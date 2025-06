Wartość Domodiedowa wyceniona została na bilion rubli (12,7 mld dol.).

Argumentem, który przesądził o takim właśnie wyroku był fakt, że należało ono do zagranicznych właścicieli — poinformował „Kommersant”. Prokuratorzy zarzucili właścicielom, że nie ujawnili władzom wszystkich dokumentów transakcji prywatyzacyjnej.

Dlaczego znacjonalizowano lotnisko w Rosji?

Domodiedowo jest czwartym co do wielkości lotniskiem w Rosji po Szeremietiewie (Moskwa), Pułkowie (St. Petersburg) i Wnukowie (Moskwa). W 2024 roku odprawiło się tam 15,6 mln pasażerów i było jedynym stołecznym portem, gdzie zanotowano spadek ruchu i to aż o 21,9 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2023 roku. Jest główną bazę prywatnego rosyjskiego przewoźnika S7, który lata do krajów Azji Środkowej oraz na Bliski Wschód oraz wykonujących głównie połączenia krajowe linii Ural Airlines. Korzystają z niego również linie niskokosztowe z krajów arabskich.

Proces nacjonalizacji Domodiedowa rozpoczął się w końcu stycznia 2025, kiedy rosyjska prokuratura generalna po analizie dokumentów prywatyzacyjnych dopatrzyła się w niech nieprawidłowości.