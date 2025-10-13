04:44 Dwie osoby ranne w wieczornym ataku rosyjskich dronów na obwód sumski

Ołeh Hrihorow, gubernator obwodu poinformował, że w ataku na hromadę (gminę) junakiwską ranni zostali 50-letni mężczyzna i 45-letnia kobieta.

04:42 W nocy w Odessie rozległy się eksplozje

Informację o eksplozjach w mieście podała telewizja Suspilne. Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o dronach zmierzających w stronę miasta.

04:40 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjskie pozycje

Ataki miały miejsce na kierunku północnosłobodziańskim.

04:39 Nad ranem w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny

Alarm w Kijowie, obwodzie kijowskim i obwodach północnej, północno-wschodniej i wschodniej Ukrainy ogłoszono w związku z groźbą rosyjskiego ataku przy użyciu pocisków balistycznych.

04:36 Pożar w składzie paliw w okupowanej Teodozji po ataku ukraińskich dronów

Stojący na czele władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w wyniku ataku rosyjskich dronów w składzie paliw w Teodozji doszło do pożaru. W ataku nikt nie ucierpiał.

04:35 W niedzielę wieczorem Rosjanie zneutralizowali 37 ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że między 20.15 a 23.00 czasu lokalnego drony były strącane nad okupowanym Krymem (17), Morzem Czarnym (15), obwodem kurskim (2), Morzem Azowskim (1) i obwodem biełgorodzkim.

04:31 W nocy działanie zawiesiło kilka rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko w Krasnodarze tymczasowo zaprzestało przyjmowania i odprawiania samolotów. Wcześniej podobną decyzję podjęto w przypadku lotnisk w Wołgogradzie, Astrachaniu i Gelendżyku.

04:29 Żołnierze z Rosji i Indii szkolili się w zwalczaniu grup sabotażowych

Ministerstwo Obrony Rosji podało,że na indyjskim poligonie, w ramach ćwiczeń Indra 2025, żołnierze z Rosji i Indii szkolili się ze zwalczania wrogich grup sabotażowych. Ćwiczenia obejmowały też udzielanie pomocy rannym na polu walki i przeprowadzanie ewakuacji rannych z pola walki. Ćwiczący wykorzystywali drony – zarówno do prowadzenia rozpoznania, jak i do ataków. Wykorzystywali też sprzęt do walki radioelektronicznej do zwalczania dronów.

04:24 Eksplozja w bloku mieszkalnym w okupowanym przez Rosjan Ałczewsku

Swietłana Grebenkowa, stojąca na czele lokalnych władz okupacyjnych poinformowała, że do eksplozji doszło około północy. Władze wprowadziły w mieście stan zagrożenia. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Wcześniej informowano o pożarze w budynku, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1327 dniu wojny

