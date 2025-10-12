07:38 Partyzanci dokonali sabotażu infrastruktury kolejowej w rosyjskim obwodzie rostowskim

Partyzanci z grupy Atesz dokonali sabotażu infrastruktury kolejowej w rosyjskim obwodzie rostowskim, zakłócając rosyjską logistykę.

07:05 Ponad 75 proc. Amerykanów popiera dodatkowe sankcje wobec Rosji

Pomimo niechęci prezydenta USA Donalda Trumpa do wywierania dodatkowej presji gospodarczej na Moskwę, około 77 proc. Amerykanów opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych sankcji wobec Rosji, aby zmusić ją do zakończenia działań wojennych – wynika z ostatniego sondażu Harvard/Harris X.

06:45 Węgry rozpoczynają zbieranie podpisów pod petycją przeciwko finansowaniu wojny na Ukrainie przez UE

Premier Węgier Viktor Orbán poinformował, że Budapeszt rozpoczął ogólnokrajową akcję zbierania podpisów pod petycją przeciwko „planowi wojennemu” Unii Europejskiej, który zakłada finansowanie działań wojennych Ukrainy.

„Kilka tygodni temu w Kopenhadze przedstawiono plan wojenny Brukseli: Europa płaci, Ukraińcy walczą, a Rosja w końcu zostanie wyczerpana. Nie powiedziano nam, ile to będzie kosztować ani jak długo potrwa” – napisał Orbán na Facebooku, ogłaszając rozpoczęcie petycji.

06:38 Niemieckie linie lotnicze wzywają do zestrzeliwania dronów zagrażających lotniskom

Niemieckie linie lotnicze wzywają do zestrzelenia dronów zagrażających funkcjonowaniu lotnisk, poinformował „Der Spiegel” 11. Wezwanie do działania pojawiło się w związku z niedawnym wzrostem liczby obserwacji niezidentyfikowanych dronów, które zakłóciły funkcjonowanie lotnisk w Niemczech i całej Europie, co skłoniło do podjęcia nowych działań w celu przeciwdziałania temu zagrożeniu.

- W sytuacji zagrożenia drony muszą być zestrzeliwane – powiedział Peter Gerber, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Lotniczego i dyrektor generalny linii lotniczych Condor, w rozmowie z „Der Spiegel”. - Denerwuje mnie, że dopiero teraz dostrzega się pilny charakter problemu dronów. Od dziesięciu lat zwracamy uwagę na tę kwestię - dodał.