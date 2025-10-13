Rosja: Pięciokrotny wzrost konfiskat majątków w czasie wojny. Kreml łata budżet

Od początku wojny wprowadzone zostały liczne zmiany prawne poszerzające zakres przestępstw zakończonych konfiskatą mienia. Obejmują one m.in. współpracę z zagranicznymi organizacjami, ujawnianie tajemnic państwowych, działalność dywersyjną, niewłaściwy dostęp do informacji, a nawet „nielegalny zbiór cennych roślin i grzybów”. W 2024 roku konfiskata rozszerzona została także na działania związane z rozpowszechnianiem „fake newsów” o wojsku oraz działalnością wymierzoną przeciwko bezpieczeństwu państwa.

Chociaż konfiskaty pojawiają się również w sprawach politycznych, takich jak oskarżenia o działania rzekomo antypaństwowe, ich stosowanie jest tutaj rzadkie i trudne do udowodnienia. Eksperci podkreślają, że państwo musi wykazać bezpośredni związek między majątkiem a przestępstwem popełnionym dla zysku, co w przypadku politycznych oskarżeń jest skomplikowane i zdarza się bardzo rzadko.

Jak budżet Rosji zasiliły „sprawy generałów”

Konfiskaty są najczęściej stosowane wobec urzędników i przedsiębiorców, zwłaszcza w sprawach dotyczących korupcji i łapownictwa na dużą skalę. Liczba osób skazanych za wysokie łapówki (powyżej miliona rubli) wzrosła w ostatnich pięciu latach ponaddwukrotnie. Przykładem jest sprawa generała Wadima Szamarina, oskarżonego o przyjęcie łapówek w wysokości 36 mln rubli, którego majątek zostanie sprzedany na pokrycie grzywny. Ponieważ jednak przy Szamarinie nie znaleziono gotówki, komornicy sprzedadzą jego majątek – mercedesa, którego wartość nie została określona, ​​ale jest wyraźnie niższa niż kwota łapówki, o którą został oskarżony.

Kolejna „sprawa generała” dotyczy skazania byłego asystenta szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Siergieja Umnowa i dwóch jego podwładnych, generałów Aleksieja Siemionowa i Iwana Abakumowa. Według śledczych, utworzyli oni fikcyjny fundusz, do którego biznesmeni przelewali pieniądze w zamian za preferencyjne traktowanie ze strony funkcjonariuszy policji. W ciągu sześciu lat do funduszu wpłynęło 65 milionów rubli. Umnow na przykład przeznaczył te pieniądze na zakup drogich samochodów, remont swoich biur, instalację armatury sanitarnej w toalecie za 800 000 rubli i organizację bankietów dla swoich przełożonych.

Skonfiskowane generałom dobra w tej sprawie, o wartości 11 mln rubli, obejmowały zegarki Rolex i Balmain oraz kolekcję historycznej broni i mundurów, w tym bagnety i mundury SS, pistolet Luftwaffe, niemiecki sztylet, kilka szabli i pistolet Mauser. Umnow został skazany na 12 lat więzienia, Siemionow na 10,5 roku, a Abakumow na 11 lat.

Podobne konfiskaty miały miejsce w sprawach innych wysokich rangą urzędników policji oraz sędziów, którym odebrano wartościowe dobra, jak zegarki luksusowych marek czy nieruchomości. W jednym z takich procesów skazano m.in. byłą sędzię moskiewskiego sądu arbitrażowego, pozbawiając ją dużej nieruchomości oraz szeregu innych aktywów i skazując na 9 lat więzienia.