proc.). Jak tłumaczą analitycy, tak duże różnice w cenach są pochodną nie tylko sytuacji na rynku, ale też struktury nowej oferty.

Foto: mat.prasowe

– W Krakowie widać efekt wysokiej bazy z poprzednich lat i mocnej konkurencji między inwestycjami. Nowa oferta częściej pojawia się w mniej prestiżowych lokalizacjach, co obniża średnią cenę mkw. dla całego miasta, a w Trójmieście odwrotnie – nowa oferta wchodziła w większym stopniu w segmencie wyższym – wyjaśnia Ewa Palus, główna analityczka portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl.

Ekspertka podaje, że w grudniu wzrosły ceny 6,9 proc. lokali, a spadły 5,9 proc. W strukturze nowej podaży przewagę miały droższe mieszkania – stanowiły 3,8 proc. Wciąż można się targować.

– Jeżeli mieszkania dobrze się sprzedają, to deweloper stopniowo podnosi ceny. Ale jeżeli wycena jest za wysoka, a rabaty nie działają, to mieszkanie należy przecenić, i to solidnie – podkreśla Robert Chojnacki, wiceprezes portalu Tabelaofert.pl. – Jawność cen wymusza taką politykę, bo podawanie zbyt wysokiej ceny odstrasza klienta, który może nawet nie wiedzieć, jak wysoki rabat jest możliwy – zaznacza.

Co dalej z mieszkaniówką? W cenie lokale z dobrymi adresami 

– Pomimo spadku stóp procentowych nie obserwujemy znaczącego wzrostu cen. Nie sprawdziły się też przewidywania o gwałtownym załamaniu rynku. Sprzedaż wygląda dobrze, ale rynek jest selektywny: popyt koncentruje się na części ofert – mówią autorzy analiz.

Robert Chojnacki podkreśla, że w pełni działa prawo popytu i podaży – duża podaż blokuje wzrost cen.

– W pierwszej połowie 2026 r. spodziewam się stabilnych cen, a w kolejnych miesiącach – selektywnych wzrostów – mówi wiceprezes Chojnacki.

Z kolei Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca Rednet24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich, zwraca uwagę na jakość mieszkań i ich lokalizację. – Mieszkania w takich dzielnicach jak Mokotów czy Ursynów w Warszawie, zwłaszcza dobrze zaprojektowane, sprzedają się i będą sprzedawać się drożej i szybciej – ocenia dyrektor Tworska.

Metodologia

Średnia cena metra kwadratowego mieszkań podawana przez portal Tabelaofert.pl obejmuje ponad 95 proc. oferty. Z analizy wyłączono mikroapartamenty, czyli lokale poniżej 25 mkw., które zgodnie z prawem nie są mieszkaniami.

Indeks Tabelaofert TOP 10 to średnia cena ofertowa typowych mieszkań, liczona dla dziesięciu największych rynków w Polsce, a udział każdego miasta w indeksie jest proporcjonalny do jego liczby ludności. Aglomeracja Śląska jest ograniczona do miast na prawach.

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania
