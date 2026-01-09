Aktualizacja: 09.01.2026 15:30 Publikacja: 09.01.2026 14:46
Kto płaci niższą składkę zdrowotną, a kto nie musi płacić jej wcale? Ministerstwo podało dane
Foto: Adobe Stock
Z tytułu składek zdrowotnych do NFZ wpływa rocznie 154,5 mld zł z ZUS. Dla porównania, z KRUS jest to kwota 4,2 mld zł. Wśród uprzywilejowanych grup są nie tylko rolnicy. Ministerstwo Zdrowia podało, kto jeszcze jest uprawniony do niższych składek i ile płaci.
Jak podaje Rynek Zdrowia, przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia dane dotyczą składki zdrowotnej za 2024 rok oraz trzy kwartały 2025 roku. Udostępniono je na wniosek Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
Największe przychody stanowią składki pracowników ubezpieczonych w ZUS. W 2024 roku było to około 80 mld zł, co stanowiło prawie 52 proc. przychodów ze składek do NFZ. Po nich wymienić można osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług. Dopiero za nimi znalazły się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Czytaj więcej
Premier Donald Tusk zdecydował o wstrzymaniu prac nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji P...
Przychody z KRUS stanowiły natomiast 4,2 mld zł. Poza rolnikami, wśród uprzywilejowanych grup wymieniono także przedsiębiorców, a także duchownych, mundurowych, studentów, doktorantów czy żonę prezydenta.
Liczba osób, za które składka jest opłacana z budżetu państwa, wyniosła 438,78 tys. w 2024 r. oraz 412,77 tys. w trzech kwartałach 2025 r. Koszty wyniosły odpowiednio blisko 621,5 mln zł za 2024 r. i 500,3 mln zł za 2025 r. Chodzi m.in. o:
Jest również grupa osób ubezpieczonych, za które nie jest opłacana składka zdrowotna. Stanowiły one w 2024 r. blisko 993 tys. osób miesięcznie oraz ponad 1 mln osób w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Należą do nich:
Czytaj więcej: Kto uprzywilejowany w składce zdrowotnej i ile płaci? Mamy listę przygotowaną przez ministerstwo
Czytaj więcej
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycje zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach pracow...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycje zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników podmiotów...
Wraca spór o wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizację ustawy o minimalnyc...
Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) ogłosiły aktualizację amerykańskiego kalendarza szczepień dziecięcy...
W wynegocjowanym w grudniu pakiecie farmaceutycznym pojawiły się rozwiązania, które mają na celu zachęcić firmy...
Od 1 stycznia 2026 r. w wykazie refundacyjnym pojawiły się nowe leki i wskazania. Zmiany dotyczą zarówno program...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas