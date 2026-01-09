Reklama

Kto płaci niższą składkę zdrowotną, a kto nie musi płacić jej wcale? Ci pacjenci są uprzywilejowani

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane dotyczące składki zdrowotnej. Dowiadujemy się z nich, które grupy pacjentów odprowadzają najniższe kwoty, a także kto nie musi płacić nic. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 09.01.2026 14:46

Kto płaci niższą składkę zdrowotną, a kto nie musi płacić jej wcale? Ministerstwo podało dane

Kto płaci niższą składkę zdrowotną, a kto nie musi płacić jej wcale? Ministerstwo podało dane

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tytułu składek zdrowotnych do NFZ wpływa rocznie 154,5 mld zł z ZUS. Dla porównania, z KRUS jest to kwota 4,2 mld zł. Wśród uprzywilejowanych grup są nie tylko rolnicy. Ministerstwo Zdrowia podało, kto jeszcze jest uprawniony do niższych składek i ile płaci.

Kto płaci niższą składkę zdrowotną, a kto nie musi płacić jej wcale?

Jak podaje Rynek Zdrowia, przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia dane dotyczą składki zdrowotnej za 2024 rok oraz trzy kwartały 2025 roku. Udostępniono je na wniosek Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Największe przychody stanowią składki pracowników ubezpieczonych w ZUS. W 2024 roku było to około 80 mld zł, co stanowiło prawie 52 proc. przychodów ze składek do NFZ. Po nich wymienić można osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług. Dopiero za nimi znalazły się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przychody z KRUS stanowiły natomiast 4,2 mld zł. Poza rolnikami, wśród uprzywilejowanych grup wymieniono także przedsiębiorców, a także duchownych, mundurowych, studentów, doktorantów czy żonę prezydenta.

Liczba osób, za które składka jest opłacana z budżetu państwa, wyniosła 438,78 tys. w 2024 r. oraz 412,77 tys. w trzech kwartałach 2025 r. Koszty wyniosły odpowiednio blisko 621,5 mln zł za 2024 r. i 500,3 mln zł za 2025 r. Chodzi m.in. o:

  • świadczeniobiorców, za których składki ma obowiązek opłacać jednostka pomocy społecznej lub wójt/burmistrz/prezydent
  • duchownych
  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym
  • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat na podstawie umowy uaktywniającej
  • małżonek prezydenta RP

Jest również grupa osób ubezpieczonych, za które nie jest opłacana składka zdrowotna. Stanowiły one w 2024 r. blisko 993 tys. osób miesięcznie oraz ponad 1 mln osób w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Należą do nich:

  • osoby bezrobotne niepobierające zasiłku
  • osoby pobierające zasiłek macierzyński
  • żołnierz niezawodowy w służbie czynnej praz żołnierz odbywający zawodową służbę w trakcie kształcenia
  • student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Czytaj więcej: Kto uprzywilejowany w składce zdrowotnej i ile płaci? Mamy listę przygotowaną przez ministerstwo

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Składka zdrowotna
Advertisement
