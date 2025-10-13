Aktualizacja: 13.10.2025 04:47 Publikacja: 13.10.2025 04:47
Ołeh Hrihorow, gubernator obwodu poinformował, że w ataku na hromadę (gminę) junakiwską ranni zostali 50-letni mężczyzna i 45-letnia kobieta.
Informację o eksplozjach w mieście podała telewizja Suspilne. Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o dronach zmierzających w stronę miasta.
Ataki miały miejsce na kierunku północnosłobodziańskim.
Alarm w Kijowie, obwodzie kijowskim i obwodach północnej, północno-wschodniej i wschodniej Ukrainy ogłoszono w związku z groźbą rosyjskiego ataku przy użyciu pocisków balistycznych.
Stojący na czele władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w wyniku ataku rosyjskich dronów w składzie paliw w Teodozji doszło do pożaru. W ataku nikt nie ucierpiał.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że między 20.15 a 23.00 czasu lokalnego drony były strącane nad okupowanym Krymem (17), Morzem Czarnym (15), obwodem kurskim (2), Morzem Azowskim (1) i obwodem biełgorodzkim.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko w Krasnodarze tymczasowo zaprzestało przyjmowania i odprawiania samolotów. Wcześniej podobną decyzję podjęto w przypadku lotnisk w Wołgogradzie, Astrachaniu i Gelendżyku.
Ministerstwo Obrony Rosji podało,że na indyjskim poligonie, w ramach ćwiczeń Indra 2025, żołnierze z Rosji i Indii szkolili się ze zwalczania wrogich grup sabotażowych. Ćwiczenia obejmowały też udzielanie pomocy rannym na polu walki i przeprowadzanie ewakuacji rannych z pola walki. Ćwiczący wykorzystywali drony – zarówno do prowadzenia rozpoznania, jak i do ataków. Wykorzystywali też sprzęt do walki radioelektronicznej do zwalczania dronów.
Swietłana Grebenkowa, stojąca na czele lokalnych władz okupacyjnych poinformowała, że do eksplozji doszło około północy. Władze wprowadziły w mieście stan zagrożenia. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Wcześniej informowano o pożarze w budynku, w wyniku którego zginęły dwie osoby.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
