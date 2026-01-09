Z tytułu składek zdrowotnych do NFZ wpływa rocznie 154,5 mld zł z ZUS. Dla porównania, z KRUS jest to kwota 4,2 mld zł. Wśród uprzywilejowanych grup są nie tylko rolnicy. Ministerstwo Zdrowia podało, kto jeszcze jest uprawniony do niższych składek i ile płaci.

Kto płaci niższą składkę zdrowotną, a kto nie musi płacić jej wcale?

Jak podaje Rynek Zdrowia, przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia dane dotyczą składki zdrowotnej za 2024 rok oraz trzy kwartały 2025 roku. Udostępniono je na wniosek Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Największe przychody stanowią składki pracowników ubezpieczonych w ZUS. W 2024 roku było to około 80 mld zł, co stanowiło prawie 52 proc. przychodów ze składek do NFZ. Po nich wymienić można osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług. Dopiero za nimi znalazły się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przychody z KRUS stanowiły natomiast 4,2 mld zł. Poza rolnikami, wśród uprzywilejowanych grup wymieniono także przedsiębiorców, a także duchownych, mundurowych, studentów, doktorantów czy żonę prezydenta.