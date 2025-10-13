Rosja: Pięciokrotny wzrost konfiskat majątków w czasie wojny. Kreml łata budżet

Aktualizacja: 14.10.2025 00:01 Publikacja: 13.10.2025 23:00
W czasie wojny liczba konfiskat wzrosła prawie pięciokrotnie
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób skazanych na konfiskatę majątku wzrosła prawie dziesięciokrotnie – z 2 580 w 2020 roku do 24 078 w 2024 roku. Szczególnie gwałtowny wzrost przypada na okres od rozpoczęcia wojny z Ukrainą: w 2022 roku wyroki z konfiskatą dostało 4 195 osób, w 2023 – 15 583, a w 2024 – już ponad 24 tysiące. Oznacza to, że w trakcie wojny liczba konfiskat zwiększyła się niemal pięciokrotnie, podczas gdy przed wojną wzrost był umiarkowany, na poziomie około tysiąca przypadków rocznie.
Konfiskata to przymusowe odebranie pieniędzy, wartościowych przedmiotów i innych dóbr, które zdaniem organów ścigania zostały pozyskane w wyniku przestępstwa. Procedura ta następuje po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.
W odróżnieniu od grzywien, które mogą być karą główną lub dodatkową, konfiskata jest środkiem o charakterze karnym, stosowanym na mocy ponad 90 artykułów rosyjskiego kodeksu karnego, w tym licznych wprowadzonych po 2022 roku.
Od początku wojny wprowadzone zostały liczne zmiany prawne poszerzające zakres przestępstw zakończonych konfiskatą mienia. Obejmują one m.in. współpracę z zagranicznymi organizacjami, ujawnianie tajemnic państwowych, działalność dywersyjną, niewłaściwy dostęp do informacji, a nawet „nielegalny zbiór cennych roślin i grzybów”. W 2024 roku konfiskata rozszerzona została także na działania związane z rozpowszechnianiem „fake newsów” o wojsku oraz działalnością wymierzoną przeciwko bezpieczeństwu państwa.
Chociaż konfiskaty pojawiają się również w sprawach politycznych, takich jak oskarżenia o działania rzekomo antypaństwowe, ich stosowanie jest tutaj rzadkie i trudne do udowodnienia. Eksperci podkreślają, że państwo musi wykazać bezpośredni związek między majątkiem a przestępstwem popełnionym dla zysku, co w przypadku politycznych oskarżeń jest skomplikowane i zdarza się bardzo rzadko.
Konfiskaty są najczęściej stosowane wobec urzędników i przedsiębiorców, zwłaszcza w sprawach dotyczących korupcji i łapownictwa na dużą skalę. Liczba osób skazanych za wysokie łapówki (powyżej miliona rubli) wzrosła w ostatnich pięciu latach ponaddwukrotnie. Przykładem jest sprawa generała Wadima Szamarina, oskarżonego o przyjęcie łapówek w wysokości 36 mln rubli, którego majątek zostanie sprzedany na pokrycie grzywny. Ponieważ jednak przy Szamarinie nie znaleziono gotówki, komornicy sprzedadzą jego majątek – mercedesa, którego wartość nie została określona, ale jest wyraźnie niższa niż kwota łapówki, o którą został oskarżony.
Kolejna „sprawa generała” dotyczy skazania byłego asystenta szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Siergieja Umnowa i dwóch jego podwładnych, generałów Aleksieja Siemionowa i Iwana Abakumowa. Według śledczych, utworzyli oni fikcyjny fundusz, do którego biznesmeni przelewali pieniądze w zamian za preferencyjne traktowanie ze strony funkcjonariuszy policji. W ciągu sześciu lat do funduszu wpłynęło 65 milionów rubli. Umnow na przykład przeznaczył te pieniądze na zakup drogich samochodów, remont swoich biur, instalację armatury sanitarnej w toalecie za 800 000 rubli i organizację bankietów dla swoich przełożonych.
Skonfiskowane generałom dobra w tej sprawie, o wartości 11 mln rubli, obejmowały zegarki Rolex i Balmain oraz kolekcję historycznej broni i mundurów, w tym bagnety i mundury SS, pistolet Luftwaffe, niemiecki sztylet, kilka szabli i pistolet Mauser. Umnow został skazany na 12 lat więzienia, Siemionow na 10,5 roku, a Abakumow na 11 lat.
Podobne konfiskaty miały miejsce w sprawach innych wysokich rangą urzędników policji oraz sędziów, którym odebrano wartościowe dobra, jak zegarki luksusowych marek czy nieruchomości. W jednym z takich procesów skazano m.in. byłą sędzię moskiewskiego sądu arbitrażowego, pozbawiając ją dużej nieruchomości oraz szeregu innych aktywów i skazując na 9 lat więzienia.
Od 2022 roku w Rosji nastąpiło też masowe wykorzystywanie konfiskaty jako narzędzia represji politycznych i kontroli nad biznesem. Aktywa firm i osób uznanych za „ekstremistów”, szczególnie tych związanych z zarzutami wspierania Ukrainy, są masowo przejmowane przez państwo. Przykładem jest przejęcie aktywów grupy "KDV", przedsiębiorców oskarżonych o finansowanie ukraińskich sił zbrojnych.
W tych działaniach wykorzystywane są także przepisy dotyczące nielegalnego posiadania własności oraz naruszeń prawa antykorupcyjnego. Wielkie przejęcia majątków obejmują nie tylko firmy, ale i takie strategiczne obiekty jak rosyjski port lotniczy Domodiedowo. Na początku 2025 roku Prokuratura Generalna wniosła pozew przeciwko 30 spółkom Grupy Domodiedowo. Agencja twierdziła, że miliarder, właściciel lotniska Dmitrij Kamienszczik, i przewodniczący rady nadzorczej Domodiedowo Walerij Kogan byli obcokrajowcami, którzy zarządzali aktywami strategicznego przedsiębiorstwa i transferowali jego zyski za granicę. Kamenszczik i Kogan zaprzeczyli tym doniesieniom, ale sąd szybko orzekł na korzyść prokuratury.
Według dziennikarzy, od 2022 roku w Rosji znacjonalizowano łącznie 411 firm o wartości aktywów 2,6 biliona rubli. Wykorzystano nie tylko preteksty ekstremizmu i finansowania Sił Zbrojnych Ukrainy, ale także domniemane nielegalne posiadanie majątku, naruszenia przepisów antykorupcyjnych oraz uznanie transakcji za nielegalną.
Obserwowany w Rosji gwałtowny wzrost konfiskat jest jednym z przejawów szeroko zakrojonych działań władzy na rzecz uzupełnienia budżetu oraz zaostrzenia kontroli społecznej i politycznej w czasie trwającej wojny na Ukrainie. Mechanizm konfiskaty wykorzystywany jest zarówno wobec realnych przestępców, głównie w sferze korupcji, jak i wobec przeciwników politycznych oraz wybranych przedsiębiorców
Źródło: rp.pl, Nastojaszczeje Wriemia
