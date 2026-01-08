Propozycje MZ to „odwrócony Janosik”?

Dyskusja nad pomysłami resortu zaplanowana jest na posiedzenie plenarne zespołu trójstronnego, które ma się odbyć 18 lutego. Jednak, jak podaje Rynek Zdrowia, pierwsze oficjalne i nieoficjalne reakcje strony związkowej na propozycje MZ są bardzo krytyczne. Związkowcy m.in. sprzeciwiają się zmianom obejmującym jedynie personel zatrudniony na etacie i otrzymujący pensję zasadniczą. Portal przypomina, że początkowo resort planował wprowadzenie górnego limitu zarobków na kontraktach (ok. 36 tys. zł brutto, z możliwością podniesienia do ok. 48 tys. zł) oraz zniesienie wynagradzania na „procent od procedury”. Wycofał się jednak z tego.

– Kategorycznie sprzeciwiamy się doraźnym działaniom oszczędnościowym realizowanym kosztem najsłabiej wynagradzanych i najmniej chronionych pracowników, dopóki na stole dialogu społecznego nie pojawią się realne, całościowe propozycje reform systemowych – komentuje Karolina Bukowska-Strakova, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. – (…) oczekujemy poważnych, strategicznych działań, a nie doraźnych oszczędności, które omijają źródła kryzysu i po raz kolejny uderzają w tych, którzy zarabiają najmniej. Proponowane rozwiązania są jednostronne i mogą być postrzegane jako „odwrócony Janosik” – przenoszenie ciężaru stabilizacji systemu z jego górnych poziomów na dół struktury wynagrodzeń – dodaje.

