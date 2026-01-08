Reklama

Co z podwyżkami dla pracowników ochrony zdrowia? Ministerstwo przedstawiło propozycje

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycje zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych. Wśród nich jest powiązanie wzrostu minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia ze wzrostem płac w budżetówce. Związki zawodowe krytycznie oceniają pomysły MZ. Ich przedstawiciele mówią o „odwróconym Janosiku” – czyli wprowadzaniu oszczędności kosztem najsłabiej wynagradzanych i najmniej chronionych pracowników.

Publikacja: 08.01.2026 14:01

Rząd przedstawił propozycje zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Foto: www.sxc.hu

Maria Krzos

Ministerstwo przedstawiło swoje propozycje 7 stycznia podczas posiedzenia prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Nie był to jednak jeszcze gotowy projekt. Jak informuje Rynek Zdrowia, MZ proponuje m.in.: 

  • zmianę mechanizmu waloryzacji płac minimalnych przez powiązanie ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (obecnie jest to wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni);
  • przesunięcie waloryzacji na styczeń danego roku, począwszy od stycznia 2027 r. (obecnie coroczna waloryzacja następuje w lipcu, najbliższa wg dotychczasowej ustawy nastąpiłaby 1 lipca 2026 r.);
  • wprowadzenie przepisu nakładającego na podmiot leczniczy obowiązek zakwalifikowania pracownika do wyższej grupy zawodowej w przypadku podwyższenia przez niego kwalifikacji zawodowych w związku z uzyskaniem ich na polecenie lub za zgodą pracodawcy.

Ministerstwo chce również przygotować dokumenty określające kompetencje poszczególnych zawodów medycznych. W przypadku pielęgniarek i położnych resort proponuje dodanie poziomów kompetencyjnych do ustawy o tych zawodach.

Długie kolejki do lekarzy specjalistów. Do tych poradni przybyło pilnych pacjentów
Zdrowie
Jak długo pacjenci muszą czekać na wizytę u specjalisty? NFZ podał dane

Propozycje MZ to „odwrócony Janosik”?

Dyskusja nad pomysłami resortu zaplanowana jest na posiedzenie plenarne zespołu trójstronnego, które ma się odbyć 18 lutego. Jednak, jak podaje Rynek Zdrowia, pierwsze oficjalne i nieoficjalne reakcje strony związkowej na propozycje MZ są bardzo krytyczne. Związkowcy m.in. sprzeciwiają się zmianom obejmującym jedynie personel zatrudniony na etacie i otrzymujący pensję zasadniczą. Portal przypomina, że początkowo resort planował wprowadzenie górnego limitu zarobków na kontraktach (ok. 36 tys. zł brutto, z możliwością podniesienia do ok. 48 tys. zł) oraz zniesienie wynagradzania na „procent od procedury”. Wycofał się jednak z tego. 

– Kategorycznie sprzeciwiamy się doraźnym działaniom oszczędnościowym realizowanym kosztem najsłabiej wynagradzanych i najmniej chronionych pracowników, dopóki na stole dialogu społecznego nie pojawią się realne, całościowe propozycje reform systemowych – komentuje Karolina Bukowska-Strakova, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. – (…) oczekujemy poważnych, strategicznych działań, a nie doraźnych oszczędności, które omijają źródła kryzysu i po raz kolejny uderzają w tych, którzy zarabiają najmniej. Proponowane rozwiązania są jednostronne i mogą być postrzegane jako „odwrócony Janosik” – przenoszenie ciężaru stabilizacji systemu z jego górnych poziomów na dół struktury wynagrodzeń – dodaje.

Zmiany w podwyżkach medyków. Ministerstwo przedstawiło propozycje

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie Lekarze Pielęgniarki ochrona zdrowia
