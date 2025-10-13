04:44
13.10.2025

Dwie osoby ranne w wieczornym ataku rosyjskich dronów na obwód sumski

Ołeh Hrihorow, gubernator obwodu poinformował, że w ataku na hromadę (gminę) junakiwską ranni zostali 50-letni mężczyzna i 45-letnia kobieta. 

04:42
13.10.2025

W nocy w Odessie rozległy się eksplozje

Informację o eksplozjach w mieście podała telewizja Suspilne. Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o dronach zmierzających w stronę miasta. 

04:40
13.10.2025

Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjskie pozycje

Ataki miały miejsce na kierunku północnosłobodziańskim. 

04:39
13.10.2025

Nad ranem w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny

Alarm w Kijowie, obwodzie kijowskim i obwodach północnej,  północno-wschodniej i wschodniej Ukrainy ogłoszono w związku z groźbą rosyjskiego ataku przy użyciu pocisków balistycznych. 

04:36
13.10.2025

Pożar w składzie paliw w okupowanej Teodozji po ataku ukraińskich dronów

Stojący na czele władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w wyniku ataku rosyjskich dronów w składzie paliw w Teodozji doszło do pożaru. W ataku nikt nie ucierpiał. 

04:35
13.10.2025

W niedzielę wieczorem Rosjanie zneutralizowali 37 ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że między 20.15 a 23.00 czasu lokalnego drony były strącane nad okupowanym Krymem (17), Morzem Czarnym (15), obwodem kurskim (2), Morzem Azowskim (1) i obwodem biełgorodzkim. 

04:31
13.10.2025

W nocy działanie zawiesiło kilka rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko w Krasnodarze tymczasowo zaprzestało przyjmowania i odprawiania samolotów. Wcześniej podobną decyzję podjęto w przypadku lotnisk w Wołgogradzie, Astrachaniu i Gelendżyku. 

04:29
13.10.2025

Żołnierze z Rosji i Indii szkolili się w zwalczaniu grup sabotażowych

Ministerstwo Obrony Rosji podało,że na indyjskim poligonie, w ramach ćwiczeń Indra 2025, żołnierze z Rosji i Indii szkolili się ze zwalczania wrogich grup sabotażowych. Ćwiczenia obejmowały też udzielanie pomocy rannym na polu walki i przeprowadzanie ewakuacji rannych z pola walki. Ćwiczący wykorzystywali drony – zarówno do prowadzenia rozpoznania, jak i do ataków. Wykorzystywali też sprzęt do walki radioelektronicznej do zwalczania dronów. 

04:24
13.10.2025

Eksplozja w bloku mieszkalnym w okupowanym przez Rosjan Ałczewsku

Swietłana Grebenkowa, stojąca na czele lokalnych władz okupacyjnych poinformowała, że do eksplozji doszło około północy. Władze wprowadziły w mieście stan zagrożenia. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Wcześniej informowano o pożarze w budynku, w wyniku którego zginęły dwie osoby. 

04:23
13.10.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1327 dniu wojny

04:21
13.10.2025

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1327
